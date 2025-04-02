SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Neo2
Jose Cortes Llobat

Neo2

Jose Cortes Llobat
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 942
Bénéfice trades:
5 074 (63.88%)
Perte trades:
2 868 (36.11%)
Meilleure transaction:
461.73 USD
Pire transaction:
-743.58 USD
Bénéfice brut:
57 899.65 USD (1 934 667 pips)
Perte brute:
-40 495.22 USD (1 715 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (240.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 594.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
99.50%
Charge de dépôt maximale:
27.62%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
194
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
7.35
Longs trades:
4 778 (60.16%)
Courts trades:
3 164 (39.84%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
2.19 USD
Bénéfice moyen:
11.41 USD
Perte moyenne:
-14.12 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-358.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-927.16 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
32.14%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
2 368.82 USD (2.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.03% (2 267.04 USD)
Par fonds propres:
19.20% (20 470.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2046
EURUSD 973
USDJPY 858
SP500 836
GBPUSD 541
EURGBP 387
AUDJPY 339
EURAUD 336
GBPNZD 270
EURJPY 201
USDCAD 190
NZDUSD 186
GDAXI 165
WS30 99
GBPJPY 99
NDX 72
XAGUSD 58
NVDA 32
GBPCAD 29
NI225 28
AUDCHF 24
AUS200 21
PFE 16
GBPCHF 16
FCHI40 16
GE 15
AAPL 15
AUDCAD 13
NZDJPY 13
NZDCAD 12
AEP 10
KO 8
XTIUSD 5
UPS 4
VT 4
CSCO 2
STOXX50E 2
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.7K
EURUSD 1.7K
USDJPY 243
SP500 1K
GBPUSD 259
EURGBP -388
AUDJPY -575
EURAUD 97
GBPNZD 33
EURJPY 112
USDCAD 80
NZDUSD 141
GDAXI 72
WS30 1.1K
GBPJPY -1.5K
NDX 3.6K
XAGUSD 1.2K
NVDA 455
GBPCAD 205
NI225 1.5K
AUDCHF 25
AUS200 383
PFE 68
GBPCHF 94
FCHI40 116
GE 172
AAPL 198
AUDCAD 95
NZDJPY 71
NZDCAD 39
AEP 120
KO 43
XTIUSD -4
UPS 20
VT -22
CSCO 13
STOXX50E 23
UK100 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 90K
EURUSD 43K
USDJPY 11K
SP500 13K
GBPUSD -11K
EURGBP -7.9K
AUDJPY -13K
EURAUD -44
GBPNZD 2.7K
EURJPY 11K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 1.8K
GDAXI 4.7K
WS30 10K
GBPJPY -25K
NDX 44K
XAGUSD 12K
NVDA 778
GBPCAD 5.9K
NI225 5.4K
AUDCHF 846
AUS200 4K
PFE 185
GBPCHF 2.3K
FCHI40 1.6K
GE 409
AAPL 641
AUDCAD 2.6K
NZDJPY 4.6K
NZDCAD 1.5K
AEP 278
KO 116
XTIUSD -22
UPS 61
VT -3
CSCO 49
STOXX50E 257
UK100 122
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +461.73 USD
Pire transaction: -744 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +240.79 USD
Perte consécutive maximale: -358.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6120
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.07 × 427
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.14 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 5
Swissquote-Server
3.11 × 56
XMGlobal-MT5 2
3.32 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 313
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Automated trading 
Aucun avis
2025.06.09 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Neo2
30 USD par mois
17%
0
0
USD
117K
USD
26
93%
7 942
63%
100%
1.42
2.19
USD
19%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.