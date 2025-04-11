SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PyraGold AI
Marlon Giovany Agudelo Toro

PyraGold AI

Marlon Giovany Agudelo Toro
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
13 (38.23%)
Loss Trade:
21 (61.76%)
Best Trade:
129.21 USD
Worst Trade:
-28.19 USD
Profitto lordo:
1 019.92 USD (39 888 pips)
Perdita lorda:
-432.86 USD (13 919 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (258.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
7.45%
Massimo carico di deposito:
30.41%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
26 (76.47%)
Short Trade:
8 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
17.27 USD
Profitto medio:
78.46 USD
Perdita media:
-20.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.23 USD (4)
Crescita mensile:
0.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
159.83 USD (9.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (159.57 USD)
Per equità:
1.25% (23.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.21 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +258.46 USD
Massima perdita consecutiva: -89.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PyraGold AI
30USD al mese
48%
0
0
USD
1.9K
USD
23
100%
34
38%
7%
2.35
17.27
USD
8%
1:200
Copia

