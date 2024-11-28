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Сигналы / MetaTrader 5 / Passive Retirement
Kin Chong Cheong

Passive Retirement

Kin Chong Cheong
Kin Chong Cheong

Kin Chong Cheong

0 отзывов
Надежность
87 недель
1 / 11K USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2024 1 905%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
526
Прибыльных трейдов:
407 (77.37%)
Убыточных трейдов:
119 (22.62%)
Лучший трейд:
39.80 USD
Худший трейд:
-20.41 USD
Общая прибыль:
1 918.87 USD (89 661 pips)
Общий убыток:
-351.46 USD (21 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (43.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.65 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
65.88%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
46.37
Длинных трейдов:
283 (53.80%)
Коротких трейдов:
243 (46.20%)
Профит фактор:
5.46
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
4.71 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.76 USD (3)
Прирост в месяц:
6.20%
Годовой прогноз:
75.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.76 USD
Максимальная:
33.80 USD (1.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.65% (33.94 USD)
По эквити:
68.35% (401.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 526
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.80 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.88 USD
Макс. убыток в серии: -33.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
Top1Group-Live
5.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-6
5.88 × 8
Weltrade-Real
11.34 × 131
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Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 13:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 17:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 23:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Passive Retirement
39 USD в месяц
1 905%
1
11K
USD
695
USD
87
99%
526
77%
66%
5.45
2.98
USD
68%
1:500
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