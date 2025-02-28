- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NQ_H
|155
|NQ_M
|116
|NQ_U
|73
|NQ_Z
|71
|GC_G
|53
|GC_M
|43
|GC_Q
|41
|GC_J
|40
|NG_X
|34
|GC_Z
|30
|GC_V
|25
|ES_H
|11
|6J_H
|10
|SI_H
|9
|YM_H
|7
|6E_H
|6
|RTY_H
|6
|SI_K
|4
|YM_M
|4
|ES_M
|4
|HG_H
|3
|HG_K
|2
|ZC_K
|2
|6J_U
|2
|YM_U
|2
|6E_Z
|1
|ES_Z
|1
|RTY_M
|1
|6E_M
|1
|ZC_N
|1
|HG_N
|1
|ES_U
|1
|RTY_U
|1
|6E_U
|1
|ZC_U
|1
|SI_Z
|1
|HG_U
|1
|HG_Z
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NQ_H
|-14K
|NQ_M
|42K
|NQ_U
|-2.6K
|NQ_Z
|21K
|GC_G
|43K
|GC_M
|-31K
|GC_Q
|-5.9K
|GC_J
|7.5K
|NG_X
|-2.6K
|GC_Z
|2.8K
|GC_V
|14K
|ES_H
|3.4K
|6J_H
|3.9K
|SI_H
|-3.6K
|YM_H
|-2.4K
|6E_H
|5.6K
|RTY_H
|4.5K
|SI_K
|-4K
|YM_M
|9K
|ES_M
|15K
|HG_H
|11K
|HG_K
|7.8K
|ZC_K
|388
|6J_U
|9
|YM_U
|519
|6E_Z
|-30
|ES_Z
|680
|RTY_M
|672
|6E_M
|-611
|ZC_N
|200
|HG_N
|-1.8K
|ES_U
|1.7K
|RTY_U
|362
|6E_U
|-418
|ZC_U
|-362
|SI_Z
|-1.9K
|HG_U
|-894
|HG_Z
|-2.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NQ_H
|-65K
|NQ_M
|214K
|NQ_U
|-10K
|NQ_Z
|106K
|GC_G
|4.3K
|GC_M
|-3.1K
|GC_Q
|-563
|GC_J
|767
|NG_X
|-239
|GC_Z
|300
|GC_V
|1.5K
|ES_H
|6.9K
|6J_H
|2.1K
|SI_H
|-715
|YM_H
|-462
|6E_H
|4.5K
|RTY_H
|910
|SI_K
|-806
|YM_M
|1.8K
|ES_M
|30K
|HG_H
|4.6K
|HG_K
|3.1K
|ZC_K
|775
|6J_U
|15
|YM_U
|107
|6E_Z
|-19
|ES_Z
|1.4K
|RTY_M
|135
|6E_M
|-484
|ZC_N
|400
|HG_N
|-730
|ES_U
|3.4K
|RTY_U
|73
|6E_U
|-330
|ZC_U
|-725
|SI_Z
|-370
|HG_U
|-354
|HG_Z
|-875
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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