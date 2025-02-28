- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GC_Z
|22
|NG_X
|16
|NQ_H
|15
|NQ_U
|13
|ES_H
|11
|6J_H
|10
|SI_H
|9
|YM_H
|7
|NQ_M
|7
|GC_G
|6
|6E_H
|6
|RTY_H
|6
|GC_J
|4
|SI_K
|4
|YM_M
|4
|ES_M
|4
|NQ_Z
|3
|HG_H
|3
|GC_V
|3
|HG_K
|2
|ZC_K
|2
|GC_M
|2
|6J_U
|2
|YM_U
|2
|6E_Z
|1
|ES_Z
|1
|RTY_M
|1
|6E_M
|1
|ZC_N
|1
|HG_N
|1
|ES_U
|1
|RTY_U
|1
|6E_U
|1
|ZC_U
|1
|SI_Z
|1
|HG_U
|1
|HG_Z
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GC_Z
|4.3K
|NG_X
|-426
|NQ_H
|-1.9K
|NQ_U
|-21K
|ES_H
|3.4K
|6J_H
|3.9K
|SI_H
|-3.6K
|YM_H
|-2.4K
|NQ_M
|19K
|GC_G
|-7.9K
|6E_H
|5.6K
|RTY_H
|4.5K
|GC_J
|7.9K
|SI_K
|-4K
|YM_M
|9K
|ES_M
|15K
|NQ_Z
|10K
|HG_H
|11K
|GC_V
|872
|HG_K
|7.8K
|ZC_K
|388
|GC_M
|-5.1K
|6J_U
|9
|YM_U
|519
|6E_Z
|-30
|ES_Z
|680
|RTY_M
|672
|6E_M
|-611
|ZC_N
|200
|HG_N
|-1.8K
|ES_U
|1.7K
|RTY_U
|362
|6E_U
|-418
|ZC_U
|-362
|SI_Z
|-1.9K
|HG_U
|-894
|HG_Z
|-2.2K
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GC_Z
|445
|NG_X
|-31
|NQ_H
|-9.3K
|NQ_U
|-102K
|ES_H
|6.9K
|6J_H
|2.1K
|SI_H
|-715
|YM_H
|-462
|NQ_M
|93K
|GC_G
|-785
|6E_H
|4.5K
|RTY_H
|910
|GC_J
|793
|SI_K
|-806
|YM_M
|1.8K
|ES_M
|30K
|NQ_Z
|50K
|HG_H
|4.6K
|GC_V
|90
|HG_K
|3.1K
|ZC_K
|775
|GC_M
|-504
|6J_U
|15
|YM_U
|107
|6E_Z
|-19
|ES_Z
|1.4K
|RTY_M
|135
|6E_M
|-484
|ZC_N
|400
|HG_N
|-730
|ES_U
|3.4K
|RTY_U
|73
|6E_U
|-330
|ZC_U
|-725
|SI_Z
|-370
|HG_U
|-354
|HG_Z
|-875
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
In AxtralFunds, ci impegniamo a innovare nel mondo degli investimenti. Utilizziamo un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da noi per operare nei mercati finanziari con precisione ed efficienza. Attualmente, stiamo lavorando alla creazione di un track record solido e trasparente attraverso il nostro conto Darwinex Zero, dove dimostriamo il potenziale della nostra strategia basata sull'IA.
Se sei interessato a far parte di un progetto che combina tecnologia avanzata e risultati comprovati, ti invitiamo a seguire il nostro lavoro e a considerare la possibilità di aggiungere il tuo capitale al nostro. Insieme, possiamo sfruttare le opportunità del mercato e raggiungere nuovi livelli di successo.
Unisciti a AxtralFunds e sii parte del futuro degli investimenti intelligenti!
USD
