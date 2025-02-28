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Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralIAIndex

Juan Sebastian Serna Bedoya
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Всего трейдов:
766
Прибыльных трейдов:
409 (53.39%)
Убыточных трейдов:
357 (46.61%)
Лучший трейд:
22 997.00 USD
Худший трейд:
-26 194.00 USD
Общая прибыль:
855 631.00 USD (2 233 571 pips)
Общий убыток:
-736 108.75 USD (1 931 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (29 151.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
33 167.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
36.24%
Макс. загрузка депозита:
17.24%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
571 (74.54%)
Коротких трейдов:
195 (25.46%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
156.03 USD
Средняя прибыль:
2 092.01 USD
Средний убыток:
-2 061.93 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-10 293.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-30 423.00 USD (2)
Прирост в месяц:
4.04%
Годовой прогноз:
49.06%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 475.75 USD
Максимальная:
101 016.00 USD (8.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.87% (101 015.00 USD)
По эквити:
4.31% (45 517.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NQ_H 155
NQ_M 116
NQ_U 73
NQ_Z 71
GC_G 53
GC_M 43
GC_Q 41
GC_J 40
NG_X 34
GC_Z 30
GC_V 25
ES_H 11
6J_H 10
SI_H 9
YM_H 7
6E_H 6
RTY_H 6
SI_K 4
YM_M 4
ES_M 4
HG_H 3
HG_K 2
ZC_K 2
6J_U 2
YM_U 2
6E_Z 1
ES_Z 1
RTY_M 1
6E_M 1
ZC_N 1
HG_N 1
ES_U 1
RTY_U 1
6E_U 1
ZC_U 1
SI_Z 1
HG_U 1
HG_Z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NQ_H -14K
NQ_M 42K
NQ_U -2.6K
NQ_Z 21K
GC_G 43K
GC_M -31K
GC_Q -5.9K
GC_J 7.5K
NG_X -2.6K
GC_Z 2.8K
GC_V 14K
ES_H 3.4K
6J_H 3.9K
SI_H -3.6K
YM_H -2.4K
6E_H 5.6K
RTY_H 4.5K
SI_K -4K
YM_M 9K
ES_M 15K
HG_H 11K
HG_K 7.8K
ZC_K 388
6J_U 9
YM_U 519
6E_Z -30
ES_Z 680
RTY_M 672
6E_M -611
ZC_N 200
HG_N -1.8K
ES_U 1.7K
RTY_U 362
6E_U -418
ZC_U -362
SI_Z -1.9K
HG_U -894
HG_Z -2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NQ_H -65K
NQ_M 214K
NQ_U -10K
NQ_Z 106K
GC_G 4.3K
GC_M -3.1K
GC_Q -563
GC_J 767
NG_X -239
GC_Z 300
GC_V 1.5K
ES_H 6.9K
6J_H 2.1K
SI_H -715
YM_H -462
6E_H 4.5K
RTY_H 910
SI_K -806
YM_M 1.8K
ES_M 30K
HG_H 4.6K
HG_K 3.1K
ZC_K 775
6J_U 15
YM_U 107
6E_Z -19
ES_Z 1.4K
RTY_M 135
6E_M -484
ZC_N 400
HG_N -730
ES_U 3.4K
RTY_U 73
6E_U -330
ZC_U -725
SI_Z -370
HG_U -354
HG_Z -875
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Худший трейд: -26 194 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29 151.00 USD
Макс. убыток в серии: -10 293.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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2025.10.06 07:38
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2025.09.18 07:53
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