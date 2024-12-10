- Growth
- Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 394
Profit Trades:
868 (62.26%)
Loss Trades:
526 (37.73%)
Best trade:
119 370.00 USD
Worst trade:
-37 196.50 USD
Gross Profit:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
Gross Loss:
-1 480 769.73 USD (4 460 935 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (29 440.13 USD)
Maximal consecutive profit:
128 363.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
73.35%
Max deposit load:
106.19%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.81
Long Trades:
584 (41.89%)
Short Trades:
810 (58.11%)
Profit Factor:
1.49
Expected Payoff:
521.27 USD
Average Profit:
2 543.11 USD
Average Loss:
-2 815.15 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-139 378.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-139 378.60 USD (10)
Monthly growth:
-0.51%
Annual Forecast:
-6.19%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.80 USD
Maximal:
150 959.97 USD (19.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.49% (75 049.62 USD)
By Equity:
60.85% (411 866.92 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|829
|GBPJPY+
|131
|NDXUSD+
|73
|WTIUSD+
|66
|EURUSD+
|46
|GBPAUD+
|40
|USDJPY+
|39
|GBPUSD+
|36
|EURAUD+
|26
|XAGUSD+
|25
|EURJPY+
|12
|CADJPY+
|11
|AUDJPY+
|10
|SPXUSD+
|9
|NZDJPY+
|8
|AUDUSD+
|7
|CHFJPY+
|4
|NZDCAD+
|3
|NGCUSD+
|3
|AUDCHF+
|3
|USDCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|XINUSD+
|2
|CNXHKD+
|2
|GBPNZD+
|1
|GBPCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|HSIHKD+
|1
|NZDUSD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|677K
|GBPJPY+
|-20K
|NDXUSD+
|16K
|WTIUSD+
|34K
|EURUSD+
|-22K
|GBPAUD+
|15K
|USDJPY+
|-202
|GBPUSD+
|13K
|EURAUD+
|8.6K
|XAGUSD+
|-4K
|EURJPY+
|-1.6K
|CADJPY+
|4K
|AUDJPY+
|381
|SPXUSD+
|-2.7K
|NZDJPY+
|49
|AUDUSD+
|5.5K
|CHFJPY+
|735
|NZDCAD+
|-1.2K
|NGCUSD+
|-975
|AUDCHF+
|-779
|USDCHF+
|301
|EURGBP+
|-136
|XINUSD+
|530
|CNXHKD+
|5.7K
|GBPNZD+
|-367
|GBPCAD+
|1.5K
|EURNZD+
|-1.2K
|HSIHKD+
|1.6K
|NZDUSD+
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-1.3M
|GBPJPY+
|-14K
|NDXUSD+
|89K
|WTIUSD+
|56K
|EURUSD+
|-2.1K
|GBPAUD+
|3.5K
|USDJPY+
|-2.9K
|GBPUSD+
|608
|EURAUD+
|292
|XAGUSD+
|-38K
|EURJPY+
|-3.3K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDJPY+
|96
|SPXUSD+
|45K
|NZDJPY+
|-707
|AUDUSD+
|791
|CHFJPY+
|-24
|NZDCAD+
|-528
|NGCUSD+
|-963
|AUDCHF+
|-212
|USDCHF+
|212
|EURGBP+
|30
|XINUSD+
|46K
|CNXHKD+
|50K
|GBPNZD+
|-321
|GBPCAD+
|425
|EURNZD+
|-408
|HSIHKD+
|14K
|NZDUSD+
|241
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +119 370.00 USD
Worst trade: -37 197 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +29 440.13 USD
Maximal consecutive loss: -139 378.60 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradehallLimited-Main" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
3000 USD per month
172%
0
0
USD
USD
689K
USD
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
USD
61%
1:50