Wang Liang Vooi

VT

Wang Liang Vooi
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 76%
TradehallLimited-Main
1:50
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
996
Profit Trade:
643 (64.55%)
Loss Trade:
353 (35.44%)
Best Trade:
61 950.00 USD
Worst Trade:
-33 230.00 USD
Profitto lordo:
1 086 246.23 USD (981 219 pips)
Perdita lorda:
-655 297.44 USD (560 002 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (29 440.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66 051.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
73.87%
Massimo carico di deposito:
47.26%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
346 (34.74%)
Short Trade:
650 (65.26%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
432.68 USD
Profitto medio:
1 689.34 USD
Perdita media:
-1 856.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-41 415.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42 242.00 USD (6)
Crescita mensile:
7.99%
Previsione annuale:
97.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.80 USD
Massimale:
82 056.02 USD (64.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.78% (81 996.48 USD)
Per equità:
52.18% (204 442.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 598
GBPJPY+ 100
NDXUSD+ 57
WTIUSD+ 48
EURUSD+ 40
GBPAUD+ 28
USDJPY+ 26
GBPUSD+ 25
EURAUD+ 20
EURJPY+ 9
CADJPY+ 7
NZDJPY+ 7
AUDJPY+ 7
AUDUSD+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
CHFJPY+ 2
XAGUSD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
EURGBP+ 1
SPXUSD+ 1
EURNZD+ 1
XINUSD+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 341K
GBPJPY+ -1K
NDXUSD+ 29K
WTIUSD+ 53K
EURUSD+ -19K
GBPAUD+ 5.1K
USDJPY+ 715
GBPUSD+ 17K
EURAUD+ 7.2K
EURJPY+ -764
CADJPY+ 1.4K
NZDJPY+ 108
AUDJPY+ 324
AUDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
CHFJPY+ 298
XAGUSD+ -178
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
USDCHF+ 28
EURGBP+ -205
SPXUSD+ 371
EURNZD+ -1.2K
XINUSD+ 479
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 178K
GBPJPY+ -4.5K
NDXUSD+ 177K
WTIUSD+ 28K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 2.2K
USDJPY+ -1.2K
GBPUSD+ 3.7K
EURAUD+ 934
EURJPY+ -2.4K
CADJPY+ 872
NZDJPY+ -534
AUDJPY+ -540
AUDUSD+ 423
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
CHFJPY+ -241
XAGUSD+ -33
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
USDCHF+ 8
EURGBP+ -25
SPXUSD+ 3.9K
EURNZD+ -408
XINUSD+ 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61 950.00 USD
Worst Trade: -33 230 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29 440.13 USD
Massima perdita consecutiva: -41 415.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 10:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 17:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 13:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VT
3000USD al mese
76%
0
0
USD
721K
USD
52
0%
996
64%
74%
1.65
432.68
USD
52%
1:50
