Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 Darwinex-Live 0.32 × 5409 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 Pepperstone-MT5-Live01 1.23 × 155 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.13 × 8 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 VantageFXInternational-Live 2.63 × 43 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.40 × 43 TickmillUK-Live 3.43 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.52 × 62 15 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya