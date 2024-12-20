- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 340
Прибыльных трейдов:
1 323 (56.53%)
Убыточных трейдов:
1 017 (43.46%)
Лучший трейд:
829 808.00 JPY
Худший трейд:
-1 402 786.00 JPY
Общая прибыль:
60 298 797.00 JPY (72 313 979 pips)
Общий убыток:
-38 225 611.00 JPY (52 936 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (900 399.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 662 871.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
18.52%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
1 624 (69.40%)
Коротких трейдов:
716 (30.60%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
9 432.99 JPY
Средняя прибыль:
45 577.32 JPY
Средний убыток:
-37 586.64 JPY
Макс. серия проигрышей:
12 (-220 637.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 969 699.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
8.33%
Годовой прогноз:
101.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 069.00 JPY
Максимальная:
4 894 803.00 JPY (20.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.15% (900 550.00 JPY)
По эквити:
70.64% (7 071 490.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1053
|USDJPY
|255
|XAUUSD
|247
|US500
|239
|JP225
|136
|UKOIL
|58
|AUDJPY
|57
|EURJPY
|51
|DE30
|47
|ETHUSD
|38
|EURUSD
|38
|GBPJPY
|32
|USOIL
|21
|USTEC
|18
|BTCJPY
|18
|XAGUSD
|15
|HK50
|4
|DXY
|3
|STOXX50
|2
|EURGBP
|2
|NVDA
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|90K
|USDJPY
|29K
|XAUUSD
|63K
|US500
|-14K
|JP225
|23K
|UKOIL
|1.1K
|AUDJPY
|5.8K
|EURJPY
|14K
|DE30
|8.5K
|ETHUSD
|122
|EURUSD
|-21K
|GBPJPY
|5.1K
|USOIL
|-26K
|USTEC
|3.8K
|BTCJPY
|2.9K
|XAGUSD
|6.5K
|HK50
|383
|DXY
|183
|STOXX50
|-1
|EURGBP
|874
|NVDA
|27
|USDCHF
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|12M
|USDJPY
|26K
|XAUUSD
|5.1M
|US500
|-2.4M
|JP225
|570K
|UKOIL
|127K
|AUDJPY
|15K
|EURJPY
|17K
|DE30
|101K
|ETHUSD
|-6.3K
|EURUSD
|-26K
|GBPJPY
|3.4K
|USOIL
|-35K
|USTEC
|180K
|BTCJPY
|2M
|XAGUSD
|10K
|HK50
|10K
|DXY
|0
|STOXX50
|447
|EURGBP
|451
|NVDA
|2
|USDCHF
|-69
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +829 808.00 JPY
Худший трейд: -1 402 786 JPY
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +900 399.00 JPY
Макс. убыток в серии: -220 637.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 106
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
FusionMarketsAU-Live
|0.20 × 15
|
PUPrime-Live
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real29
|0.29 × 14
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 400
|
AdmiralMarkets-Live
|0.74 × 96
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Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9 718%
0
0
USD
USD
18M
JPY
JPY
142
0%
2 340
56%
98%
1.57
9 432.99
JPY
JPY
71%
1:500