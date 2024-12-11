SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwinex Wim
Savell Martin

Darwinex Wim

Savell Martin
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 20%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 817
Bénéfice trades:
1 174 (64.61%)
Perte trades:
643 (35.39%)
Meilleure transaction:
1 815.94 USD
Pire transaction:
-1 478.83 USD
Bénéfice brut:
92 339.11 USD (665 894 pips)
Perte brute:
-72 659.12 USD (469 903 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (1 623.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 952.36 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
78.92%
Charge de dépôt maximale:
88.89%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
1 204 (66.26%)
Courts trades:
613 (33.74%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
10.83 USD
Bénéfice moyen:
78.65 USD
Perte moyenne:
-113.00 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-924.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 106.98 USD (9)
Croissance mensuelle:
3.36%
Prévision annuelle:
40.81%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 171.05 USD
Maximal:
6 032.19 USD (5.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.75% (5 975.64 USD)
Par fonds propres:
10.07% (11 836.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1188
AUDCAD 85
NDX 73
SP500 65
EURUSD 48
AUDNZD 41
GBPCHF 37
WS30 36
USDCAD 30
GBPUSD 30
NZDUSD 29
NZDCAD 29
EURNZD 23
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURGBP 15
CHFJPY 13
AUDJPY 12
GBPJPY 11
EURJPY 8
EURAUD 5
NZDCHF 1
USDCHF 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 819
NDX -1.8K
SP500 -494
EURUSD 2.5K
AUDNZD -719
GBPCHF 89
WS30 -498
USDCAD 403
GBPUSD -234
NZDUSD 407
NZDCAD 822
EURNZD 132
AUDUSD -299
USDJPY -313
EURGBP 664
CHFJPY 420
AUDJPY 122
GBPJPY -1.1K
EURJPY -842
EURAUD 601
NZDCHF 17
USDCHF 2
CADJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD -5.1K
NDX -14K
SP500 -607
EURUSD 3.2K
AUDNZD 1.4K
GBPCHF -5.3K
WS30 -325
USDCAD 2.4K
GBPUSD -2K
NZDUSD -241
NZDCAD 2.5K
EURNZD 2.2K
AUDUSD -717
USDJPY -6.1K
EURGBP 2K
CHFJPY 7K
AUDJPY 1.8K
GBPJPY -10K
EURJPY -7.1K
EURAUD 4.5K
NZDCHF 62
USDCHF 34
CADJPY 97
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 815.94 USD
Pire transaction: -1 479 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 623.29 USD
Perte consécutive maximale: -924.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.40 × 43
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 21:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwinex Wim
30 USD par mois
20%
0
0
USD
120K
USD
42
96%
1 817
64%
79%
1.27
10.83
USD
10%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.