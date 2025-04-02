- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17 602
Прибыльных трейдов:
10 624 (60.35%)
Убыточных трейдов:
6 978 (39.64%)
Лучший трейд:
2 367.25 USD
Худший трейд:
-5 053.44 USD
Общая прибыль:
219 880.81 USD (16 016 670 pips)
Общий убыток:
-179 589.37 USD (8 228 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (45.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 223.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
99.50%
Макс. загрузка депозита:
49.16%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.22
Длинных трейдов:
11 254 (63.94%)
Коротких трейдов:
6 348 (36.06%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
20.70 USD
Средний убыток:
-25.74 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-358.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 327.16 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.87%
Годовой прогноз:
-10.60%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
12 512.58 USD (8.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.68% (12 667.11 USD)
По эквити:
30.86% (43 977.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7065
|EURUSD
|1645
|SP500
|1170
|USDJPY
|1078
|GBPUSD
|801
|GDAXI
|593
|EURJPY
|530
|XAGUSD
|516
|EURGBP
|475
|AUDJPY
|362
|NDX
|360
|EURAUD
|347
|WS30
|327
|GBPJPY
|318
|GBPNZD
|270
|USDCAD
|266
|NZDUSD
|223
|EURCAD
|145
|XTIUSD
|131
|AUS200
|111
|AUDCAD
|63
|AUDUSD
|63
|UK100
|62
|USDCHF
|56
|FCHI40
|52
|CSCO
|50
|NI225
|46
|GE
|42
|NVDA
|37
|KO
|34
|GBPCAD
|33
|PFE
|33
|EURCHF
|31
|AUDCHF
|26
|SPY
|26
|NZDJPY
|25
|AAPL
|21
|GBPCHF
|20
|NZDCAD
|16
|STOXX50E
|15
|AEP
|14
|CHFJPY
|13
|VEA
|11
|CADJPY
|6
|VT
|5
|UPS
|4
|TSLA
|3
|GBPAUD
|3
|XNGUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|1.6K
|SP500
|1.8K
|USDJPY
|-17
|GBPUSD
|-344
|GDAXI
|1.6K
|EURJPY
|-89
|XAGUSD
|3.7K
|EURGBP
|-338
|AUDJPY
|-603
|NDX
|7.7K
|EURAUD
|148
|WS30
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPNZD
|33
|USDCAD
|-54
|NZDUSD
|561
|EURCAD
|373
|XTIUSD
|2K
|AUS200
|-530
|AUDCAD
|96
|AUDUSD
|407
|UK100
|1.4K
|USDCHF
|93
|FCHI40
|469
|CSCO
|-1.5K
|NI225
|1.4K
|GE
|-469
|NVDA
|562
|KO
|334
|GBPCAD
|217
|PFE
|32
|EURCHF
|1.7K
|AUDCHF
|34
|SPY
|-758
|NZDJPY
|58
|AAPL
|265
|GBPCHF
|111
|NZDCAD
|41
|STOXX50E
|623
|AEP
|145
|CHFJPY
|-134
|VEA
|384
|CADJPY
|-244
|VT
|-1.2K
|UPS
|20
|TSLA
|-146
|GBPAUD
|41
|XNGUSD
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|426K
|EURUSD
|51K
|SP500
|15K
|USDJPY
|453
|GBPUSD
|-28K
|GDAXI
|61K
|EURJPY
|635
|XAGUSD
|60K
|EURGBP
|-4.7K
|AUDJPY
|-16K
|NDX
|135K
|EURAUD
|2.3K
|WS30
|20K
|GBPJPY
|-38K
|GBPNZD
|2.7K
|USDCAD
|2K
|NZDUSD
|6.8K
|EURCAD
|2.9K
|XTIUSD
|-1.5K
|AUS200
|-9.4K
|AUDCAD
|498
|AUDUSD
|-990
|UK100
|31K
|USDCHF
|9.5K
|FCHI40
|4.4K
|CSCO
|-26K
|NI225
|-5.2K
|GE
|-3.5K
|NVDA
|911
|KO
|798
|GBPCAD
|6.2K
|PFE
|152
|EURCHF
|4.7K
|AUDCHF
|1.1K
|SPY
|3.2K
|NZDJPY
|5K
|AAPL
|1.1K
|GBPCHF
|2.7K
|NZDCAD
|1.7K
|STOXX50E
|9.4K
|AEP
|337
|CHFJPY
|-480
|VEA
|571
|CADJPY
|-4.9K
|VT
|-1.3K
|UPS
|61
|TSLA
|-4.6K
|GBPAUD
|622
|XNGUSD
|43
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 367.25 USD
Худший трейд: -5 053 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.96 USD
Макс. убыток в серии: -358.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6216
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 226
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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Automated trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
72
93%
17 602
60%
100%
1.22
2.29
USD
USD
31%
1:200