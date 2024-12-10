- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 394
盈利交易:
868 (62.26%)
亏损交易:
526 (37.73%)
最好交易:
119 370.00 USD
最差交易:
-37 196.50 USD
毛利:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
毛利亏损:
-1 480 775.73 USD (4 460 935 pips)
最大连续赢利:
23 (29 440.13 USD)
最大连续盈利:
128 363.50 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
73.35%
最大入金加载:
106.19%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.81
长期交易:
584 (41.89%)
短期交易:
810 (58.11%)
利润因子:
1.49
预期回报:
521.27 USD
平均利润:
2 543.11 USD
平均损失:
-2 815.16 USD
最大连续失误:
10 (-139 378.60 USD)
最大连续亏损:
-139 378.60 USD (10)
每月增长:
-0.51%
年度预测:
-6.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.80 USD
最大值:
150 959.97 USD (19.00%)
相对跌幅:
结余:
31.49% (75 049.62 USD)
净值:
60.85% (411 866.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|829
|GBPJPY+
|131
|NDXUSD+
|73
|WTIUSD+
|66
|EURUSD+
|46
|GBPAUD+
|40
|USDJPY+
|39
|GBPUSD+
|36
|EURAUD+
|26
|XAGUSD+
|25
|EURJPY+
|12
|CADJPY+
|11
|AUDJPY+
|10
|SPXUSD+
|9
|NZDJPY+
|8
|AUDUSD+
|7
|CHFJPY+
|4
|NZDCAD+
|3
|NGCUSD+
|3
|AUDCHF+
|3
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|XINUSD+
|2
|CNXHKD+
|2
|GBPNZD+
|1
|GBPCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|HSIHKD+
|1
|NZDUSD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|677K
|GBPJPY+
|-20K
|NDXUSD+
|16K
|WTIUSD+
|34K
|EURUSD+
|-22K
|GBPAUD+
|15K
|USDJPY+
|-202
|GBPUSD+
|13K
|EURAUD+
|8.6K
|XAGUSD+
|-4K
|EURJPY+
|-1.6K
|CADJPY+
|4K
|AUDJPY+
|381
|SPXUSD+
|-2.7K
|NZDJPY+
|49
|AUDUSD+
|5.5K
|CHFJPY+
|735
|NZDCAD+
|-1.2K
|NGCUSD+
|-975
|AUDCHF+
|-779
|USDCHF+
|301
|EURGBP+
|-136
|XINUSD+
|530
|CNXHKD+
|5.7K
|GBPNZD+
|-367
|GBPCAD+
|1.5K
|EURNZD+
|-1.2K
|HSIHKD+
|1.6K
|NZDUSD+
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-1.3M
|GBPJPY+
|-14K
|NDXUSD+
|89K
|WTIUSD+
|56K
|EURUSD+
|-2.1K
|GBPAUD+
|3.5K
|USDJPY+
|-2.9K
|GBPUSD+
|608
|EURAUD+
|292
|XAGUSD+
|-38K
|EURJPY+
|-3.3K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDJPY+
|96
|SPXUSD+
|45K
|NZDJPY+
|-707
|AUDUSD+
|791
|CHFJPY+
|-24
|NZDCAD+
|-528
|NGCUSD+
|-963
|AUDCHF+
|-212
|USDCHF+
|212
|EURGBP+
|30
|XINUSD+
|46K
|CNXHKD+
|50K
|GBPNZD+
|-321
|GBPCAD+
|425
|EURNZD+
|-408
|HSIHKD+
|14K
|NZDUSD+
|241
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119 370.00 USD
最差交易: -37 197 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +29 440.13 USD
最大连续亏损: -139 378.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradehallLimited-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
172%
0
0
USD
USD
689K
USD
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
USD
61%
1:50