SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX4
Ai Jing Gao

THPX4

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 360%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 669
Bénéfice trades:
1 481 (55.48%)
Perte trades:
1 188 (44.51%)
Meilleure transaction:
340.38 USD
Pire transaction:
-200.64 USD
Bénéfice brut:
36 136.99 USD (457 367 pips)
Perte brute:
-29 037.86 USD (303 478 pips)
Gains consécutifs maximales:
141 (334.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
822.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
63.24%
Charge de dépôt maximale:
14.46%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
5.47
Longs trades:
1 333 (49.94%)
Courts trades:
1 336 (50.06%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.66 USD
Bénéfice moyen:
24.40 USD
Perte moyenne:
-24.44 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-223.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-845.30 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.77%
Prévision annuelle:
264.57%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 297.96 USD (49.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.77% (1 297.96 USD)
Par fonds propres:
5.94% (293.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRTBTC 2034
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRTBTC 5.8K
BRTBTC.stp 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRTBTC 71K
BRTBTC.stp 83K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +340.38 USD
Pire transaction: -201 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +334.48 USD
Perte consécutive maximale: -223.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 20:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.19 06:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 15:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 17:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX4
50 USD par mois
360%
0
0
USD
5.5K
USD
25
23%
2 669
55%
63%
1.24
2.66
USD
50%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.