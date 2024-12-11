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Всего трейдов:
5 535
Прибыльных трейдов:
3 424 (61.86%)
Убыточных трейдов:
2 111 (38.14%)
Лучший трейд:
2 081.96 USD
Худший трейд:
-5 537.82 USD
Общая прибыль:
355 575.87 USD (2 517 216 pips)
Общий убыток:
-304 204.82 USD (2 018 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (3 267.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 920.42 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
85.92%
Макс. загрузка депозита:
100.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
3 315 (59.89%)
Коротких трейдов:
2 220 (40.11%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.28 USD
Средняя прибыль:
103.85 USD
Средний убыток:
-144.10 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 684.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 274.19 USD (7)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.22%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 171.05 USD
Максимальная:
29 749.46 USD (17.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.66% (29 745.00 USD)
По эквити:
10.07% (11 836.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3241
|NDX
|239
|EURUSD
|216
|SP500
|210
|GBPUSD
|150
|WS30
|149
|GDAXI
|143
|AUDCAD
|138
|AUDNZD
|97
|NZDUSD
|88
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|72
|AUDUSD
|71
|GBPCHF
|66
|EURNZD
|58
|CHFJPY
|50
|USDJPY
|49
|GBPJPY
|45
|AUDJPY
|41
|EURJPY
|39
|EURGBP
|39
|NZDJPY
|36
|EURAUD
|33
|GBPAUD
|32
|GBPNZD
|28
|GBPCAD
|24
|EURCAD
|24
|CADJPY
|16
|USDCHF
|13
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|11
|CADCHF
|10
|NZDCHF
|8
|NI225
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57K
|NDX
|1.1K
|EURUSD
|2.2K
|SP500
|-3.1K
|GBPUSD
|-465
|WS30
|-1.2K
|GDAXI
|-723
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|133
|AUDUSD
|798
|GBPCHF
|463
|EURNZD
|1.4K
|CHFJPY
|-594
|USDJPY
|113
|GBPJPY
|133
|AUDJPY
|857
|EURJPY
|-10K
|EURGBP
|652
|NZDJPY
|2K
|EURAUD
|618
|GBPAUD
|-2.9K
|GBPNZD
|-562
|GBPCAD
|402
|EURCAD
|-249
|CADJPY
|1K
|USDCHF
|-306
|AUDCHF
|76
|EURCHF
|-111
|CADCHF
|43
|NZDCHF
|-22
|NI225
|-92
|XAGUSD
|-257
|XTIUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|533K
|NDX
|-11K
|EURUSD
|8.6K
|SP500
|-4.6K
|GBPUSD
|-896
|WS30
|-1K
|GDAXI
|1.9K
|AUDCAD
|-3K
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|296
|USDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-4.6K
|EURNZD
|5.7K
|CHFJPY
|-543
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-5.2K
|AUDJPY
|-221
|EURJPY
|-19K
|EURGBP
|2.1K
|NZDJPY
|2.2K
|EURAUD
|390
|GBPAUD
|-3.2K
|GBPNZD
|-33
|GBPCAD
|441
|EURCAD
|-148
|CADJPY
|608
|USDCHF
|-62
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|-189
|CADCHF
|75
|NZDCHF
|63
|NI225
|-1.4K
|XAGUSD
|-5.1K
|XTIUSD
|225
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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- Просадка
Лучший трейд: +2 081.96 USD
Худший трейд: -5 538 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 267.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 684.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
151K
USD
USD
87
97%
5 535
61%
86%
1.16
9.28
USD
USD
18%
1:200