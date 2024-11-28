- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
526
Прибыльных трейдов:
407 (77.37%)
Убыточных трейдов:
119 (22.62%)
Лучший трейд:
39.80 USD
Худший трейд:
-20.41 USD
Общая прибыль:
1 918.87 USD (89 661 pips)
Общий убыток:
-351.46 USD (21 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (43.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.65 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
65.88%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
46.37
Длинных трейдов:
283 (53.80%)
Коротких трейдов:
243 (46.20%)
Профит фактор:
5.46
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
4.71 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.76 USD (3)
Прирост в месяц:
6.20%
Годовой прогноз:
75.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.76 USD
Максимальная:
33.80 USD (1.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.65% (33.94 USD)
По эквити:
68.35% (401.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|526
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.80 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.88 USD
Макс. убыток в серии: -33.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 2
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.88 × 8
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
1 905%
1
11K
USD
USD
695
USD
USD
87
99%
526
77%
66%
5.45
2.98
USD
USD
68%
1:500