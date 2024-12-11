SegnaliSezioni
Savell Martin

Darwinex Wim

Savell Martin
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 20%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 819
Profit Trade:
1 175 (64.59%)
Loss Trade:
644 (35.40%)
Best Trade:
1 815.94 USD
Worst Trade:
-1 478.83 USD
Profitto lordo:
92 504.12 USD (666 108 pips)
Perdita lorda:
-72 796.03 USD (470 348 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 623.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 952.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
78.92%
Massimo carico di deposito:
88.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
1 206 (66.30%)
Short Trade:
613 (33.70%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
10.83 USD
Profitto medio:
78.73 USD
Perdita media:
-113.04 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-924.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 106.98 USD (9)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
36.75%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 171.05 USD
Massimale:
6 032.19 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.75% (5 975.64 USD)
Per equità:
10.07% (11 836.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1188
AUDCAD 85
NDX 73
SP500 65
EURUSD 48
AUDNZD 41
GBPCHF 37
WS30 36
NZDCAD 31
USDCAD 30
GBPUSD 30
NZDUSD 29
EURNZD 23
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURGBP 15
CHFJPY 13
AUDJPY 12
GBPJPY 11
EURJPY 8
EURAUD 5
NZDCHF 1
USDCHF 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 819
NDX -1.8K
SP500 -494
EURUSD 2.5K
AUDNZD -719
GBPCHF 89
WS30 -498
NZDCAD 848
USDCAD 403
GBPUSD -234
NZDUSD 407
EURNZD 132
AUDUSD -299
USDJPY -313
EURGBP 664
CHFJPY 420
AUDJPY 122
GBPJPY -1.1K
EURJPY -842
EURAUD 601
NZDCHF 17
USDCHF 2
CADJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 221K
AUDCAD -5.1K
NDX -14K
SP500 -607
EURUSD 3.2K
AUDNZD 1.4K
GBPCHF -5.3K
WS30 -325
NZDCAD 2.3K
USDCAD 2.4K
GBPUSD -2K
NZDUSD -241
EURNZD 2.2K
AUDUSD -717
USDJPY -6.1K
EURGBP 2K
CHFJPY 7K
AUDJPY 1.8K
GBPJPY -10K
EURJPY -7.1K
EURAUD 4.5K
NZDCHF 62
USDCHF 34
CADJPY 97
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 815.94 USD
Worst Trade: -1 479 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 623.29 USD
Massima perdita consecutiva: -924.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.40 × 43
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
Non ci sono recensioni
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 22:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 01:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 23:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 21:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.