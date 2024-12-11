- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 819
Profit Trade:
1 175 (64.59%)
Loss Trade:
644 (35.40%)
Best Trade:
1 815.94 USD
Worst Trade:
-1 478.83 USD
Profitto lordo:
92 504.12 USD (666 108 pips)
Perdita lorda:
-72 796.03 USD (470 348 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 623.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 952.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
78.92%
Massimo carico di deposito:
88.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
1 206 (66.30%)
Short Trade:
613 (33.70%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
10.83 USD
Profitto medio:
78.73 USD
Perdita media:
-113.04 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-924.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 106.98 USD (9)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
36.75%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 171.05 USD
Massimale:
6 032.19 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.75% (5 975.64 USD)
Per equità:
10.07% (11 836.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1188
|AUDCAD
|85
|NDX
|73
|SP500
|65
|EURUSD
|48
|AUDNZD
|41
|GBPCHF
|37
|WS30
|36
|NZDCAD
|31
|USDCAD
|30
|GBPUSD
|30
|NZDUSD
|29
|EURNZD
|23
|AUDUSD
|18
|USDJPY
|18
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|8
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|819
|NDX
|-1.8K
|SP500
|-494
|EURUSD
|2.5K
|AUDNZD
|-719
|GBPCHF
|89
|WS30
|-498
|NZDCAD
|848
|USDCAD
|403
|GBPUSD
|-234
|NZDUSD
|407
|EURNZD
|132
|AUDUSD
|-299
|USDJPY
|-313
|EURGBP
|664
|CHFJPY
|420
|AUDJPY
|122
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-842
|EURAUD
|601
|NZDCHF
|17
|USDCHF
|2
|CADJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|221K
|AUDCAD
|-5.1K
|NDX
|-14K
|SP500
|-607
|EURUSD
|3.2K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-5.3K
|WS30
|-325
|NZDCAD
|2.3K
|USDCAD
|2.4K
|GBPUSD
|-2K
|NZDUSD
|-241
|EURNZD
|2.2K
|AUDUSD
|-717
|USDJPY
|-6.1K
|EURGBP
|2K
|CHFJPY
|7K
|AUDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-7.1K
|EURAUD
|4.5K
|NZDCHF
|62
|USDCHF
|34
|CADJPY
|97
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 815.94 USD
Worst Trade: -1 479 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 623.29 USD
Massima perdita consecutiva: -924.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 155
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.63 × 43
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.40 × 43
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
42
96%
1 819
64%
79%
1.27
10.83
USD
USD
10%
1:200