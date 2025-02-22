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Всего трейдов:
7 069
Прибыльных трейдов:
2 947 (41.68%)
Убыточных трейдов:
4 122 (58.31%)
Лучший трейд:
122.61 EUR
Худший трейд:
-140.61 EUR
Общая прибыль:
23 976.69 EUR (2 356 885 pips)
Общий убыток:
-22 875.45 EUR (2 255 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (242.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
335.82 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.60%
Макс. загрузка депозита:
104.01%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
3 598 (50.90%)
Коротких трейдов:
3 471 (49.10%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.16 EUR
Средняя прибыль:
8.14 EUR
Средний убыток:
-5.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
31 (-141.71 EUR)
Макс. убыток в серии:
-211.22 EUR (16)
Прирост в месяц:
56.98%
Годовой прогноз:
691.37%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.73 EUR
Максимальная:
1 542.54 EUR (57.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.88% (1 542.16 EUR)
По эквити:
9.00% (90.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2826
|GBPUSD
|1051
|CADJPY
|1017
|EURUSD
|771
|USDJPY
|661
|XAUUSD
|344
|EURJPY
|297
|AUDNZD
|43
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|528
|GBPUSD
|503
|CADJPY
|-50
|EURUSD
|-38
|USDJPY
|252
|XAUUSD
|-122
|EURJPY
|-46
|AUDNZD
|31
|NZDCAD
|144
|AUDCAD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|49K
|GBPUSD
|20K
|CADJPY
|-949
|EURUSD
|4.8K
|USDJPY
|23K
|XAUUSD
|-5.5K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDNZD
|2.8K
|NZDCAD
|7K
|AUDCAD
|2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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Лучший трейд: +122.61 EUR
Худший трейд: -141 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +242.84 EUR
Макс. убыток в серии: -141.71 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3597
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 172
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
175%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
366
97%
7 069
41%
89%
1.04
0.16
EUR
EUR
70%
1:200