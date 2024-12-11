- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 573
盈利交易:
3 447 (61.85%)
亏损交易:
2 126 (38.15%)
最好交易:
2 081.96 USD
最差交易:
-5 537.82 USD
毛利:
356 617.28 USD (2 522 320 pips)
毛利亏损:
-307 250.39 USD (2 051 613 pips)
最大连续赢利:
34 (3 267.30 USD)
最大连续盈利:
12 920.42 USD (31)
夏普比率:
0.05
交易活动:
85.92%
最大入金加载:
100.23%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.66
长期交易:
3 339 (59.91%)
短期交易:
2 234 (40.09%)
利润因子:
1.16
预期回报:
8.86 USD
平均利润:
103.46 USD
平均损失:
-144.52 USD
最大连续失误:
15 (-1 684.20 USD)
最大连续亏损:
-9 274.19 USD (7)
每月增长:
-0.26%
年度预测:
-2.64%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 171.05 USD
最大值:
29 749.46 USD (17.67%)
相对跌幅:
结余:
17.66% (29 745.00 USD)
净值:
10.07% (11 836.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3259
|NDX
|239
|EURUSD
|217
|SP500
|210
|GBPUSD
|152
|WS30
|149
|GDAXI
|143
|AUDCAD
|139
|AUDNZD
|98
|NZDUSD
|91
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|72
|AUDUSD
|71
|GBPCHF
|66
|EURNZD
|61
|CHFJPY
|50
|USDJPY
|49
|GBPJPY
|46
|AUDJPY
|41
|EURJPY
|39
|EURGBP
|39
|NZDJPY
|39
|EURAUD
|33
|GBPAUD
|32
|GBPNZD
|30
|GBPCAD
|25
|EURCAD
|25
|CADJPY
|16
|USDCHF
|13
|CADCHF
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|11
|NZDCHF
|8
|NI225
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|54K
|NDX
|1.1K
|EURUSD
|2.2K
|SP500
|-3.1K
|GBPUSD
|-461
|WS30
|-1.2K
|GDAXI
|-723
|AUDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|133
|AUDUSD
|798
|GBPCHF
|463
|EURNZD
|1.4K
|CHFJPY
|-594
|USDJPY
|113
|GBPJPY
|136
|AUDJPY
|857
|EURJPY
|-10K
|EURGBP
|652
|NZDJPY
|2K
|EURAUD
|618
|GBPAUD
|-2.9K
|GBPNZD
|-115
|GBPCAD
|412
|EURCAD
|-239
|CADJPY
|1K
|USDCHF
|-306
|CADCHF
|59
|AUDCHF
|76
|EURCHF
|-111
|NZDCHF
|-22
|NI225
|-92
|XAGUSD
|-257
|XTIUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|504K
|NDX
|-11K
|EURUSD
|8.6K
|SP500
|-4.6K
|GBPUSD
|-873
|WS30
|-1K
|GDAXI
|1.9K
|AUDCAD
|-3.1K
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|351
|USDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-4.6K
|EURNZD
|5.9K
|CHFJPY
|-543
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-5.2K
|AUDJPY
|-221
|EURJPY
|-19K
|EURGBP
|2.1K
|NZDJPY
|2.3K
|EURAUD
|390
|GBPAUD
|-3.2K
|GBPNZD
|261
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|483
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|-116
|CADJPY
|608
|USDCHF
|-62
|CADCHF
|93
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|-189
|NZDCHF
|63
|NI225
|-1.4K
|XAGUSD
|-5.1K
|XTIUSD
|225
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 081.96 USD
最差交易: -5 538 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 267.30 USD
最大连续亏损: -1 684.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
149K
USD
USD
87
97%
5 573
61%
86%
1.16
8.86
USD
USD
18%
1:200