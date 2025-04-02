- Büyüme
İşlemler:
7 971
Kârla kapanan işlemler:
5 093 (63.89%)
Zararla kapanan işlemler:
2 878 (36.11%)
En iyi işlem:
461.73 USD
En kötü işlem:
-743.58 USD
Brüt kâr:
58 237.02 USD (1 948 745 pips)
Brüt zarar:
-40 590.38 USD (1 722 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (240.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 594.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
27.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
197
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
4 804 (60.27%)
Satış işlemleri:
3 167 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-14.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-358.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.16 USD (5)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
34.69%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
2 368.82 USD (2.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (2 267.04 USD)
Varlığa göre:
19.20% (20 470.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2066
|EURUSD
|973
|USDJPY
|858
|SP500
|836
|GBPUSD
|541
|EURGBP
|387
|AUDJPY
|339
|EURAUD
|336
|GBPNZD
|270
|EURJPY
|202
|USDCAD
|190
|NZDUSD
|186
|GDAXI
|166
|GBPJPY
|105
|WS30
|100
|NDX
|72
|XAGUSD
|58
|NVDA
|32
|GBPCAD
|29
|NI225
|28
|AUDCHF
|24
|AUS200
|21
|PFE
|16
|GBPCHF
|16
|FCHI40
|16
|GE
|15
|AAPL
|15
|AUDCAD
|13
|NZDJPY
|13
|NZDCAD
|12
|AEP
|10
|KO
|8
|XTIUSD
|5
|UPS
|4
|VT
|4
|CSCO
|2
|STOXX50E
|2
|UK100
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.7K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|243
|SP500
|1K
|GBPUSD
|259
|EURGBP
|-388
|AUDJPY
|-575
|EURAUD
|97
|GBPNZD
|33
|EURJPY
|131
|USDCAD
|80
|NZDUSD
|141
|GDAXI
|64
|GBPJPY
|-1.4K
|WS30
|1.1K
|NDX
|3.6K
|XAGUSD
|1.2K
|NVDA
|455
|GBPCAD
|205
|NI225
|1.5K
|AUDCHF
|25
|AUS200
|383
|PFE
|68
|GBPCHF
|94
|FCHI40
|116
|GE
|172
|AAPL
|198
|AUDCAD
|95
|NZDJPY
|71
|NZDCAD
|39
|AEP
|120
|KO
|43
|XTIUSD
|-4
|UPS
|20
|VT
|-22
|CSCO
|13
|STOXX50E
|23
|UK100
|8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|93K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|11K
|SP500
|13K
|GBPUSD
|-11K
|EURGBP
|-7.9K
|AUDJPY
|-13K
|EURAUD
|-44
|GBPNZD
|2.7K
|EURJPY
|13K
|USDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|1.8K
|GDAXI
|4.5K
|GBPJPY
|-22K
|WS30
|11K
|NDX
|44K
|XAGUSD
|12K
|NVDA
|778
|GBPCAD
|5.9K
|NI225
|5.4K
|AUDCHF
|846
|AUS200
|4K
|PFE
|185
|GBPCHF
|2.3K
|FCHI40
|1.6K
|GE
|409
|AAPL
|641
|AUDCAD
|2.6K
|NZDJPY
|4.6K
|NZDCAD
|1.5K
|AEP
|278
|KO
|116
|XTIUSD
|-22
|UPS
|61
|VT
|-3
|CSCO
|49
|STOXX50E
|257
|UK100
|122
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +461.73 USD
En kötü işlem: -744 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +240.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Darwinex-Live
|0.80 × 6120
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 427
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 146
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.14 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
|2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
BCS5-Real
|3.00 × 5
XMGlobal-MT5 2
|3.32 × 34
Swissquote-Server
|3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
|3.65 × 313
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
26
93%
7 971
63%
100%
1.43
2.21
USD
USD
19%
1:200