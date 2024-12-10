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Wang Liang Vooi

VT

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  • 净值
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交易:
1 394
盈利交易:
868 (62.26%)
亏损交易:
526 (37.73%)
最好交易:
119 370.00 USD
最差交易:
-37 196.50 USD
毛利:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
毛利亏损:
-1 480 775.73 USD (4 460 935 pips)
最大连续赢利:
23 (29 440.13 USD)
最大连续盈利:
128 363.50 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
73.35%
最大入金加载:
106.19%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.81
长期交易:
584 (41.89%)
短期交易:
810 (58.11%)
利润因子:
1.49
预期回报:
521.27 USD
平均利润:
2 543.11 USD
平均损失:
-2 815.16 USD
最大连续失误:
10 (-139 378.60 USD)
最大连续亏损:
-139 378.60 USD (10)
每月增长:
-0.51%
年度预测:
-6.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.80 USD
最大值:
150 959.97 USD (19.00%)
相对跌幅:
结余:
31.49% (75 049.62 USD)
净值:
60.85% (411 866.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 829
GBPJPY+ 131
NDXUSD+ 73
WTIUSD+ 66
EURUSD+ 46
GBPAUD+ 40
USDJPY+ 39
GBPUSD+ 36
EURAUD+ 26
XAGUSD+ 25
EURJPY+ 12
CADJPY+ 11
AUDJPY+ 10
SPXUSD+ 9
NZDJPY+ 8
AUDUSD+ 7
CHFJPY+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
XINUSD+ 2
CNXHKD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
EURNZD+ 1
HSIHKD+ 1
NZDUSD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 677K
GBPJPY+ -20K
NDXUSD+ 16K
WTIUSD+ 34K
EURUSD+ -22K
GBPAUD+ 15K
USDJPY+ -202
GBPUSD+ 13K
EURAUD+ 8.6K
XAGUSD+ -4K
EURJPY+ -1.6K
CADJPY+ 4K
AUDJPY+ 381
SPXUSD+ -2.7K
NZDJPY+ 49
AUDUSD+ 5.5K
CHFJPY+ 735
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
USDCHF+ 301
EURGBP+ -136
XINUSD+ 530
CNXHKD+ 5.7K
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
EURNZD+ -1.2K
HSIHKD+ 1.6K
NZDUSD+ 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -1.3M
GBPJPY+ -14K
NDXUSD+ 89K
WTIUSD+ 56K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 3.5K
USDJPY+ -2.9K
GBPUSD+ 608
EURAUD+ 292
XAGUSD+ -38K
EURJPY+ -3.3K
CADJPY+ 2.5K
AUDJPY+ 96
SPXUSD+ 45K
NZDJPY+ -707
AUDUSD+ 791
CHFJPY+ -24
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
USDCHF+ 212
EURGBP+ 30
XINUSD+ 46K
CNXHKD+ 50K
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
EURNZD+ -408
HSIHKD+ 14K
NZDUSD+ 241
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
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最好交易: +119 370.00 USD
最差交易: -37 197 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +29 440.13 USD
最大连续亏损: -139 378.60 USD

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2026.07.29 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 09:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
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2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 09:51
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2025.11.24 08:51
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2025.11.17 00:28
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2025.11.05 12:17
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VT
每月3000 USD
172%
0
0
USD
689K
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
61%
1:50
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