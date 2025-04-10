SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX4
Ai Jing Gao

THPX4

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 360%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 669
Profit Trade:
1 481 (55.48%)
Loss Trade:
1 188 (44.51%)
Best Trade:
340.38 USD
Worst Trade:
-200.64 USD
Profitto lordo:
36 136.99 USD (457 367 pips)
Perdita lorda:
-29 037.86 USD (303 478 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (334.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
822.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
63.24%
Massimo carico di deposito:
14.46%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.47
Long Trade:
1 333 (49.94%)
Short Trade:
1 336 (50.06%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
24.40 USD
Perdita media:
-24.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-223.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-845.30 USD (5)
Crescita mensile:
20.09%
Previsione annuale:
243.71%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 297.96 USD (49.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.77% (1 297.96 USD)
Per equità:
5.94% (293.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRTBTC 2034
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRTBTC 5.8K
BRTBTC.stp 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRTBTC 71K
BRTBTC.stp 83K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +340.38 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +334.48 USD
Massima perdita consecutiva: -223.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 20:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.19 06:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 15:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 17:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX4
50USD al mese
360%
0
0
USD
5.5K
USD
25
23%
2 669
55%
63%
1.24
2.66
USD
50%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.