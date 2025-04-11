- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
13 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (61.76%)
En iyi işlem:
129.21 USD
En kötü işlem:
-28.19 USD
Brüt kâr:
1 019.92 USD (39 888 pips)
Brüt zarar:
-432.86 USD (13 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (258.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
7.45%
Maks. mevduat yükü:
30.41%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
26 (76.47%)
Satış işlemleri:
8 (23.53%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
17.27 USD
Ortalama kâr:
78.46 USD
Ortalama zarar:
-20.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.23 USD (4)
Aylık büyüme:
1.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
159.83 USD (9.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (159.57 USD)
Varlığa göre:
1.25% (23.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|587
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.21 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +258.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
23
100%
34
38%
7%
2.35
17.27
USD
USD
8%
1:200