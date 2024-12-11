- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
5 509
Profit Trades:
3 403 (61.77%)
Loss Trades:
2 106 (38.23%)
Best trade:
2 081.96 USD
Worst trade:
-5 537.82 USD
Gross Profit:
354 062.05 USD (2 503 265 pips)
Gross Loss:
-303 971.48 USD (2 017 016 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (3 267.30 USD)
Maximal consecutive profit:
12 920.42 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
85.92%
Max deposit load:
100.23%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
117
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
1.68
Long Trades:
3 296 (59.83%)
Short Trades:
2 213 (40.17%)
Profit Factor:
1.16
Expected Payoff:
9.09 USD
Average Profit:
104.04 USD
Average Loss:
-144.34 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-1 684.20 USD)
Maximal consecutive loss:
-9 274.19 USD (7)
Monthly growth:
-0.08%
Annual Forecast:
1.03%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 171.05 USD
Maximal:
29 749.46 USD (17.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.66% (29 745.00 USD)
By Equity:
10.07% (11 836.35 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3229
|NDX
|239
|EURUSD
|214
|SP500
|210
|GBPUSD
|149
|WS30
|149
|GDAXI
|143
|AUDCAD
|137
|AUDNZD
|97
|NZDUSD
|88
|USDCAD
|76
|NZDCAD
|71
|AUDUSD
|70
|GBPCHF
|66
|EURNZD
|58
|CHFJPY
|50
|USDJPY
|48
|GBPJPY
|44
|AUDJPY
|40
|EURJPY
|39
|EURGBP
|39
|NZDJPY
|35
|EURAUD
|32
|GBPAUD
|32
|GBPNZD
|28
|GBPCAD
|24
|EURCAD
|24
|CADJPY
|15
|USDCHF
|13
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|11
|CADCHF
|9
|NZDCHF
|8
|NI225
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|55K
|NDX
|1.1K
|EURUSD
|2.2K
|SP500
|-3.1K
|GBPUSD
|-459
|WS30
|-1.2K
|GDAXI
|-723
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|127
|AUDUSD
|794
|GBPCHF
|463
|EURNZD
|1.4K
|CHFJPY
|-594
|USDJPY
|147
|GBPJPY
|290
|AUDJPY
|835
|EURJPY
|-10K
|EURGBP
|652
|NZDJPY
|1.9K
|EURAUD
|571
|GBPAUD
|-2.9K
|GBPNZD
|-562
|GBPCAD
|402
|EURCAD
|-249
|CADJPY
|1K
|USDCHF
|-306
|AUDCHF
|76
|EURCHF
|-111
|CADCHF
|27
|NZDCHF
|-22
|NI225
|-92
|XAGUSD
|-257
|XTIUSD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|519K
|NDX
|-11K
|EURUSD
|8.5K
|SP500
|-4.6K
|GBPUSD
|-897
|WS30
|-1K
|GDAXI
|1.9K
|AUDCAD
|-3K
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|296
|USDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-4.6K
|EURNZD
|5.7K
|CHFJPY
|-543
|USDJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|-4.7K
|AUDJPY
|-297
|EURJPY
|-19K
|EURGBP
|2.1K
|NZDJPY
|2.1K
|EURAUD
|299
|GBPAUD
|-3.2K
|GBPNZD
|-33
|GBPCAD
|441
|EURCAD
|-148
|CADJPY
|554
|USDCHF
|-62
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|-189
|CADCHF
|55
|NZDCHF
|63
|NI225
|-1.4K
|XAGUSD
|-5.1K
|XTIUSD
|225
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 081.96 USD
Worst trade: -5 538 USD
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +3 267.30 USD
Maximal consecutive loss: -1 684.20 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
50%
0
0
USD
USD
150K
USD
USD
87
97%
5 509
61%
86%
1.16
9.09
USD
USD
18%
1:200