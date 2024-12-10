- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 394
Прибыльных трейдов:
868 (62.26%)
Убыточных трейдов:
526 (37.73%)
Лучший трейд:
119 370.00 USD
Худший трейд:
-37 196.50 USD
Общая прибыль:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
Общий убыток:
-1 480 769.73 USD (4 460 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (29 440.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
128 363.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
73.35%
Макс. загрузка депозита:
106.19%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
584 (41.89%)
Коротких трейдов:
810 (58.11%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
521.27 USD
Средняя прибыль:
2 543.11 USD
Средний убыток:
-2 815.15 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-139 378.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-139 378.60 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.51%
Годовой прогноз:
-6.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.80 USD
Максимальная:
150 959.97 USD (19.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.49% (75 049.62 USD)
По эквити:
60.85% (411 866.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|829
|GBPJPY+
|131
|NDXUSD+
|73
|WTIUSD+
|66
|EURUSD+
|46
|GBPAUD+
|40
|USDJPY+
|39
|GBPUSD+
|36
|EURAUD+
|26
|XAGUSD+
|25
|EURJPY+
|12
|CADJPY+
|11
|AUDJPY+
|10
|SPXUSD+
|9
|NZDJPY+
|8
|AUDUSD+
|7
|CHFJPY+
|4
|NZDCAD+
|3
|NGCUSD+
|3
|AUDCHF+
|3
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|XINUSD+
|2
|CNXHKD+
|2
|GBPNZD+
|1
|GBPCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|HSIHKD+
|1
|NZDUSD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|677K
|GBPJPY+
|-20K
|NDXUSD+
|16K
|WTIUSD+
|34K
|EURUSD+
|-22K
|GBPAUD+
|15K
|USDJPY+
|-202
|GBPUSD+
|13K
|EURAUD+
|8.6K
|XAGUSD+
|-4K
|EURJPY+
|-1.6K
|CADJPY+
|4K
|AUDJPY+
|381
|SPXUSD+
|-2.7K
|NZDJPY+
|49
|AUDUSD+
|5.5K
|CHFJPY+
|735
|NZDCAD+
|-1.2K
|NGCUSD+
|-975
|AUDCHF+
|-779
|USDCHF+
|301
|EURGBP+
|-136
|XINUSD+
|530
|CNXHKD+
|5.7K
|GBPNZD+
|-367
|GBPCAD+
|1.5K
|EURNZD+
|-1.2K
|HSIHKD+
|1.6K
|NZDUSD+
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-1.3M
|GBPJPY+
|-14K
|NDXUSD+
|89K
|WTIUSD+
|56K
|EURUSD+
|-2.1K
|GBPAUD+
|3.5K
|USDJPY+
|-2.9K
|GBPUSD+
|608
|EURAUD+
|292
|XAGUSD+
|-38K
|EURJPY+
|-3.3K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDJPY+
|96
|SPXUSD+
|45K
|NZDJPY+
|-707
|AUDUSD+
|791
|CHFJPY+
|-24
|NZDCAD+
|-528
|NGCUSD+
|-963
|AUDCHF+
|-212
|USDCHF+
|212
|EURGBP+
|30
|XINUSD+
|46K
|CNXHKD+
|50K
|GBPNZD+
|-321
|GBPCAD+
|425
|EURNZD+
|-408
|HSIHKD+
|14K
|NZDUSD+
|241
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119 370.00 USD
Худший трейд: -37 197 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +29 440.13 USD
Макс. убыток в серии: -139 378.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradehallLimited-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
172%
0
0
USD
USD
689K
USD
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
USD
61%
1:50