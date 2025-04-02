SegnaliSezioni
Jose Cortes Llobat

Neo2

Jose Cortes Llobat
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 971
Profit Trade:
5 093 (63.89%)
Loss Trade:
2 878 (36.11%)
Best Trade:
461.73 USD
Worst Trade:
-743.58 USD
Profitto lordo:
58 237.02 USD (1 948 745 pips)
Perdita lorda:
-40 590.38 USD (1 722 083 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (240.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 594.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.50%
Massimo carico di deposito:
27.62%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
197
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
7.45
Long Trade:
4 804 (60.27%)
Short Trade:
3 167 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-14.10 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-358.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-927.16 USD (5)
Crescita mensile:
2.72%
Previsione annuale:
34.69%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
2 368.82 USD (2.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (2 267.04 USD)
Per equità:
19.20% (20 470.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2066
EURUSD 973
USDJPY 858
SP500 836
GBPUSD 541
EURGBP 387
AUDJPY 339
EURAUD 336
GBPNZD 270
EURJPY 202
USDCAD 190
NZDUSD 186
GDAXI 166
GBPJPY 105
WS30 100
NDX 72
XAGUSD 58
NVDA 32
GBPCAD 29
NI225 28
AUDCHF 24
AUS200 21
PFE 16
GBPCHF 16
FCHI40 16
GE 15
AAPL 15
AUDCAD 13
NZDJPY 13
NZDCAD 12
AEP 10
KO 8
XTIUSD 5
UPS 4
VT 4
CSCO 2
STOXX50E 2
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.7K
EURUSD 1.7K
USDJPY 243
SP500 1K
GBPUSD 259
EURGBP -388
AUDJPY -575
EURAUD 97
GBPNZD 33
EURJPY 131
USDCAD 80
NZDUSD 141
GDAXI 64
GBPJPY -1.4K
WS30 1.1K
NDX 3.6K
XAGUSD 1.2K
NVDA 455
GBPCAD 205
NI225 1.5K
AUDCHF 25
AUS200 383
PFE 68
GBPCHF 94
FCHI40 116
GE 172
AAPL 198
AUDCAD 95
NZDJPY 71
NZDCAD 39
AEP 120
KO 43
XTIUSD -4
UPS 20
VT -22
CSCO 13
STOXX50E 23
UK100 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 93K
EURUSD 43K
USDJPY 11K
SP500 13K
GBPUSD -11K
EURGBP -7.9K
AUDJPY -13K
EURAUD -44
GBPNZD 2.7K
EURJPY 13K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 1.8K
GDAXI 4.5K
GBPJPY -22K
WS30 11K
NDX 44K
XAGUSD 12K
NVDA 778
GBPCAD 5.9K
NI225 5.4K
AUDCHF 846
AUS200 4K
PFE 185
GBPCHF 2.3K
FCHI40 1.6K
GE 409
AAPL 641
AUDCAD 2.6K
NZDJPY 4.6K
NZDCAD 1.5K
AEP 278
KO 116
XTIUSD -22
UPS 61
VT -3
CSCO 49
STOXX50E 257
UK100 122
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +461.73 USD
Worst Trade: -744 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +240.79 USD
Massima perdita consecutiva: -358.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6120
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.07 × 427
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.14 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
3.32 × 34
Swissquote-Server
3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 313
16 più
Automated trading 
Non ci sono recensioni
2025.06.09 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neo2
30USD al mese
18%
0
0
USD
118K
USD
26
93%
7 971
63%
100%
1.43
2.21
USD
19%
1:200
Copia

