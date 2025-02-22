- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 262
Kârla kapanan işlemler:
2 660 (42.47%)
Zararla kapanan işlemler:
3 602 (57.52%)
En iyi işlem:
122.61 EUR
En kötü işlem:
-140.61 EUR
Brüt kâr:
20 837.76 EUR (2 099 331 pips)
Brüt zarar:
-19 437.71 EUR (1 934 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (242.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
335.82 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.63%
Maks. mevduat yükü:
104.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
3 147 (50.26%)
Satış işlemleri:
3 115 (49.74%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
7.83 EUR
Ortalama zarar:
-5.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-141.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-209.01 EUR (28)
Aylık büyüme:
-13.43%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.73 EUR
Maksimum:
881.32 EUR (32.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.94% (539.25 EUR)
Varlığa göre:
3.59% (71.10 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2464
|GBPUSD
|954
|CADJPY
|915
|EURUSD
|731
|USDJPY
|547
|XAUUSD
|310
|EURJPY
|239
|AUDNZD
|43
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|784
|GBPUSD
|512
|CADJPY
|-35
|EURUSD
|-40
|USDJPY
|179
|XAUUSD
|-6
|EURJPY
|-25
|AUDNZD
|31
|NZDCAD
|144
|AUDCAD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|108K
|GBPUSD
|18K
|CADJPY
|547
|EURUSD
|4.1K
|USDJPY
|17K
|XAUUSD
|5.6K
|EURJPY
|-1K
|AUDNZD
|2.8K
|NZDCAD
|7K
|AUDCAD
|2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.61 EUR
En kötü işlem: -141 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +242.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -141.71 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3597
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 144
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.20 × 5
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.96 × 27
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.23 × 35
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 300
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
