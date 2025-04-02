SinyallerBölümler
Jose Cortes Llobat

Neo2

Jose Cortes Llobat
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 971
Kârla kapanan işlemler:
5 093 (63.89%)
Zararla kapanan işlemler:
2 878 (36.11%)
En iyi işlem:
461.73 USD
En kötü işlem:
-743.58 USD
Brüt kâr:
58 237.02 USD (1 948 745 pips)
Brüt zarar:
-40 590.38 USD (1 722 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (240.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 594.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
27.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
197
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
4 804 (60.27%)
Satış işlemleri:
3 167 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-14.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-358.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.16 USD (5)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
34.69%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
2 368.82 USD (2.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (2 267.04 USD)
Varlığa göre:
19.20% (20 470.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2066
EURUSD 973
USDJPY 858
SP500 836
GBPUSD 541
EURGBP 387
AUDJPY 339
EURAUD 336
GBPNZD 270
EURJPY 202
USDCAD 190
NZDUSD 186
GDAXI 166
GBPJPY 105
WS30 100
NDX 72
XAGUSD 58
NVDA 32
GBPCAD 29
NI225 28
AUDCHF 24
AUS200 21
PFE 16
GBPCHF 16
FCHI40 16
GE 15
AAPL 15
AUDCAD 13
NZDJPY 13
NZDCAD 12
AEP 10
KO 8
XTIUSD 5
UPS 4
VT 4
CSCO 2
STOXX50E 2
UK100 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.7K
EURUSD 1.7K
USDJPY 243
SP500 1K
GBPUSD 259
EURGBP -388
AUDJPY -575
EURAUD 97
GBPNZD 33
EURJPY 131
USDCAD 80
NZDUSD 141
GDAXI 64
GBPJPY -1.4K
WS30 1.1K
NDX 3.6K
XAGUSD 1.2K
NVDA 455
GBPCAD 205
NI225 1.5K
AUDCHF 25
AUS200 383
PFE 68
GBPCHF 94
FCHI40 116
GE 172
AAPL 198
AUDCAD 95
NZDJPY 71
NZDCAD 39
AEP 120
KO 43
XTIUSD -4
UPS 20
VT -22
CSCO 13
STOXX50E 23
UK100 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 93K
EURUSD 43K
USDJPY 11K
SP500 13K
GBPUSD -11K
EURGBP -7.9K
AUDJPY -13K
EURAUD -44
GBPNZD 2.7K
EURJPY 13K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 1.8K
GDAXI 4.5K
GBPJPY -22K
WS30 11K
NDX 44K
XAGUSD 12K
NVDA 778
GBPCAD 5.9K
NI225 5.4K
AUDCHF 846
AUS200 4K
PFE 185
GBPCHF 2.3K
FCHI40 1.6K
GE 409
AAPL 641
AUDCAD 2.6K
NZDJPY 4.6K
NZDCAD 1.5K
AEP 278
KO 116
XTIUSD -22
UPS 61
VT -3
CSCO 49
STOXX50E 257
UK100 122
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +461.73 USD
En kötü işlem: -744 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +240.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6120
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.07 × 427
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.14 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
3.32 × 34
Swissquote-Server
3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 313
16 daha fazla...
Automated trading 
İnceleme yok
2025.06.09 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
