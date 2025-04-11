SinyallerBölümler
PyraGold AI
Marlon Giovany Agudelo Toro

PyraGold AI

Marlon Giovany Agudelo Toro
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
13 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (61.76%)
En iyi işlem:
129.21 USD
En kötü işlem:
-28.19 USD
Brüt kâr:
1 019.92 USD (39 888 pips)
Brüt zarar:
-432.86 USD (13 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (258.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
7.45%
Maks. mevduat yükü:
30.41%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
26 (76.47%)
Satış işlemleri:
8 (23.53%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
17.27 USD
Ortalama kâr:
78.46 USD
Ortalama zarar:
-20.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.23 USD (4)
Aylık büyüme:
1.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
159.83 USD (9.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (159.57 USD)
Varlığa göre:
1.25% (23.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.21 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +258.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 04:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 03:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
Share of trading days is too low
2025.07.31 02:53
Share of trading days is too low
2025.07.11 16:13
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
Share of trading days is too low
2025.06.24 08:26
Share of trading days is too low
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 07:20
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.67% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 04:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 15:09
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Share of trading days is too low
