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Jose Cortes Llobat

Neo2

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17 669
盈利交易:
10 655 (60.30%)
亏损交易:
7 014 (39.70%)
最好交易:
2 367.25 USD
最差交易:
-5 053.44 USD
毛利:
220 130.17 USD (16 028 720 pips)
毛利亏损:
-179 818.51 USD (8 244 184 pips)
最大连续赢利:
42 (45.96 USD)
最大连续盈利:
3 223.50 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
99.50%
最大入金加载:
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最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
208
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.22
长期交易:
11 299 (63.95%)
短期交易:
6 370 (36.05%)
利润因子:
1.22
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
20.66 USD
平均损失:
-25.64 USD
最大连续失误:
20 (-358.30 USD)
最大连续亏损:
-8 327.16 USD (3)
每月增长:
-1.00%
年度预测:
-12.09%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
12 512.58 USD (8.58%)
相对跌幅:
结余:
8.68% (12 667.11 USD)
净值:
30.86% (43 977.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 7091
EURUSD 1649
SP500 1170
USDJPY 1081
GBPUSD 801
GDAXI 596
EURJPY 532
XAGUSD 517
EURGBP 481
AUDJPY 362
NDX 360
EURAUD 347
WS30 327
GBPJPY 322
USDCAD 271
GBPNZD 270
NZDUSD 223
EURCAD 145
XTIUSD 137
AUS200 111
AUDCAD 65
AUDUSD 65
UK100 62
USDCHF 59
FCHI40 52
CSCO 50
NI225 46
GE 42
NVDA 37
KO 34
GBPCAD 33
PFE 33
EURCHF 31
AUDCHF 26
SPY 26
NZDJPY 25
AAPL 21
GBPCHF 20
NZDCAD 16
STOXX50E 15
AEP 14
CHFJPY 13
VEA 11
CADJPY 6
VT 5
UPS 4
TSLA 3
GBPAUD 3
XNGUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18K
EURUSD 1.6K
SP500 1.8K
USDJPY -22
GBPUSD -344
GDAXI 1.6K
EURJPY -89
XAGUSD 3.8K
EURGBP -333
AUDJPY -603
NDX 7.7K
EURAUD 148
WS30 1.1K
GBPJPY -1.4K
USDCAD -58
GBPNZD 33
NZDUSD 561
EURCAD 373
XTIUSD 2K
AUS200 -530
AUDCAD 90
AUDUSD 413
UK100 1.4K
USDCHF 107
FCHI40 469
CSCO -1.5K
NI225 1.4K
GE -469
NVDA 562
KO 334
GBPCAD 217
PFE 32
EURCHF 1.7K
AUDCHF 34
SPY -758
NZDJPY 58
AAPL 265
GBPCHF 111
NZDCAD 41
STOXX50E 623
AEP 145
CHFJPY -134
VEA 384
CADJPY -244
VT -1.2K
UPS 20
TSLA -146
GBPAUD 41
XNGUSD 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 424K
EURUSD 50K
SP500 15K
USDJPY -264
GBPUSD -28K
GDAXI 62K
EURJPY 690
XAGUSD 61K
EURGBP -4.6K
AUDJPY -16K
NDX 135K
EURAUD 2.3K
WS30 20K
GBPJPY -40K
USDCAD 1.5K
GBPNZD 2.7K
NZDUSD 6.8K
EURCAD 2.9K
XTIUSD -1.7K
AUS200 -9.4K
AUDCAD -238
AUDUSD -854
UK100 31K
USDCHF 10K
FCHI40 4.4K
CSCO -26K
NI225 -5.2K
GE -3.5K
NVDA 911
KO 798
GBPCAD 6.2K
PFE 152
EURCHF 4.7K
AUDCHF 1.1K
SPY 3.2K
NZDJPY 5K
AAPL 1.1K
GBPCHF 2.7K
NZDCAD 1.7K
STOXX50E 9.4K
AEP 337
CHFJPY -480
VEA 571
CADJPY -4.9K
VT -1.3K
UPS 61
TSLA -4.6K
GBPAUD 622
XNGUSD 43
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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TickmillUK-Live
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2026.08.03 19:42
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2026.08.03 13:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 07:17
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2026.07.30 06:18
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2026.07.29 17:14
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2026.07.29 10:11
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2026.07.29 04:09
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2026.07.29 03:09
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2026.07.28 18:06
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2026.07.28 10:03
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2026.07.24 06:33
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2026.07.24 03:31
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2026.07.21 01:14
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2026.07.20 17:08
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