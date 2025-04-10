- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
- 净值
- 提取
交易:
3 115
盈利交易:
1 739 (55.82%)
亏损交易:
1 376 (44.17%)
最好交易:
663.87 USD
最差交易:
-757.18 USD
毛利:
75 960.98 USD (535 601 pips)
毛利亏损:
-58 826.26 USD (360 815 pips)
最大连续赢利:
141 (334.48 USD)
最大连续盈利:
1 756.56 USD (12)
夏普比率:
0.14
交易活动:
51.32%
最大入金加载:
15.83%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.02
长期交易:
1 572 (50.47%)
短期交易:
1 543 (49.53%)
利润因子:
1.29
预期回报:
5.50 USD
平均利润:
43.68 USD
平均损失:
-42.75 USD
最大连续失误:
14 (-223.70 USD)
最大连续亏损:
-1 271.20 USD (8)
每月增长:
42.30%
年度预测:
513.26%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 411.94 USD (45.92%)
相对跌幅:
结余:
59.19% (3 409.73 USD)
净值:
12.13% (655.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2480
|BRTBTC.stp
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRTBTC
|16K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRTBTC
|92K
|BRTBTC.stp
|83K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +663.87 USD
最差交易: -757 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +334.48 USD
最大连续亏损: -223.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
