- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
17 555
Profit Trades:
10 600 (60.38%)
Loss Trades:
6 955 (39.62%)
Best trade:
2 367.25 USD
Worst trade:
-5 053.44 USD
Gross Profit:
219 737.08 USD (16 008 598 pips)
Gross Loss:
-179 387.20 USD (8 217 895 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (45.96 USD)
Maximal consecutive profit:
3 223.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
99.50%
Max deposit load:
49.16%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
220
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.22
Long Trades:
11 227 (63.95%)
Short Trades:
6 328 (36.05%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
2.30 USD
Average Profit:
20.73 USD
Average Loss:
-25.79 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-358.30 USD)
Maximal consecutive loss:
-8 327.16 USD (3)
Monthly growth:
-0.74%
Annual Forecast:
-8.84%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.03 USD
Maximal:
12 512.58 USD (8.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.68% (12 667.11 USD)
By Equity:
30.86% (43 977.06 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7045
|EURUSD
|1643
|SP500
|1169
|USDJPY
|1077
|GBPUSD
|801
|GDAXI
|591
|EURJPY
|530
|XAGUSD
|516
|EURGBP
|469
|AUDJPY
|362
|NDX
|357
|EURAUD
|347
|WS30
|327
|GBPJPY
|318
|GBPNZD
|270
|USDCAD
|262
|NZDUSD
|223
|EURCAD
|145
|XTIUSD
|129
|AUS200
|111
|UK100
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|56
|FCHI40
|52
|CSCO
|50
|NI225
|46
|GE
|42
|NVDA
|37
|KO
|34
|GBPCAD
|33
|PFE
|33
|EURCHF
|31
|AUDCHF
|26
|SPY
|26
|NZDJPY
|25
|AAPL
|21
|GBPCHF
|20
|NZDCAD
|16
|STOXX50E
|15
|AEP
|14
|CHFJPY
|13
|VEA
|11
|CADJPY
|6
|VT
|5
|UPS
|4
|TSLA
|3
|GBPAUD
|3
|XNGUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|1.6K
|SP500
|1.8K
|USDJPY
|-4
|GBPUSD
|-344
|GDAXI
|1.6K
|EURJPY
|-89
|XAGUSD
|3.7K
|EURGBP
|-349
|AUDJPY
|-603
|NDX
|7.7K
|EURAUD
|148
|WS30
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPNZD
|33
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|561
|EURCAD
|373
|XTIUSD
|2K
|AUS200
|-530
|UK100
|1.4K
|AUDUSD
|412
|AUDCAD
|98
|USDCHF
|93
|FCHI40
|469
|CSCO
|-1.5K
|NI225
|1.4K
|GE
|-469
|NVDA
|562
|KO
|334
|GBPCAD
|217
|PFE
|32
|EURCHF
|1.7K
|AUDCHF
|34
|SPY
|-758
|NZDJPY
|58
|AAPL
|265
|GBPCHF
|111
|NZDCAD
|41
|STOXX50E
|623
|AEP
|145
|CHFJPY
|-134
|VEA
|384
|CADJPY
|-244
|VT
|-1.2K
|UPS
|20
|TSLA
|-146
|GBPAUD
|41
|XNGUSD
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|428K
|EURUSD
|51K
|SP500
|16K
|USDJPY
|852
|GBPUSD
|-28K
|GDAXI
|62K
|EURJPY
|635
|XAGUSD
|60K
|EURGBP
|-5.1K
|AUDJPY
|-16K
|NDX
|135K
|EURAUD
|2.3K
|WS30
|20K
|GBPJPY
|-38K
|GBPNZD
|2.7K
|USDCAD
|2K
|NZDUSD
|6.8K
|EURCAD
|2.9K
|XTIUSD
|-1.8K
|AUS200
|-9.4K
|UK100
|31K
|AUDUSD
|-888
|AUDCAD
|765
|USDCHF
|9.5K
|FCHI40
|4.4K
|CSCO
|-26K
|NI225
|-5.2K
|GE
|-3.5K
|NVDA
|911
|KO
|798
|GBPCAD
|6.2K
|PFE
|152
|EURCHF
|4.7K
|AUDCHF
|1.1K
|SPY
|3.2K
|NZDJPY
|5K
|AAPL
|1.1K
|GBPCHF
|2.7K
|NZDCAD
|1.7K
|STOXX50E
|9.4K
|AEP
|337
|CHFJPY
|-480
|VEA
|571
|CADJPY
|-4.9K
|VT
|-1.3K
|UPS
|61
|TSLA
|-4.6K
|GBPAUD
|622
|XNGUSD
|43
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 367.25 USD
Worst trade: -5 053 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +45.96 USD
Maximal consecutive loss: -358.30 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6216
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 226
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
Automated trading
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
40%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
71
93%
17 555
60%
100%
1.22
2.30
USD
USD
31%
1:200