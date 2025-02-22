- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 072
盈利交易:
2 948 (41.68%)
亏损交易:
4 124 (58.31%)
最好交易:
122.61 EUR
最差交易:
-140.61 EUR
毛利:
23 979.86 EUR (2 357 009 pips)
毛利亏损:
-22 879.63 EUR (2 256 465 pips)
最大连续赢利:
19 (242.84 EUR)
最大连续盈利:
335.82 EUR (15)
夏普比率:
0.03
交易活动:
88.60%
最大入金加载:
104.01%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.71
长期交易:
3 598 (50.88%)
短期交易:
3 474 (49.12%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.16 EUR
平均利润:
8.13 EUR
平均损失:
-5.55 EUR
最大连续失误:
31 (-141.71 EUR)
最大连续亏损:
-211.22 EUR (16)
每月增长:
56.90%
年度预测:
690.37%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
98.73 EUR
最大值:
1 542.54 EUR (57.34%)
相对跌幅:
结余:
69.88% (1 542.16 EUR)
净值:
9.00% (90.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2826
|GBPUSD
|1051
|CADJPY
|1017
|EURUSD
|772
|USDJPY
|663
|XAUUSD
|344
|EURJPY
|297
|AUDNZD
|43
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|528
|GBPUSD
|503
|CADJPY
|-50
|EURUSD
|-34
|USDJPY
|248
|XAUUSD
|-122
|EURJPY
|-46
|AUDNZD
|31
|NZDCAD
|144
|AUDCAD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|49K
|GBPUSD
|20K
|CADJPY
|-949
|EURUSD
|4.9K
|USDJPY
|22K
|XAUUSD
|-5.5K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDNZD
|2.8K
|NZDCAD
|7K
|AUDCAD
|2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.61 EUR
最差交易: -141 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +242.84 EUR
最大连续亏损: -141.71 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3597
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 172
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
175%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
367
97%
7 072
41%
89%
1.04
0.16
EUR
EUR
70%
1:200