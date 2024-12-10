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Signals / MetaTrader 5 / VT
Wang Liang Vooi

VT

Wang Liang Vooi
Wang Liang Vooi

Wang Liang Vooi

1 topic
0 reviews
Reliability
96 weeks
0 / 0 USD
Copy for 3000 USD per month
growth since 2024 172%
TradehallLimited-Main
1:50
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  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 394
Profit Trades:
868 (62.26%)
Loss Trades:
526 (37.73%)
Best trade:
119 370.00 USD
Worst trade:
-37 196.50 USD
Gross Profit:
2 207 420.80 USD (3 383 149 pips)
Gross Loss:
-1 480 769.73 USD (4 460 935 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (29 440.13 USD)
Maximal consecutive profit:
128 363.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
73.35%
Max deposit load:
106.19%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.81
Long Trades:
584 (41.89%)
Short Trades:
810 (58.11%)
Profit Factor:
1.49
Expected Payoff:
521.27 USD
Average Profit:
2 543.11 USD
Average Loss:
-2 815.15 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-139 378.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-139 378.60 USD (10)
Monthly growth:
-0.51%
Annual Forecast:
-6.19%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
20.80 USD
Maximal:
150 959.97 USD (19.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.49% (75 049.62 USD)
By Equity:
60.85% (411 866.92 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD+ 829
GBPJPY+ 131
NDXUSD+ 73
WTIUSD+ 66
EURUSD+ 46
GBPAUD+ 40
USDJPY+ 39
GBPUSD+ 36
EURAUD+ 26
XAGUSD+ 25
EURJPY+ 12
CADJPY+ 11
AUDJPY+ 10
SPXUSD+ 9
NZDJPY+ 8
AUDUSD+ 7
CHFJPY+ 4
NZDCAD+ 3
NGCUSD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 2
EURGBP+ 2
XINUSD+ 2
CNXHKD+ 2
GBPNZD+ 1
GBPCAD+ 1
EURNZD+ 1
HSIHKD+ 1
NZDUSD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 677K
GBPJPY+ -20K
NDXUSD+ 16K
WTIUSD+ 34K
EURUSD+ -22K
GBPAUD+ 15K
USDJPY+ -202
GBPUSD+ 13K
EURAUD+ 8.6K
XAGUSD+ -4K
EURJPY+ -1.6K
CADJPY+ 4K
AUDJPY+ 381
SPXUSD+ -2.7K
NZDJPY+ 49
AUDUSD+ 5.5K
CHFJPY+ 735
NZDCAD+ -1.2K
NGCUSD+ -975
AUDCHF+ -779
USDCHF+ 301
EURGBP+ -136
XINUSD+ 530
CNXHKD+ 5.7K
GBPNZD+ -367
GBPCAD+ 1.5K
EURNZD+ -1.2K
HSIHKD+ 1.6K
NZDUSD+ 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -1.3M
GBPJPY+ -14K
NDXUSD+ 89K
WTIUSD+ 56K
EURUSD+ -2.1K
GBPAUD+ 3.5K
USDJPY+ -2.9K
GBPUSD+ 608
EURAUD+ 292
XAGUSD+ -38K
EURJPY+ -3.3K
CADJPY+ 2.5K
AUDJPY+ 96
SPXUSD+ 45K
NZDJPY+ -707
AUDUSD+ 791
CHFJPY+ -24
NZDCAD+ -528
NGCUSD+ -963
AUDCHF+ -212
USDCHF+ 212
EURGBP+ 30
XINUSD+ 46K
CNXHKD+ 50K
GBPNZD+ -321
GBPCAD+ 425
EURNZD+ -408
HSIHKD+ 14K
NZDUSD+ 241
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +119 370.00 USD
Worst trade: -37 197 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +29 440.13 USD
Maximal consecutive loss: -139 378.60 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradehallLimited-Main" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.07.29 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 09:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 08:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
VT
3000 USD per month
172%
0
0
USD
689K
USD
96
0%
1 394
62%
73%
1.49
521.27
USD
61%
1:50
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.