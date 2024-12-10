SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VT
Wang Liang Vooi

VT

Wang Liang Vooi
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 76%
TradehallLimited-Main
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
643 (64.55%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (35.44%)
En iyi işlem:
61 950.00 USD
En kötü işlem:
-33 230.00 USD
Brüt kâr:
1 086 246.23 USD (981 219 pips)
Brüt zarar:
-655 297.44 USD (560 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (29 440.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66 051.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
73.87%
Maks. mevduat yükü:
47.26%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.25
Alış işlemleri:
346 (34.74%)
Satış işlemleri:
650 (65.26%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
432.68 USD
Ortalama kâr:
1 689.34 USD
Ortalama zarar:
-1 856.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-41 415.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42 242.00 USD (6)
Aylık büyüme:
7.60%
Yıllık tahmin:
92.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.80 USD
Maksimum:
82 056.02 USD (64.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.78% (81 996.48 USD)
Varlığa göre:
52.18% (204 442.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 598
GBPJPY+ 100
NDXUSD+ 57
WTIUSD+ 48
EURUSD+ 40
GBPAUD+ 28
USDJPY+ 26
GBPUSD+ 25
EURAUD+ 20
EURJPY+ 9
CADJPY+ 7
NZDJPY+ 7
AUDJPY+ 7
AUDUSD+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
CHFJPY+ 2
XAGUSD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
EURGBP+ 1
SPXUSD+ 1
EURNZD+ 1
XINUSD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 341K
GBPJPY+ -1K
NDXUSD+ 29K
WTIUSD+ 53K
EURUSD+ -19K
GBPAUD+ 5.1K
USDJPY+ 715
GBPUSD+ 17K
EURAUD+ 7.2K
EURJPY+ -764
CADJPY+ 1.4K
NZDJPY+ 108
AUDJPY+ 324
AUDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
CHFJPY+ 298
XAGUSD+ -178
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
USDCHF+ 28
EURGBP+ -205
SPXUSD+ 371
EURNZD+ -1.2K
XINUSD+ 479
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 178K
GBPJPY+ -4.5K
NDXUSD+ 177K
WTIUSD+ 28K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 2.2K
USDJPY+ -1.2K
GBPUSD+ 3.7K
EURAUD+ 934
EURJPY+ -2.4K
CADJPY+ 872
NZDJPY+ -534
AUDJPY+ -540
AUDUSD+ 423
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
CHFJPY+ -241
XAGUSD+ -33
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
USDCHF+ 8
EURGBP+ -25
SPXUSD+ 3.9K
EURNZD+ -408
XINUSD+ 40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61 950.00 USD
En kötü işlem: -33 230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29 440.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -41 415.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 10:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 17:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 13:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
A large drawdown may occur on the account again
