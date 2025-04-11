SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PyraGold AI
Marlon Giovany Agudelo Toro

PyraGold AI

Marlon Giovany Agudelo Toro
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
13 (38.23%)
Perte trades:
21 (61.76%)
Meilleure transaction:
129.21 USD
Pire transaction:
-28.19 USD
Bénéfice brut:
1 019.92 USD (39 888 pips)
Perte brute:
-432.86 USD (13 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (258.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
258.46 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
7.45%
Charge de dépôt maximale:
30.41%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
26 (76.47%)
Courts trades:
8 (23.53%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
17.27 USD
Bénéfice moyen:
78.46 USD
Perte moyenne:
-20.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-89.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.23 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
159.83 USD (9.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.98% (159.57 USD)
Par fonds propres:
1.25% (23.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.21 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +258.46 USD
Perte consécutive maximale: -89.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.90 × 187
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Aucun avis
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 04:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
Share of trading days is too low
2025.07.31 02:53
Share of trading days is too low
2025.07.11 16:13
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
Share of trading days is too low
2025.06.24 08:26
Share of trading days is too low
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.67% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 15:09
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Share of trading days is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.