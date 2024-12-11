- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 175 (64.59%)
Zararla kapanan işlemler:
644 (35.40%)
En iyi işlem:
1 815.94 USD
En kötü işlem:
-1 478.83 USD
Brüt kâr:
92 504.12 USD (666 108 pips)
Brüt zarar:
-72 796.03 USD (470 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 623.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 952.36 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
78.92%
Maks. mevduat yükü:
88.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
1 206 (66.30%)
Satış işlemleri:
613 (33.70%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
10.83 USD
Ortalama kâr:
78.73 USD
Ortalama zarar:
-113.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-924.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 106.98 USD (9)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
36.75%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 171.05 USD
Maksimum:
6 032.19 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.75% (5 975.64 USD)
Varlığa göre:
10.07% (11 836.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1188
|AUDCAD
|85
|NDX
|73
|SP500
|65
|EURUSD
|48
|AUDNZD
|41
|GBPCHF
|37
|WS30
|36
|NZDCAD
|31
|USDCAD
|30
|GBPUSD
|30
|NZDUSD
|29
|EURNZD
|23
|AUDUSD
|18
|USDJPY
|18
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|8
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|819
|NDX
|-1.8K
|SP500
|-494
|EURUSD
|2.5K
|AUDNZD
|-719
|GBPCHF
|89
|WS30
|-498
|NZDCAD
|848
|USDCAD
|403
|GBPUSD
|-234
|NZDUSD
|407
|EURNZD
|132
|AUDUSD
|-299
|USDJPY
|-313
|EURGBP
|664
|CHFJPY
|420
|AUDJPY
|122
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-842
|EURAUD
|601
|NZDCHF
|17
|USDCHF
|2
|CADJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|-5.1K
|NDX
|-14K
|SP500
|-607
|EURUSD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-5.3K
|WS30
|-325
|NZDCAD
|2.3K
|USDCAD
|2.4K
|GBPUSD
|-2K
|NZDUSD
|-241
|EURNZD
|2.2K
|AUDUSD
|-717
|USDJPY
|-6.1K
|EURGBP
|2K
|CHFJPY
|7K
|AUDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-7.1K
|EURAUD
|4.5K
|NZDCHF
|62
|USDCHF
|34
|CADJPY
|97
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 815.94 USD
En kötü işlem: -1 479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 623.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -924.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 155
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.63 × 43
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.40 × 43
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
42
96%
1 819
64%
79%
1.27
10.83
USD
USD
10%
1:200