Savell Martin

Darwinex Wim

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 20%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 175 (64.59%)
Zararla kapanan işlemler:
644 (35.40%)
En iyi işlem:
1 815.94 USD
En kötü işlem:
-1 478.83 USD
Brüt kâr:
92 504.12 USD (666 108 pips)
Brüt zarar:
-72 796.03 USD (470 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 623.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 952.36 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
78.92%
Maks. mevduat yükü:
88.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
1 206 (66.30%)
Satış işlemleri:
613 (33.70%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
10.83 USD
Ortalama kâr:
78.73 USD
Ortalama zarar:
-113.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-924.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 106.98 USD (9)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
36.75%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 171.05 USD
Maksimum:
6 032.19 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.75% (5 975.64 USD)
Varlığa göre:
10.07% (11 836.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1188
AUDCAD 85
NDX 73
SP500 65
EURUSD 48
AUDNZD 41
GBPCHF 37
WS30 36
NZDCAD 31
USDCAD 30
GBPUSD 30
NZDUSD 29
EURNZD 23
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURGBP 15
CHFJPY 13
AUDJPY 12
GBPJPY 11
EURJPY 8
EURAUD 5
NZDCHF 1
USDCHF 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 819
NDX -1.8K
SP500 -494
EURUSD 2.5K
AUDNZD -719
GBPCHF 89
WS30 -498
NZDCAD 848
USDCAD 403
GBPUSD -234
NZDUSD 407
EURNZD 132
AUDUSD -299
USDJPY -313
EURGBP 664
CHFJPY 420
AUDJPY 122
GBPJPY -1.1K
EURJPY -842
EURAUD 601
NZDCHF 17
USDCHF 2
CADJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD -5.1K
NDX -14K
SP500 -607
EURUSD 3.2K
AUDNZD 1.4K
GBPCHF -5.3K
WS30 -325
NZDCAD 2.3K
USDCAD 2.4K
GBPUSD -2K
NZDUSD -241
EURNZD 2.2K
AUDUSD -717
USDJPY -6.1K
EURGBP 2K
CHFJPY 7K
AUDJPY 1.8K
GBPJPY -10K
EURJPY -7.1K
EURAUD 4.5K
NZDCHF 62
USDCHF 34
CADJPY 97
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 815.94 USD
En kötü işlem: -1 479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 623.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -924.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.40 × 43
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
İnceleme yok
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 21:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
