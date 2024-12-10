SignauxSections
Wang Liang Vooi

VT

Wang Liang Vooi
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 76%
TradehallLimited-Main
1:50
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
992
Bénéfice trades:
640 (64.51%)
Perte trades:
352 (35.48%)
Meilleure transaction:
61 950.00 USD
Pire transaction:
-33 230.00 USD
Bénéfice brut:
1 084 969.71 USD (979 921 pips)
Perte brute:
-654 610.91 USD (558 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (29 440.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66 051.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
73.87%
Charge de dépôt maximale:
47.26%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
346 (34.88%)
Courts trades:
646 (65.12%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
433.83 USD
Bénéfice moyen:
1 695.27 USD
Perte moyenne:
-1 859.69 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-41 415.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-42 242.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.27%
Prévision annuelle:
100.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.80 USD
Maximal:
82 056.02 USD (64.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.78% (81 996.48 USD)
Par fonds propres:
52.18% (204 442.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 598
GBPJPY+ 100
NDXUSD+ 57
WTIUSD+ 48
EURUSD+ 39
GBPAUD+ 28
USDJPY+ 25
GBPUSD+ 23
EURAUD+ 20
EURJPY+ 9
CADJPY+ 7
NZDJPY+ 7
AUDJPY+ 7
AUDUSD+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
CHFJPY+ 2
XAGUSD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
EURGBP+ 1
SPXUSD+ 1
EURNZD+ 1
XINUSD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 341K
GBPJPY+ -1K
NDXUSD+ 29K
WTIUSD+ 53K
EURUSD+ -19K
GBPAUD+ 5.1K
USDJPY+ 1.4K
GBPUSD+ 16K
EURAUD+ 7.2K
EURJPY+ -764
CADJPY+ 1.4K
NZDJPY+ 108
AUDJPY+ 324
AUDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
CHFJPY+ 298
XAGUSD+ -178
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
USDCHF+ 28
EURGBP+ -205
SPXUSD+ 371
EURNZD+ -1.2K
XINUSD+ 479
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 178K
GBPJPY+ -4.5K
NDXUSD+ 177K
WTIUSD+ 28K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 2.2K
USDJPY+ 342
GBPUSD+ 2.5K
EURAUD+ 934
EURJPY+ -2.4K
CADJPY+ 872
NZDJPY+ -534
AUDJPY+ -540
AUDUSD+ 423
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
CHFJPY+ -241
XAGUSD+ -33
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
USDCHF+ 8
EURGBP+ -25
SPXUSD+ 3.9K
EURNZD+ -408
XINUSD+ 40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61 950.00 USD
Pire transaction: -33 230 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +29 440.13 USD
Perte consécutive maximale: -41 415.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradehallLimited-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 10:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 17:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 13:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
A large drawdown may occur on the account again
