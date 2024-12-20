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信号 / MetaTrader 5 / BTC trade with small equity
Eta Nakajima

BTC trade with small equity

Eta Nakajima
Eta Nakajima

Eta Nakajima

4.2 (7)
I am a trader with 15 years of experience living in Tokyo. I am meticulous about risk management and profit management.
I read multiple global macroeconomic data points and news articles daily and trade based on fundamentals. For techniques, I only use horizontal lines and OHLC.
4 信号
0条评论
可靠性
142
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 9 713%
Exness-MT5Real5
1:500
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  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 350
盈利交易:
1 326 (56.42%)
亏损交易:
1 024 (43.57%)
最好交易:
829 808.00 JPY
最差交易:
-1 402 786.00 JPY
毛利:
60 450 859.00 JPY (72 501 989 pips)
毛利亏损:
-38 387 530.00 JPY (52 936 915 pips)
最大连续赢利:
41 (900 399.00 JPY)
最大连续盈利:
1 662 871.00 JPY (6)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
18.52%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.51
长期交易:
1 631 (69.40%)
短期交易:
719 (30.60%)
利润因子:
1.57
预期回报:
9 388.65 JPY
平均利润:
45 588.88 JPY
平均损失:
-37 487.82 JPY
最大连续失误:
12 (-220 637.00 JPY)
最大连续亏损:
-2 969 699.00 JPY (4)
每月增长:
8.26%
年度预测:
100.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 069.00 JPY
最大值:
4 894 803.00 JPY (20.27%)
相对跌幅:
结余:
27.15% (900 550.00 JPY)
净值:
70.64% (7 071 490.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1053
USDJPY 262
XAUUSD 249
US500 239
JP225 136
AUDJPY 58
UKOIL 58
EURJPY 51
DE30 47
ETHUSD 38
EURUSD 38
GBPJPY 32
USOIL 21
USTEC 18
BTCJPY 18
XAGUSD 15
HK50 4
DXY 3
STOXX50 2
EURGBP 2
NVDA 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 90K
USDJPY 29K
XAUUSD 63K
US500 -14K
JP225 23K
AUDJPY 5.7K
UKOIL 1.1K
EURJPY 14K
DE30 8.5K
ETHUSD 122
EURUSD -21K
GBPJPY 5.1K
USOIL -26K
USTEC 3.8K
BTCJPY 2.9K
XAGUSD 6.5K
HK50 383
DXY 183
STOXX50 -1
EURGBP 874
NVDA 27
USDCHF -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 12M
USDJPY 27K
XAUUSD 5.3M
US500 -2.4M
JP225 570K
AUDJPY 14K
UKOIL 127K
EURJPY 17K
DE30 101K
ETHUSD -6.3K
EURUSD -26K
GBPJPY 3.4K
USOIL -35K
USTEC 180K
BTCJPY 2M
XAGUSD 10K
HK50 10K
DXY 0
STOXX50 447
EURGBP 451
NVDA 2
USDCHF -69
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +829 808.00 JPY
最差交易: -1 402 786 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +900 399.00 JPY
最大连续亏损: -220 637.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OctaFX-Real
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
FXGT-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 106
RoboForex-ECN
0.07 × 28
FusionMarketsAU-Live
0.20 × 15
PUPrime-Live
0.25 × 12
Exness-MT5Real29
0.29 × 14
Exness-MT5Real8
0.41 × 400
AdmiralMarkets-Live
0.74 × 96
29 更多...
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It trade by global macro analysys.

Read fundamental news, economic news, FOMC member speach, etc.

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing

没有评论
2026.08.03 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 23:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 12:12
No swaps are charged on the signal account
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.17 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 08:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 02:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 13:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.06.23 16:39
No swaps are charged on the signal account
2026.06.18 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BTC trade with small equity
每月30 USD
9 713%
0
0
USD
18M
JPY
142
0%
2 350
56%
98%
1.57
9 388.65
JPY
71%
1:500
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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