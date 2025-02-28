SegnaliSezioni
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralIAIndex

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
92 (52.27%)
Loss Trade:
84 (47.73%)
Best Trade:
13 161.00 USD
Worst Trade:
-26 194.00 USD
Profitto lordo:
214 538.00 USD (464 046 pips)
Perdita lorda:
-162 041.75 USD (378 011 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (29 287.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29 287.75 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
33.66%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
155 (88.07%)
Short Trade:
21 (11.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
298.27 USD
Profitto medio:
2 331.93 USD
Perdita media:
-1 929.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-10 293.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30 423.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.26%
Previsione annuale:
3.11%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 475.75 USD
Massimale:
39 215.75 USD (3.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (38 630.75 USD)
Per equità:
4.31% (45 517.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GC_Z 22
NG_X 16
NQ_H 15
NQ_U 13
ES_H 11
6J_H 10
SI_H 9
YM_H 7
NQ_M 7
GC_G 6
6E_H 6
RTY_H 6
GC_J 4
SI_K 4
YM_M 4
ES_M 4
NQ_Z 3
HG_H 3
GC_V 3
HG_K 2
ZC_K 2
GC_M 2
6J_U 2
YM_U 2
6E_Z 1
ES_Z 1
RTY_M 1
6E_M 1
ZC_N 1
HG_N 1
ES_U 1
RTY_U 1
6E_U 1
ZC_U 1
SI_Z 1
HG_U 1
HG_Z 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GC_Z 4.3K
NG_X -426
NQ_H -1.9K
NQ_U -21K
ES_H 3.4K
6J_H 3.9K
SI_H -3.6K
YM_H -2.4K
NQ_M 19K
GC_G -7.9K
6E_H 5.6K
RTY_H 4.5K
GC_J 7.9K
SI_K -4K
YM_M 9K
ES_M 15K
NQ_Z 10K
HG_H 11K
GC_V 872
HG_K 7.8K
ZC_K 388
GC_M -5.1K
6J_U 9
YM_U 519
6E_Z -30
ES_Z 680
RTY_M 672
6E_M -611
ZC_N 200
HG_N -1.8K
ES_U 1.7K
RTY_U 362
6E_U -418
ZC_U -362
SI_Z -1.9K
HG_U -894
HG_Z -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GC_Z 445
NG_X -31
NQ_H -9.3K
NQ_U -102K
ES_H 6.9K
6J_H 2.1K
SI_H -715
YM_H -462
NQ_M 93K
GC_G -785
6E_H 4.5K
RTY_H 910
GC_J 793
SI_K -806
YM_M 1.8K
ES_M 30K
NQ_Z 50K
HG_H 4.6K
GC_V 90
HG_K 3.1K
ZC_K 775
GC_M -504
6J_U 15
YM_U 107
6E_Z -19
ES_Z 1.4K
RTY_M 135
6E_M -484
ZC_N 400
HG_N -730
ES_U 3.4K
RTY_U 73
6E_U -330
ZC_U -725
SI_Z -370
HG_U -354
HG_Z -875
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 161.00 USD
Worst Trade: -26 194 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29 287.75 USD
Massima perdita consecutiva: -10 293.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

In AxtralFunds, ci impegniamo a innovare nel mondo degli investimenti. Utilizziamo un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da noi per operare nei mercati finanziari con precisione ed efficienza. Attualmente, stiamo lavorando alla creazione di un track record solido e trasparente attraverso il nostro conto Darwinex Zero, dove dimostriamo il potenziale della nostra strategia basata sull'IA.

Se sei interessato a far parte di un progetto che combina tecnologia avanzata e risultati comprovati, ti invitiamo a seguire il nostro lavoro e a considerare la possibilità di aggiungere il tuo capitale al nostro. Insieme, possiamo sfruttare le opportunità del mercato e raggiungere nuovi livelli di successo.

Unisciti a AxtralFunds e sii parte del futuro degli investimenti intelligenti!


Non ci sono recensioni
