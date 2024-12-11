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Signals / MetaTrader 5 / Darwinex Wim
Savell Martin

Darwinex Wim

Savell Martin
Savell Martin

Savell Martin

4 topics 11 comments
0 reviews
Reliability
87 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 50%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
5 509
Profit Trades:
3 403 (61.77%)
Loss Trades:
2 106 (38.23%)
Best trade:
2 081.96 USD
Worst trade:
-5 537.82 USD
Gross Profit:
354 062.05 USD (2 503 265 pips)
Gross Loss:
-303 971.48 USD (2 017 016 pips)
Maximum consecutive wins:
34 (3 267.30 USD)
Maximal consecutive profit:
12 920.42 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
85.92%
Max deposit load:
100.23%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
117
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
1.68
Long Trades:
3 296 (59.83%)
Short Trades:
2 213 (40.17%)
Profit Factor:
1.16
Expected Payoff:
9.09 USD
Average Profit:
104.04 USD
Average Loss:
-144.34 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-1 684.20 USD)
Maximal consecutive loss:
-9 274.19 USD (7)
Monthly growth:
-0.08%
Annual Forecast:
1.03%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 171.05 USD
Maximal:
29 749.46 USD (17.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.66% (29 745.00 USD)
By Equity:
10.07% (11 836.35 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 3229
NDX 239
EURUSD 214
SP500 210
GBPUSD 149
WS30 149
GDAXI 143
AUDCAD 137
AUDNZD 97
NZDUSD 88
USDCAD 76
NZDCAD 71
AUDUSD 70
GBPCHF 66
EURNZD 58
CHFJPY 50
USDJPY 48
GBPJPY 44
AUDJPY 40
EURJPY 39
EURGBP 39
NZDJPY 35
EURAUD 32
GBPAUD 32
GBPNZD 28
GBPCAD 24
EURCAD 24
CADJPY 15
USDCHF 13
AUDCHF 11
EURCHF 11
CADCHF 9
NZDCHF 8
NI225 5
XAGUSD 4
XTIUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 55K
NDX 1.1K
EURUSD 2.2K
SP500 -3.1K
GBPUSD -459
WS30 -1.2K
GDAXI -723
AUDCAD 2.6K
AUDNZD -1.5K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 1.2K
NZDCAD 127
AUDUSD 794
GBPCHF 463
EURNZD 1.4K
CHFJPY -594
USDJPY 147
GBPJPY 290
AUDJPY 835
EURJPY -10K
EURGBP 652
NZDJPY 1.9K
EURAUD 571
GBPAUD -2.9K
GBPNZD -562
GBPCAD 402
EURCAD -249
CADJPY 1K
USDCHF -306
AUDCHF 76
EURCHF -111
CADCHF 27
NZDCHF -22
NI225 -92
XAGUSD -257
XTIUSD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 519K
NDX -11K
EURUSD 8.5K
SP500 -4.6K
GBPUSD -897
WS30 -1K
GDAXI 1.9K
AUDCAD -3K
AUDNZD -1.4K
NZDUSD 296
USDCAD 6.2K
NZDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
GBPCHF -4.6K
EURNZD 5.7K
CHFJPY -543
USDJPY -3.1K
GBPJPY -4.7K
AUDJPY -297
EURJPY -19K
EURGBP 2.1K
NZDJPY 2.1K
EURAUD 299
GBPAUD -3.2K
GBPNZD -33
GBPCAD 441
EURCAD -148
CADJPY 554
USDCHF -62
AUDCHF 1
EURCHF -189
CADCHF 55
NZDCHF 63
NI225 -1.4K
XAGUSD -5.1K
XTIUSD 225
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 081.96 USD
Worst trade: -5 538 USD
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +3 267.30 USD
Maximal consecutive loss: -1 684.20 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
27 more...
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No reviews
2026.03.02 07:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.02 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Darwinex Wim
30 USD per month
50%
0
0
USD
150K
USD
87
97%
5 509
61%
86%
1.16
9.09
USD
18%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.