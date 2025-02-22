- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 253
Bénéfice trades:
2 651 (42.39%)
Perte trades:
3 602 (57.60%)
Meilleure transaction:
122.61 EUR
Pire transaction:
-140.61 EUR
Bénéfice brut:
20 817.75 EUR (2 096 818 pips)
Perte brute:
-19 437.71 EUR (1 934 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (242.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
335.82 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.63%
Charge de dépôt maximale:
104.01%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
3 140 (50.22%)
Courts trades:
3 113 (49.78%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.22 EUR
Bénéfice moyen:
7.85 EUR
Perte moyenne:
-5.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
31 (-141.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-209.01 EUR (28)
Croissance mensuelle:
-15.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.73 EUR
Maximal:
881.32 EUR (32.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.94% (539.25 EUR)
Par fonds propres:
3.59% (71.10 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2459
|GBPUSD
|952
|CADJPY
|915
|EURUSD
|731
|USDJPY
|545
|XAUUSD
|310
|EURJPY
|239
|AUDNZD
|43
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|28
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|773
|GBPUSD
|507
|CADJPY
|-35
|EURUSD
|-40
|USDJPY
|172
|XAUUSD
|-6
|EURJPY
|-25
|AUDNZD
|31
|NZDCAD
|144
|AUDCAD
|53
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|107K
|GBPUSD
|18K
|CADJPY
|547
|EURUSD
|4.1K
|USDJPY
|16K
|XAUUSD
|5.6K
|EURJPY
|-1K
|AUDNZD
|2.8K
|NZDCAD
|7K
|AUDCAD
|2.5K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +122.61 EUR
Pire transaction: -141 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +242.84 EUR
Perte consécutive maximale: -141.71 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 33
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3597
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 144
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.20 × 5
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.96 × 27
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.23 × 35
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 300
14 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
245%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
321
97%
6 253
42%
88%
1.07
0.22
EUR
EUR
41%
1:200