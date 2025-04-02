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Jose Cortes Llobat

Neo2

Jose Cortes Llobat
Jose Cortes Llobat

Jose Cortes Llobat

5 topics 7 comments
0 reviews
Reliability
71 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 40%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
17 555
Profit Trades:
10 600 (60.38%)
Loss Trades:
6 955 (39.62%)
Best trade:
2 367.25 USD
Worst trade:
-5 053.44 USD
Gross Profit:
219 737.08 USD (16 008 598 pips)
Gross Loss:
-179 387.20 USD (8 217 895 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (45.96 USD)
Maximal consecutive profit:
3 223.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
99.50%
Max deposit load:
49.16%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
220
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.22
Long Trades:
11 227 (63.95%)
Short Trades:
6 328 (36.05%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
2.30 USD
Average Profit:
20.73 USD
Average Loss:
-25.79 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-358.30 USD)
Maximal consecutive loss:
-8 327.16 USD (3)
Monthly growth:
-0.74%
Annual Forecast:
-8.84%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.03 USD
Maximal:
12 512.58 USD (8.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.68% (12 667.11 USD)
By Equity:
30.86% (43 977.06 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 7045
EURUSD 1643
SP500 1169
USDJPY 1077
GBPUSD 801
GDAXI 591
EURJPY 530
XAGUSD 516
EURGBP 469
AUDJPY 362
NDX 357
EURAUD 347
WS30 327
GBPJPY 318
GBPNZD 270
USDCAD 262
NZDUSD 223
EURCAD 145
XTIUSD 129
AUS200 111
UK100 62
AUDUSD 62
AUDCAD 58
USDCHF 56
FCHI40 52
CSCO 50
NI225 46
GE 42
NVDA 37
KO 34
GBPCAD 33
PFE 33
EURCHF 31
AUDCHF 26
SPY 26
NZDJPY 25
AAPL 21
GBPCHF 20
NZDCAD 16
STOXX50E 15
AEP 14
CHFJPY 13
VEA 11
CADJPY 6
VT 5
UPS 4
TSLA 3
GBPAUD 3
XNGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
EURUSD 1.6K
SP500 1.8K
USDJPY -4
GBPUSD -344
GDAXI 1.6K
EURJPY -89
XAGUSD 3.7K
EURGBP -349
AUDJPY -603
NDX 7.7K
EURAUD 148
WS30 1.1K
GBPJPY -1.4K
GBPNZD 33
USDCAD -53
NZDUSD 561
EURCAD 373
XTIUSD 2K
AUS200 -530
UK100 1.4K
AUDUSD 412
AUDCAD 98
USDCHF 93
FCHI40 469
CSCO -1.5K
NI225 1.4K
GE -469
NVDA 562
KO 334
GBPCAD 217
PFE 32
EURCHF 1.7K
AUDCHF 34
SPY -758
NZDJPY 58
AAPL 265
GBPCHF 111
NZDCAD 41
STOXX50E 623
AEP 145
CHFJPY -134
VEA 384
CADJPY -244
VT -1.2K
UPS 20
TSLA -146
GBPAUD 41
XNGUSD 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 428K
EURUSD 51K
SP500 16K
USDJPY 852
GBPUSD -28K
GDAXI 62K
EURJPY 635
XAGUSD 60K
EURGBP -5.1K
AUDJPY -16K
NDX 135K
EURAUD 2.3K
WS30 20K
GBPJPY -38K
GBPNZD 2.7K
USDCAD 2K
NZDUSD 6.8K
EURCAD 2.9K
XTIUSD -1.8K
AUS200 -9.4K
UK100 31K
AUDUSD -888
AUDCAD 765
USDCHF 9.5K
FCHI40 4.4K
CSCO -26K
NI225 -5.2K
GE -3.5K
NVDA 911
KO 798
GBPCAD 6.2K
PFE 152
EURCHF 4.7K
AUDCHF 1.1K
SPY 3.2K
NZDJPY 5K
AAPL 1.1K
GBPCHF 2.7K
NZDCAD 1.7K
STOXX50E 9.4K
AEP 337
CHFJPY -480
VEA 571
CADJPY -4.9K
VT -1.3K
UPS 61
TSLA -4.6K
GBPAUD 622
XNGUSD 43
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 367.25 USD
Worst trade: -5 053 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +45.96 USD
Maximal consecutive loss: -358.30 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6216
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 226
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
27 more...
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No reviews
2026.08.03 19:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 04:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 18:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 06:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 14:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Neo2
30 USD per month
40%
0
0
USD
141K
USD
71
93%
17 555
60%
100%
1.22
2.30
USD
31%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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