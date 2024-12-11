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信号 / MetaTrader 5 / Darwinex Wim
Savell Martin

Darwinex Wim

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5 573
盈利交易:
3 447 (61.85%)
亏损交易:
2 126 (38.15%)
最好交易:
2 081.96 USD
最差交易:
-5 537.82 USD
毛利:
356 617.28 USD (2 522 320 pips)
毛利亏损:
-307 250.39 USD (2 051 613 pips)
最大连续赢利:
34 (3 267.30 USD)
最大连续盈利:
12 920.42 USD (31)
夏普比率:
0.05
交易活动:
85.92%
最大入金加载:
100.23%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.66
长期交易:
3 339 (59.91%)
短期交易:
2 234 (40.09%)
利润因子:
1.16
预期回报:
8.86 USD
平均利润:
103.46 USD
平均损失:
-144.52 USD
最大连续失误:
15 (-1 684.20 USD)
最大连续亏损:
-9 274.19 USD (7)
每月增长:
-0.26%
年度预测:
-2.64%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 171.05 USD
最大值:
29 749.46 USD (17.67%)
相对跌幅:
结余:
17.66% (29 745.00 USD)
净值:
10.07% (11 836.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3259
NDX 239
EURUSD 217
SP500 210
GBPUSD 152
WS30 149
GDAXI 143
AUDCAD 139
AUDNZD 98
NZDUSD 91
USDCAD 77
NZDCAD 72
AUDUSD 71
GBPCHF 66
EURNZD 61
CHFJPY 50
USDJPY 49
GBPJPY 46
AUDJPY 41
EURJPY 39
EURGBP 39
NZDJPY 39
EURAUD 33
GBPAUD 32
GBPNZD 30
GBPCAD 25
EURCAD 25
CADJPY 16
USDCHF 13
CADCHF 11
AUDCHF 11
EURCHF 11
NZDCHF 8
NI225 5
XAGUSD 4
XTIUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 54K
NDX 1.1K
EURUSD 2.2K
SP500 -3.1K
GBPUSD -461
WS30 -1.2K
GDAXI -723
AUDCAD 2.5K
AUDNZD -1.5K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.2K
NZDCAD 133
AUDUSD 798
GBPCHF 463
EURNZD 1.4K
CHFJPY -594
USDJPY 113
GBPJPY 136
AUDJPY 857
EURJPY -10K
EURGBP 652
NZDJPY 2K
EURAUD 618
GBPAUD -2.9K
GBPNZD -115
GBPCAD 412
EURCAD -239
CADJPY 1K
USDCHF -306
CADCHF 59
AUDCHF 76
EURCHF -111
NZDCHF -22
NI225 -92
XAGUSD -257
XTIUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 504K
NDX -11K
EURUSD 8.6K
SP500 -4.6K
GBPUSD -873
WS30 -1K
GDAXI 1.9K
AUDCAD -3.1K
AUDNZD -1.4K
NZDUSD 351
USDCAD 6.2K
NZDCAD 1.5K
AUDUSD 1.3K
GBPCHF -4.6K
EURNZD 5.9K
CHFJPY -543
USDJPY -3.6K
GBPJPY -5.2K
AUDJPY -221
EURJPY -19K
EURGBP 2.1K
NZDJPY 2.3K
EURAUD 390
GBPAUD -3.2K
GBPNZD 261
GBPCAD 483
EURCAD -116
CADJPY 608
USDCHF -62
CADCHF 93
AUDCHF 1
EURCHF -189
NZDCHF 63
NI225 -1.4K
XAGUSD -5.1K
XTIUSD 225
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +2 081.96 USD
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OneRoyal-Server
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Exness-MT5Real3
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Pepperstone-MT5-Live01
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SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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2026.03.02 07:21
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2026.03.02 02:17
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2025.09.07 21:16
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2025.08.28 14:17
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2025.08.14 13:14
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2025.08.13 07:06
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2025.08.12 15:29
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2025.08.12 12:06
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2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
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2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
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97%
5 573
61%
86%
1.16
8.86
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