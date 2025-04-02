- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17 669
盈利交易:
10 655 (60.30%)
亏损交易:
7 014 (39.70%)
最好交易:
2 367.25 USD
最差交易:
-5 053.44 USD
毛利:
220 130.17 USD (16 028 720 pips)
毛利亏损:
-179 818.51 USD (8 244 184 pips)
最大连续赢利:
42 (45.96 USD)
最大连续盈利:
3 223.50 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
99.50%
最大入金加载:
49.16%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
208
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.22
长期交易:
11 299 (63.95%)
短期交易:
6 370 (36.05%)
利润因子:
1.22
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
20.66 USD
平均损失:
-25.64 USD
最大连续失误:
20 (-358.30 USD)
最大连续亏损:
-8 327.16 USD (3)
每月增长:
-1.00%
年度预测:
-12.09%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
12 512.58 USD (8.58%)
相对跌幅:
结余:
8.68% (12 667.11 USD)
净值:
30.86% (43 977.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7091
|EURUSD
|1649
|SP500
|1170
|USDJPY
|1081
|GBPUSD
|801
|GDAXI
|596
|EURJPY
|532
|XAGUSD
|517
|EURGBP
|481
|AUDJPY
|362
|NDX
|360
|EURAUD
|347
|WS30
|327
|GBPJPY
|322
|USDCAD
|271
|GBPNZD
|270
|NZDUSD
|223
|EURCAD
|145
|XTIUSD
|137
|AUS200
|111
|AUDCAD
|65
|AUDUSD
|65
|UK100
|62
|USDCHF
|59
|FCHI40
|52
|CSCO
|50
|NI225
|46
|GE
|42
|NVDA
|37
|KO
|34
|GBPCAD
|33
|PFE
|33
|EURCHF
|31
|AUDCHF
|26
|SPY
|26
|NZDJPY
|25
|AAPL
|21
|GBPCHF
|20
|NZDCAD
|16
|STOXX50E
|15
|AEP
|14
|CHFJPY
|13
|VEA
|11
|CADJPY
|6
|VT
|5
|UPS
|4
|TSLA
|3
|GBPAUD
|3
|XNGUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|1.6K
|SP500
|1.8K
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-344
|GDAXI
|1.6K
|EURJPY
|-89
|XAGUSD
|3.8K
|EURGBP
|-333
|AUDJPY
|-603
|NDX
|7.7K
|EURAUD
|148
|WS30
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|-58
|GBPNZD
|33
|NZDUSD
|561
|EURCAD
|373
|XTIUSD
|2K
|AUS200
|-530
|AUDCAD
|90
|AUDUSD
|413
|UK100
|1.4K
|USDCHF
|107
|FCHI40
|469
|CSCO
|-1.5K
|NI225
|1.4K
|GE
|-469
|NVDA
|562
|KO
|334
|GBPCAD
|217
|PFE
|32
|EURCHF
|1.7K
|AUDCHF
|34
|SPY
|-758
|NZDJPY
|58
|AAPL
|265
|GBPCHF
|111
|NZDCAD
|41
|STOXX50E
|623
|AEP
|145
|CHFJPY
|-134
|VEA
|384
|CADJPY
|-244
|VT
|-1.2K
|UPS
|20
|TSLA
|-146
|GBPAUD
|41
|XNGUSD
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|424K
|EURUSD
|50K
|SP500
|15K
|USDJPY
|-264
|GBPUSD
|-28K
|GDAXI
|62K
|EURJPY
|690
|XAGUSD
|61K
|EURGBP
|-4.6K
|AUDJPY
|-16K
|NDX
|135K
|EURAUD
|2.3K
|WS30
|20K
|GBPJPY
|-40K
|USDCAD
|1.5K
|GBPNZD
|2.7K
|NZDUSD
|6.8K
|EURCAD
|2.9K
|XTIUSD
|-1.7K
|AUS200
|-9.4K
|AUDCAD
|-238
|AUDUSD
|-854
|UK100
|31K
|USDCHF
|10K
|FCHI40
|4.4K
|CSCO
|-26K
|NI225
|-5.2K
|GE
|-3.5K
|NVDA
|911
|KO
|798
|GBPCAD
|6.2K
|PFE
|152
|EURCHF
|4.7K
|AUDCHF
|1.1K
|SPY
|3.2K
|NZDJPY
|5K
|AAPL
|1.1K
|GBPCHF
|2.7K
|NZDCAD
|1.7K
|STOXX50E
|9.4K
|AEP
|337
|CHFJPY
|-480
|VEA
|571
|CADJPY
|-4.9K
|VT
|-1.3K
|UPS
|61
|TSLA
|-4.6K
|GBPAUD
|622
|XNGUSD
|43
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 367.25 USD
最差交易: -5 053 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.96 USD
最大连续亏损: -358.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6216
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 226
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
Automated trading
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
72
93%
17 669
60%
100%
1.22
2.28
USD
USD
31%
1:200