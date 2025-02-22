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Сигналы / MetaTrader 5 / BreakoutPTFMT5
Stanislav Dudas

BreakoutPTFMT5

Stanislav Dudas
Stanislav Dudas

Stanislav Dudas

I'm developing Automate trading systems for forex. My primary target is to have positive outcome from trading to get gains on forex.
0 отзывов
Надежность
366 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2019 175%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 069
Прибыльных трейдов:
2 947 (41.68%)
Убыточных трейдов:
4 122 (58.31%)
Лучший трейд:
122.61 EUR
Худший трейд:
-140.61 EUR
Общая прибыль:
23 976.69 EUR (2 356 885 pips)
Общий убыток:
-22 875.45 EUR (2 255 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (242.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
335.82 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.60%
Макс. загрузка депозита:
104.01%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
3 598 (50.90%)
Коротких трейдов:
3 471 (49.10%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.16 EUR
Средняя прибыль:
8.14 EUR
Средний убыток:
-5.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
31 (-141.71 EUR)
Макс. убыток в серии:
-211.22 EUR (16)
Прирост в месяц:
56.98%
Годовой прогноз:
691.37%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.73 EUR
Максимальная:
1 542.54 EUR (57.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.88% (1 542.16 EUR)
По эквити:
9.00% (90.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 2826
GBPUSD 1051
CADJPY 1017
EURUSD 771
USDJPY 661
XAUUSD 344
EURJPY 297
AUDNZD 43
NZDCAD 31
AUDCAD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 528
GBPUSD 503
CADJPY -50
EURUSD -38
USDJPY 252
XAUUSD -122
EURJPY -46
AUDNZD 31
NZDCAD 144
AUDCAD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 49K
GBPUSD 20K
CADJPY -949
EURUSD 4.8K
USDJPY 23K
XAUUSD -5.5K
EURJPY -1.6K
AUDNZD 2.8K
NZDCAD 7K
AUDCAD 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.61 EUR
Худший трейд: -141 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +242.84 EUR
Макс. убыток в серии: -141.71 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3597
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 172
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.20 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
еще 26...
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This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
Нет отзывов
2026.08.09 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.24 08:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.24 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.22 16:54
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 0.54% of days out of 2021 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BreakoutPTFMT5
30 USD в месяц
175%
0
0
USD
1.1K
EUR
366
97%
7 069
41%
89%
1.04
0.16
EUR
70%
1:200
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