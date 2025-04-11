- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
13 (38.23%)
Loss Trade:
21 (61.76%)
Best Trade:
129.21 USD
Worst Trade:
-28.19 USD
Profitto lordo:
1 019.92 USD (39 888 pips)
Perdita lorda:
-432.86 USD (13 919 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (258.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
7.45%
Massimo carico di deposito:
30.41%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
26 (76.47%)
Short Trade:
8 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
17.27 USD
Profitto medio:
78.46 USD
Perdita media:
-20.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.23 USD (4)
Crescita mensile:
0.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
159.83 USD (9.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (159.57 USD)
Per equità:
1.25% (23.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|587
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.21 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +258.46 USD
Massima perdita consecutiva: -89.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
48%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
23
100%
34
38%
7%
2.35
17.27
USD
USD
8%
1:200