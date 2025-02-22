SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BreakoutPTFMT5
Stanislav Dudas

BreakoutPTFMT5

Stanislav Dudas
0 inceleme
Güvenilirlik
321 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 250%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 262
Kârla kapanan işlemler:
2 660 (42.47%)
Zararla kapanan işlemler:
3 602 (57.52%)
En iyi işlem:
122.61 EUR
En kötü işlem:
-140.61 EUR
Brüt kâr:
20 837.76 EUR (2 099 331 pips)
Brüt zarar:
-19 437.71 EUR (1 934 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (242.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
335.82 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.63%
Maks. mevduat yükü:
104.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
3 147 (50.26%)
Satış işlemleri:
3 115 (49.74%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
7.83 EUR
Ortalama zarar:
-5.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-141.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-209.01 EUR (28)
Aylık büyüme:
-13.43%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.73 EUR
Maksimum:
881.32 EUR (32.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.94% (539.25 EUR)
Varlığa göre:
3.59% (71.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2464
GBPUSD 954
CADJPY 915
EURUSD 731
USDJPY 547
XAUUSD 310
EURJPY 239
AUDNZD 43
NZDCAD 31
AUDCAD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 784
GBPUSD 512
CADJPY -35
EURUSD -40
USDJPY 179
XAUUSD -6
EURJPY -25
AUDNZD 31
NZDCAD 144
AUDCAD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 108K
GBPUSD 18K
CADJPY 547
EURUSD 4.1K
USDJPY 17K
XAUUSD 5.6K
EURJPY -1K
AUDNZD 2.8K
NZDCAD 7K
AUDCAD 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.61 EUR
En kötü işlem: -141 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +242.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -141.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.32 × 3597
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 144
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.20 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.96 × 27
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.23 × 35
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 300
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This are fully automated strategies back tested 20 years in the past. All of them are breakout strategies which work in volatile market conditions. I'm actively managing the portfolio in following way. Once the strategy reaches 1,5 times of it's maximum draw down from the back test, I remove it from the portfolio and replace it with another one from the pool ~ 300 strategies. I'm trading forex pairs CADJPY, GBPJPY, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD on the timeframes M15, M30, H1, H4, D1.
İnceleme yok
2025.02.24 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.22 16:54
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 0.54% of days out of 2021 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakoutPTFMT5
Ayda 30 USD
250%
0
0
USD
1.4K
EUR
321
97%
6 262
42%
88%
1.07
0.22
EUR
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.