- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 119
Negociações com lucro:
1 743 (55.88%)
Negociações com perda:
1 376 (44.12%)
Melhor negociação:
663.87 USD
Pior negociação:
-757.18 USD
Lucro bruto:
76 499.89 USD (536 813 pips)
Perda bruta:
-58 826.26 USD (360 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (334.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 756.56 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
51.32%
Depósito máximo carregado:
15.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.18
Negociações longas:
1 573 (50.43%)
Negociações curtas:
1 546 (49.57%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
5.67 USD
Lucro médio:
43.89 USD
Perda média:
-42.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-223.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 271.20 USD (8)
Crescimento mensal:
44.97%
Previsão anual:
545.61%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 411.94 USD (45.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.19% (3 409.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.13% (655.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2484
|BRTBTC.stp
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRTBTC
|16K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRTBTC
|93K
|BRTBTC.stp
|83K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +663.87 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +334.48 USD
Máxima perda consecutiva: -223.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
1 200%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
38
19%
3 119
55%
51%
1.30
5.67
USD
USD
59%
1:100