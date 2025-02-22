信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BreakoutPTFMT5
Stanislav Dudas

BreakoutPTFMT5

Stanislav Dudas
Stanislav Dudas

Stanislav Dudas

I'm developing Automate trading systems for forex. My primary target is to have positive outcome from trading to get gains on forex.
0条评论
可靠性
367
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2019 175%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 072
盈利交易:
2 948 (41.68%)
亏损交易:
4 124 (58.31%)
最好交易:
122.61 EUR
最差交易:
-140.61 EUR
毛利:
23 979.86 EUR (2 357 009 pips)
毛利亏损:
-22 879.63 EUR (2 256 465 pips)
最大连续赢利:
19 (242.84 EUR)
最大连续盈利:
335.82 EUR (15)
夏普比率:
0.03
交易活动:
88.60%
最大入金加载:
104.01%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.71
长期交易:
3 598 (50.88%)
短期交易:
3 474 (49.12%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.16 EUR
平均利润:
8.13 EUR
平均损失:
-5.55 EUR
最大连续失误:
31 (-141.71 EUR)
最大连续亏损:
-211.22 EUR (16)
每月增长:
56.90%
年度预测:
690.37%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
98.73 EUR
最大值:
1 542.54 EUR (57.34%)
相对跌幅:
结余:
69.88% (1 542.16 EUR)
净值:
9.00% (90.28 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 2826
GBPUSD 1051
CADJPY 1017
EURUSD 772
USDJPY 663
XAUUSD 344
EURJPY 297
AUDNZD 43
NZDCAD 31
AUDCAD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 528
GBPUSD 503
CADJPY -50
EURUSD -34
USDJPY 248
XAUUSD -122
EURJPY -46
AUDNZD 31
NZDCAD 144
AUDCAD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 49K
GBPUSD 20K
CADJPY -949
EURUSD 4.9K
USDJPY 22K
XAUUSD -5.5K
EURJPY -1.6K
AUDNZD 2.8K
NZDCAD 7K
AUDCAD 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +122.61 EUR
最差交易: -141 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +242.84 EUR
最大连续亏损: -141.71 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3597
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 172
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.20 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
没有评论
2026.08.09 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.24 08:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.24 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.22 16:54
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 0.54% of days out of 2021 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BreakoutPTFMT5
每月30 USD
175%
0
0
USD
1.1K
EUR
367
97%
7 072
41%
89%
1.04
0.16
EUR
70%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载