거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
트레이드:
3 149
이익 거래:
1 759 (55.85%)
손실 거래:
1 390 (44.14%)
최고의 거래:
663.87 USD
최악의 거래:
-757.18 USD
총 수익:
78 672.13 USD (541 587 pips)
총 손실:
-60 682.33 USD (364 937 pips)
연속 최대 이익:
141 (334.48 USD)
연속 최대 이익:
1 756.56 USD (12)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
50.16%
최대 입금량:
15.83%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.27
롱(주식매수):
1 584 (50.30%)
숏(주식차입매도):
1 565 (49.70%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
5.71 USD
평균 이익:
44.73 USD
평균 손실:
-43.66 USD
연속 최대 손실:
14 (-223.70 USD)
연속 최대 손실:
-1 271.20 USD (8)
월별 성장률:
24.14%
연간 예측:
292.87%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 411.94 USD (45.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.19% (3 409.73 USD)
자본금별:
12.13% (655.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2514
|BRTBTC.stp
|635
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRTBTC
|17K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRTBTC
|94K
|BRTBTC.stp
|83K
최고의 거래: +663.87 USD
최악의 거래: -757 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +334.48 USD
연속 최대 손실: -223.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
