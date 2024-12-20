- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 350
盈利交易:
1 326 (56.42%)
亏损交易:
1 024 (43.57%)
最好交易:
829 808.00 JPY
最差交易:
-1 402 786.00 JPY
毛利:
60 450 859.00 JPY (72 501 989 pips)
毛利亏损:
-38 387 530.00 JPY (52 936 915 pips)
最大连续赢利:
41 (900 399.00 JPY)
最大连续盈利:
1 662 871.00 JPY (6)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
18.52%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.51
长期交易:
1 631 (69.40%)
短期交易:
719 (30.60%)
利润因子:
1.57
预期回报:
9 388.65 JPY
平均利润:
45 588.88 JPY
平均损失:
-37 487.82 JPY
最大连续失误:
12 (-220 637.00 JPY)
最大连续亏损:
-2 969 699.00 JPY (4)
每月增长:
8.26%
年度预测:
100.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 069.00 JPY
最大值:
4 894 803.00 JPY (20.27%)
相对跌幅:
结余:
27.15% (900 550.00 JPY)
净值:
70.64% (7 071 490.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1053
|USDJPY
|262
|XAUUSD
|249
|US500
|239
|JP225
|136
|AUDJPY
|58
|UKOIL
|58
|EURJPY
|51
|DE30
|47
|ETHUSD
|38
|EURUSD
|38
|GBPJPY
|32
|USOIL
|21
|USTEC
|18
|BTCJPY
|18
|XAGUSD
|15
|HK50
|4
|DXY
|3
|STOXX50
|2
|EURGBP
|2
|NVDA
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|90K
|USDJPY
|29K
|XAUUSD
|63K
|US500
|-14K
|JP225
|23K
|AUDJPY
|5.7K
|UKOIL
|1.1K
|EURJPY
|14K
|DE30
|8.5K
|ETHUSD
|122
|EURUSD
|-21K
|GBPJPY
|5.1K
|USOIL
|-26K
|USTEC
|3.8K
|BTCJPY
|2.9K
|XAGUSD
|6.5K
|HK50
|383
|DXY
|183
|STOXX50
|-1
|EURGBP
|874
|NVDA
|27
|USDCHF
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|12M
|USDJPY
|27K
|XAUUSD
|5.3M
|US500
|-2.4M
|JP225
|570K
|AUDJPY
|14K
|UKOIL
|127K
|EURJPY
|17K
|DE30
|101K
|ETHUSD
|-6.3K
|EURUSD
|-26K
|GBPJPY
|3.4K
|USOIL
|-35K
|USTEC
|180K
|BTCJPY
|2M
|XAGUSD
|10K
|HK50
|10K
|DXY
|0
|STOXX50
|447
|EURGBP
|451
|NVDA
|2
|USDCHF
|-69
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +829 808.00 JPY
最差交易: -1 402 786 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +900 399.00 JPY
最大连续亏损: -220 637.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 106
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
FusionMarketsAU-Live
|0.20 × 15
|
PUPrime-Live
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real29
|0.29 × 14
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 400
|
AdmiralMarkets-Live
|0.74 × 96
It trade by global macro analysys.
Read fundamental news, economic news, FOMC member speach, etc.
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9 713%
0
0
USD
USD
18M
JPY
JPY
142
0%
2 350
56%
98%
1.57
9 388.65
JPY
JPY
71%
1:500