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Eta Nakajima

BTC trade with small equity

Eta Nakajima
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4.2 (7)
I am a trader with 15 years of experience living in Tokyo. I am meticulous about risk management and profit management.
I read multiple global macroeconomic data points and news articles daily and trade based on fundamentals. For techniques, I only use horizontal lines and OHLC.
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Всего трейдов:
2 340
Прибыльных трейдов:
1 323 (56.53%)
Убыточных трейдов:
1 017 (43.46%)
Лучший трейд:
829 808.00 JPY
Худший трейд:
-1 402 786.00 JPY
Общая прибыль:
60 298 797.00 JPY (72 313 979 pips)
Общий убыток:
-38 225 611.00 JPY (52 936 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (900 399.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 662 871.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
18.52%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
1 624 (69.40%)
Коротких трейдов:
716 (30.60%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
9 432.99 JPY
Средняя прибыль:
45 577.32 JPY
Средний убыток:
-37 586.64 JPY
Макс. серия проигрышей:
12 (-220 637.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-2 969 699.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
8.33%
Годовой прогноз:
101.09%
Алготрейдинг:
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Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 069.00 JPY
Максимальная:
4 894 803.00 JPY (20.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.15% (900 550.00 JPY)
По эквити:
70.64% (7 071 490.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1053
USDJPY 255
XAUUSD 247
US500 239
JP225 136
UKOIL 58
AUDJPY 57
EURJPY 51
DE30 47
ETHUSD 38
EURUSD 38
GBPJPY 32
USOIL 21
USTEC 18
BTCJPY 18
XAGUSD 15
HK50 4
DXY 3
STOXX50 2
EURGBP 2
NVDA 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 90K
USDJPY 29K
XAUUSD 63K
US500 -14K
JP225 23K
UKOIL 1.1K
AUDJPY 5.8K
EURJPY 14K
DE30 8.5K
ETHUSD 122
EURUSD -21K
GBPJPY 5.1K
USOIL -26K
USTEC 3.8K
BTCJPY 2.9K
XAGUSD 6.5K
HK50 383
DXY 183
STOXX50 -1
EURGBP 874
NVDA 27
USDCHF -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 12M
USDJPY 26K
XAUUSD 5.1M
US500 -2.4M
JP225 570K
UKOIL 127K
AUDJPY 15K
EURJPY 17K
DE30 101K
ETHUSD -6.3K
EURUSD -26K
GBPJPY 3.4K
USOIL -35K
USTEC 180K
BTCJPY 2M
XAGUSD 10K
HK50 10K
DXY 0
STOXX50 447
EURGBP 451
NVDA 2
USDCHF -69
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
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ForexClubBY-MT5 Real Server
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TitanFX-MT5-01
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FusionMarkets-Live
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STARTRADERINTL-Live
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Exness-MT5Real22
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Weltrade-Real
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XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
DerivSVG-Server-03
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Exness-MT5Real2
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CapitalPointTrading-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5
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VantagePrimeLimited-Live
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FXGT-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
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FusionMarketsAU-Live
0.20 × 15
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2026.08.03 23:44
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2026.07.29 12:12
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2026.07.20 11:07
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2026.07.13 13:43
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