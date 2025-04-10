시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX4
Ai Jing Gao

THPX4

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 1 224%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 149
이익 거래:
1 759 (55.85%)
손실 거래:
1 390 (44.14%)
최고의 거래:
663.87 USD
최악의 거래:
-757.18 USD
총 수익:
78 672.13 USD (541 587 pips)
총 손실:
-60 682.33 USD (364 937 pips)
연속 최대 이익:
141 (334.48 USD)
연속 최대 이익:
1 756.56 USD (12)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
50.16%
최대 입금량:
15.83%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.27
롱(주식매수):
1 584 (50.30%)
숏(주식차입매도):
1 565 (49.70%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
5.71 USD
평균 이익:
44.73 USD
평균 손실:
-43.66 USD
연속 최대 손실:
14 (-223.70 USD)
연속 최대 손실:
-1 271.20 USD (8)
월별 성장률:
24.14%
연간 예측:
292.87%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 411.94 USD (45.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.19% (3 409.73 USD)
자본금별:
12.13% (655.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRTBTC 2514
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRTBTC 17K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRTBTC 94K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +663.87 USD
최악의 거래: -757 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +334.48 USD
연속 최대 손실: -223.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.25 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
