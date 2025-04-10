- Прирост
Всего трейдов:
3 114
Прибыльных трейдов:
1 738 (55.81%)
Убыточных трейдов:
1 376 (44.19%)
Лучший трейд:
663.87 USD
Худший трейд:
-757.18 USD
Общая прибыль:
75 837.64 USD (535 320 pips)
Общий убыток:
-58 826.26 USD (360 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (334.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 756.56 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
51.32%
Макс. загрузка депозита:
15.83%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
1 572 (50.48%)
Коротких трейдов:
1 542 (49.52%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
43.64 USD
Средний убыток:
-42.75 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-223.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 271.20 USD (8)
Прирост в месяц:
42.94%
Годовой прогноз:
521.04%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 411.94 USD (45.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.19% (3 409.73 USD)
По эквити:
12.13% (655.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2479
|BRTBTC.stp
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRTBTC
|16K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRTBTC
|92K
|BRTBTC.stp
|83K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +663.87 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +334.48 USD
Макс. убыток в серии: -223.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
1 151%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
38
19%
3 114
55%
51%
1.28
5.46
USD
USD
59%
1:100