Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
996
Profit Trade:
643 (64.55%)
Loss Trade:
353 (35.44%)
Best Trade:
61 950.00 USD
Worst Trade:
-33 230.00 USD
Profitto lordo:
1 086 246.23 USD (981 219 pips)
Perdita lorda:
-655 297.44 USD (560 002 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (29 440.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66 051.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
73.87%
Massimo carico di deposito:
47.26%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
346 (34.74%)
Short Trade:
650 (65.26%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
432.68 USD
Profitto medio:
1 689.34 USD
Perdita media:
-1 856.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-41 415.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42 242.00 USD (6)
Crescita mensile:
7.99%
Previsione annuale:
97.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.80 USD
Massimale:
82 056.02 USD (64.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.78% (81 996.48 USD)
Per equità:
52.18% (204 442.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|598
|GBPJPY+
|100
|NDXUSD+
|57
|WTIUSD+
|48
|EURUSD+
|40
|GBPAUD+
|28
|USDJPY+
|26
|GBPUSD+
|25
|EURAUD+
|20
|EURJPY+
|9
|CADJPY+
|7
|NZDJPY+
|7
|AUDJPY+
|7
|AUDUSD+
|4
|NZDCAD+
|3
|NGCUSD+
|3
|AUDCHF+
|3
|CHFJPY+
|2
|XAGUSD+
|2
|GBPNZD+
|1
|GBPCAD+
|1
|USDCHF+
|1
|EURGBP+
|1
|SPXUSD+
|1
|EURNZD+
|1
|XINUSD+
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|341K
|GBPJPY+
|-1K
|NDXUSD+
|29K
|WTIUSD+
|53K
|EURUSD+
|-19K
|GBPAUD+
|5.1K
|USDJPY+
|715
|GBPUSD+
|17K
|EURAUD+
|7.2K
|EURJPY+
|-764
|CADJPY+
|1.4K
|NZDJPY+
|108
|AUDJPY+
|324
|AUDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|-1.2K
|NGCUSD+
|-975
|AUDCHF+
|-779
|CHFJPY+
|298
|XAGUSD+
|-178
|GBPNZD+
|-367
|GBPCAD+
|1.5K
|USDCHF+
|28
|EURGBP+
|-205
|SPXUSD+
|371
|EURNZD+
|-1.2K
|XINUSD+
|479
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|178K
|GBPJPY+
|-4.5K
|NDXUSD+
|177K
|WTIUSD+
|28K
|EURUSD+
|-2.1K
|GBPAUD+
|2.2K
|USDJPY+
|-1.2K
|GBPUSD+
|3.7K
|EURAUD+
|934
|EURJPY+
|-2.4K
|CADJPY+
|872
|NZDJPY+
|-534
|AUDJPY+
|-540
|AUDUSD+
|423
|NZDCAD+
|-528
|NGCUSD+
|-963
|AUDCHF+
|-212
|CHFJPY+
|-241
|XAGUSD+
|-33
|GBPNZD+
|-321
|GBPCAD+
|425
|USDCHF+
|8
|EURGBP+
|-25
|SPXUSD+
|3.9K
|EURNZD+
|-408
|XINUSD+
|40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61 950.00 USD
Worst Trade: -33 230 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29 440.13 USD
Massima perdita consecutiva: -41 415.15 USD
