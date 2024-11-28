Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.14 × 7 CapitalPointTrading-MT5-4 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.00 × 2 Top1Group-Live 5.40 × 10 ICMarketsSC-MT5-6 5.88 × 8 Weltrade-Real 11.34 × 131 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика