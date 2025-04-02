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Сигналы / MetaTrader 5 / Neo2
Jose Cortes Llobat

Neo2

Jose Cortes Llobat
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Всего трейдов:
17 602
Прибыльных трейдов:
10 624 (60.35%)
Убыточных трейдов:
6 978 (39.64%)
Лучший трейд:
2 367.25 USD
Худший трейд:
-5 053.44 USD
Общая прибыль:
219 880.81 USD (16 016 670 pips)
Общий убыток:
-179 589.37 USD (8 228 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (45.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 223.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
99.50%
Макс. загрузка депозита:
49.16%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.22
Длинных трейдов:
11 254 (63.94%)
Коротких трейдов:
6 348 (36.06%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
20.70 USD
Средний убыток:
-25.74 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-358.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 327.16 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.87%
Годовой прогноз:
-10.60%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
12 512.58 USD (8.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.68% (12 667.11 USD)
По эквити:
30.86% (43 977.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7065
EURUSD 1645
SP500 1170
USDJPY 1078
GBPUSD 801
GDAXI 593
EURJPY 530
XAGUSD 516
EURGBP 475
AUDJPY 362
NDX 360
EURAUD 347
WS30 327
GBPJPY 318
GBPNZD 270
USDCAD 266
NZDUSD 223
EURCAD 145
XTIUSD 131
AUS200 111
AUDCAD 63
AUDUSD 63
UK100 62
USDCHF 56
FCHI40 52
CSCO 50
NI225 46
GE 42
NVDA 37
KO 34
GBPCAD 33
PFE 33
EURCHF 31
AUDCHF 26
SPY 26
NZDJPY 25
AAPL 21
GBPCHF 20
NZDCAD 16
STOXX50E 15
AEP 14
CHFJPY 13
VEA 11
CADJPY 6
VT 5
UPS 4
TSLA 3
GBPAUD 3
XNGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
EURUSD 1.6K
SP500 1.8K
USDJPY -17
GBPUSD -344
GDAXI 1.6K
EURJPY -89
XAGUSD 3.7K
EURGBP -338
AUDJPY -603
NDX 7.7K
EURAUD 148
WS30 1.1K
GBPJPY -1.4K
GBPNZD 33
USDCAD -54
NZDUSD 561
EURCAD 373
XTIUSD 2K
AUS200 -530
AUDCAD 96
AUDUSD 407
UK100 1.4K
USDCHF 93
FCHI40 469
CSCO -1.5K
NI225 1.4K
GE -469
NVDA 562
KO 334
GBPCAD 217
PFE 32
EURCHF 1.7K
AUDCHF 34
SPY -758
NZDJPY 58
AAPL 265
GBPCHF 111
NZDCAD 41
STOXX50E 623
AEP 145
CHFJPY -134
VEA 384
CADJPY -244
VT -1.2K
UPS 20
TSLA -146
GBPAUD 41
XNGUSD 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 426K
EURUSD 51K
SP500 15K
USDJPY 453
GBPUSD -28K
GDAXI 61K
EURJPY 635
XAGUSD 60K
EURGBP -4.7K
AUDJPY -16K
NDX 135K
EURAUD 2.3K
WS30 20K
GBPJPY -38K
GBPNZD 2.7K
USDCAD 2K
NZDUSD 6.8K
EURCAD 2.9K
XTIUSD -1.5K
AUS200 -9.4K
AUDCAD 498
AUDUSD -990
UK100 31K
USDCHF 9.5K
FCHI40 4.4K
CSCO -26K
NI225 -5.2K
GE -3.5K
NVDA 911
KO 798
GBPCAD 6.2K
PFE 152
EURCHF 4.7K
AUDCHF 1.1K
SPY 3.2K
NZDJPY 5K
AAPL 1.1K
GBPCHF 2.7K
NZDCAD 1.7K
STOXX50E 9.4K
AEP 337
CHFJPY -480
VEA 571
CADJPY -4.9K
VT -1.3K
UPS 61
TSLA -4.6K
GBPAUD 622
XNGUSD 43
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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Лучший трейд: +2 367.25 USD
Худший трейд: -5 053 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.96 USD
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OxSecurities-Live
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AdmiralsGroup-Live
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Exness-MT5Real
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ICMarketsEU-MT5
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OneRoyal-Server
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ICMarketsSC-MT5-2
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
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0.80 × 6216
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 226
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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2026.08.03 19:42
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2026.08.03 13:40
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2026.07.30 07:17
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2026.07.30 06:18
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2026.07.29 17:14
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2026.07.29 10:11
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2026.07.29 05:10
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2026.07.29 04:09
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2026.07.29 03:09
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2026.07.28 18:06
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2026.07.24 06:33
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2026.07.24 03:31
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2026.07.21 01:14
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2026.07.20 17:08
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Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Neo2
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
141K
USD
72
93%
17 602
60%
100%
1.22
2.29
USD
31%
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