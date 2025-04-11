- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
28 (25.92%)
亏损交易:
80 (74.07%)
最好交易:
130.19 USD
最差交易:
-34.82 USD
毛利:
2 042.06 USD (75 794 pips)
毛利亏损:
-1 693.21 USD (56 577 pips)
最大连续赢利:
3 (258.46 USD)
最大连续盈利:
258.46 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
3.34%
最大入金加载:
53.33%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.57
长期交易:
77 (71.30%)
短期交易:
31 (28.70%)
利润因子:
1.21
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
72.93 USD
平均损失:
-21.17 USD
最大连续失误:
14 (-301.02 USD)
最大连续亏损:
-301.02 USD (14)
每月增长:
-3.92%
年度预测:
-47.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
613.64 USD (32.39%)
相对跌幅:
结余:
30.21% (613.43 USD)
净值:
1.28% (22.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|349
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.19 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +258.46 USD
最大连续亏损: -301.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
70
99%
108
25%
3%
1.20
3.23
USD
USD
30%
1:200