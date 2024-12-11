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Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex Wim
Savell Martin

Darwinex Wim

Savell Martin
Savell Martin

Savell Martin

4 темы 11 комментариев
0 отзывов
Надежность
87 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 51%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 535
Прибыльных трейдов:
3 424 (61.86%)
Убыточных трейдов:
2 111 (38.14%)
Лучший трейд:
2 081.96 USD
Худший трейд:
-5 537.82 USD
Общая прибыль:
355 575.87 USD (2 517 216 pips)
Общий убыток:
-304 204.82 USD (2 018 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (3 267.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 920.42 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
85.92%
Макс. загрузка депозита:
100.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
3 315 (59.89%)
Коротких трейдов:
2 220 (40.11%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.28 USD
Средняя прибыль:
103.85 USD
Средний убыток:
-144.10 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 684.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 274.19 USD (7)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.22%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 171.05 USD
Максимальная:
29 749.46 USD (17.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.66% (29 745.00 USD)
По эквити:
10.07% (11 836.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3241
NDX 239
EURUSD 216
SP500 210
GBPUSD 150
WS30 149
GDAXI 143
AUDCAD 138
AUDNZD 97
NZDUSD 88
USDCAD 77
NZDCAD 72
AUDUSD 71
GBPCHF 66
EURNZD 58
CHFJPY 50
USDJPY 49
GBPJPY 45
AUDJPY 41
EURJPY 39
EURGBP 39
NZDJPY 36
EURAUD 33
GBPAUD 32
GBPNZD 28
GBPCAD 24
EURCAD 24
CADJPY 16
USDCHF 13
AUDCHF 11
EURCHF 11
CADCHF 10
NZDCHF 8
NI225 5
XAGUSD 4
XTIUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 57K
NDX 1.1K
EURUSD 2.2K
SP500 -3.1K
GBPUSD -465
WS30 -1.2K
GDAXI -723
AUDCAD 2.6K
AUDNZD -1.5K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.2K
NZDCAD 133
AUDUSD 798
GBPCHF 463
EURNZD 1.4K
CHFJPY -594
USDJPY 113
GBPJPY 133
AUDJPY 857
EURJPY -10K
EURGBP 652
NZDJPY 2K
EURAUD 618
GBPAUD -2.9K
GBPNZD -562
GBPCAD 402
EURCAD -249
CADJPY 1K
USDCHF -306
AUDCHF 76
EURCHF -111
CADCHF 43
NZDCHF -22
NI225 -92
XAGUSD -257
XTIUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 533K
NDX -11K
EURUSD 8.6K
SP500 -4.6K
GBPUSD -896
WS30 -1K
GDAXI 1.9K
AUDCAD -3K
AUDNZD -1.4K
NZDUSD 296
USDCAD 6.2K
NZDCAD 1.5K
AUDUSD 1.3K
GBPCHF -4.6K
EURNZD 5.7K
CHFJPY -543
USDJPY -3.6K
GBPJPY -5.2K
AUDJPY -221
EURJPY -19K
EURGBP 2.1K
NZDJPY 2.2K
EURAUD 390
GBPAUD -3.2K
GBPNZD -33
GBPCAD 441
EURCAD -148
CADJPY 608
USDCHF -62
AUDCHF 1
EURCHF -189
CADCHF 75
NZDCHF 63
NI225 -1.4K
XAGUSD -5.1K
XTIUSD 225
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 081.96 USD
Худший трейд: -5 538 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 267.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 684.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
еще 27...
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Нет отзывов
2026.03.02 07:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.02 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex Wim
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
151K
USD
87
97%
5 535
61%
86%
1.16
9.28
USD
18%
1:200
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