СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VT
Wang Liang Vooi

VT

Wang Liang Vooi
Wang Liang Vooi

Wang Liang Vooi

1 тема
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2024 172%
TradehallLimited-Main
1:50
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 394
Прибыльных трейдов:
868 (62.26%)
Убыточных трейдов:
526 (37.73%)
Лучший трейд:
119 370.00 USD
Худший трейд:
-37 196.50 USD
Общая прибыль:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
Общий убыток:
-1 480 769.73 USD (4 460 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (29 440.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
128 363.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
73.35%
Макс. загрузка депозита:
106.19%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
584 (41.89%)
Коротких трейдов:
810 (58.11%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
521.27 USD
Средняя прибыль:
2 543.11 USD
Средний убыток:
-2 815.15 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-139 378.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-139 378.60 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.51%
Годовой прогноз:
-6.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.80 USD
Максимальная:
150 959.97 USD (19.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.49% (75 049.62 USD)
По эквити:
60.85% (411 866.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 829
GBPJPY+ 131
NDXUSD+ 73
WTIUSD+ 66
EURUSD+ 46
GBPAUD+ 40
USDJPY+ 39
GBPUSD+ 36
EURAUD+ 26
XAGUSD+ 25
EURJPY+ 12
CADJPY+ 11
AUDJPY+ 10
SPXUSD+ 9
NZDJPY+ 8
AUDUSD+ 7
CHFJPY+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
XINUSD+ 2
CNXHKD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
EURNZD+ 1
HSIHKD+ 1
NZDUSD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 677K
GBPJPY+ -20K
NDXUSD+ 16K
WTIUSD+ 34K
EURUSD+ -22K
GBPAUD+ 15K
USDJPY+ -202
GBPUSD+ 13K
EURAUD+ 8.6K
XAGUSD+ -4K
EURJPY+ -1.6K
CADJPY+ 4K
AUDJPY+ 381
SPXUSD+ -2.7K
NZDJPY+ 49
AUDUSD+ 5.5K
CHFJPY+ 735
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
USDCHF+ 301
EURGBP+ -136
XINUSD+ 530
CNXHKD+ 5.7K
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
EURNZD+ -1.2K
HSIHKD+ 1.6K
NZDUSD+ 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -1.3M
GBPJPY+ -14K
NDXUSD+ 89K
WTIUSD+ 56K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 3.5K
USDJPY+ -2.9K
GBPUSD+ 608
EURAUD+ 292
XAGUSD+ -38K
EURJPY+ -3.3K
CADJPY+ 2.5K
AUDJPY+ 96
SPXUSD+ 45K
NZDJPY+ -707
AUDUSD+ 791
CHFJPY+ -24
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
USDCHF+ 212
EURGBP+ 30
XINUSD+ 46K
CNXHKD+ 50K
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
EURNZD+ -408
HSIHKD+ 14K
NZDUSD+ 241
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119 370.00 USD
Худший трейд: -37 197 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +29 440.13 USD
Макс. убыток в серии: -139 378.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradehallLimited-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 09:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VT
3000 USD в месяц
172%
0
0
USD
689K
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
61%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.