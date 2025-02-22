SignauxSections
Stanislav Dudas

BreakoutPTFMT5

Stanislav Dudas
0 avis
Fiabilité
321 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 245%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 253
Bénéfice trades:
2 651 (42.39%)
Perte trades:
3 602 (57.60%)
Meilleure transaction:
122.61 EUR
Pire transaction:
-140.61 EUR
Bénéfice brut:
20 817.75 EUR (2 096 818 pips)
Perte brute:
-19 437.71 EUR (1 934 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (242.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
335.82 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.63%
Charge de dépôt maximale:
104.01%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
3 140 (50.22%)
Courts trades:
3 113 (49.78%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.22 EUR
Bénéfice moyen:
7.85 EUR
Perte moyenne:
-5.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
31 (-141.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-209.01 EUR (28)
Croissance mensuelle:
-15.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.73 EUR
Maximal:
881.32 EUR (32.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.94% (539.25 EUR)
Par fonds propres:
3.59% (71.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 2459
GBPUSD 952
CADJPY 915
EURUSD 731
USDJPY 545
XAUUSD 310
EURJPY 239
AUDNZD 43
NZDCAD 31
AUDCAD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 773
GBPUSD 507
CADJPY -35
EURUSD -40
USDJPY 172
XAUUSD -6
EURJPY -25
AUDNZD 31
NZDCAD 144
AUDCAD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 107K
GBPUSD 18K
CADJPY 547
EURUSD 4.1K
USDJPY 16K
XAUUSD 5.6K
EURJPY -1K
AUDNZD 2.8K
NZDCAD 7K
AUDCAD 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.61 EUR
Pire transaction: -141 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +242.84 EUR
Perte consécutive maximale: -141.71 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.32 × 3597
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 144
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.20 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.96 × 27
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.23 × 35
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 300
14 plus...
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
Aucun avis
2025.02.24 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.22 16:54
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 0.54% of days out of 2021 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
