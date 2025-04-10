SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX4
Ai Jing Gao

THPX4

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 152%
NCESC-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 124
Gewinntrades:
1 743 (55.79%)
Verlusttrades:
1 381 (44.21%)
Bester Trade:
663.87 USD
Schlechtester Trade:
-757.18 USD
Bruttoprofit:
76 499.89 USD (536 813 pips)
Bruttoverlust:
-59 486.99 USD (362 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
141 (334.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 756.56 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
51.32%
Max deposit load:
15.83%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.99
Long-Positionen:
1 573 (50.35%)
Short-Positionen:
1 551 (49.65%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
5.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
43.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-223.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 271.20 USD (8)
Wachstum pro Monat :
31.61%
Jahresprognose:
383.49%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 411.94 USD (45.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.19% (3 409.73 USD)
Kapital:
12.13% (655.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRTBTC 2489
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRTBTC 16K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRTBTC 92K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +663.87 USD
Schlechtester Trade: -757 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +334.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX4
50 USD pro Monat
1 152%
0
0
USD
17K
USD
39
19%
3 124
55%
51%
1.28
5.45
USD
59%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.