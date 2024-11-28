- Crescita
Trade:
306
Profit Trade:
237 (77.45%)
Loss Trade:
69 (22.55%)
Best Trade:
36.17 USD
Worst Trade:
-9.63 USD
Profitto lordo:
1 083.17 USD (51 770 pips)
Perdita lorda:
-180.14 USD (11 454 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (43.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.99 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
52.40%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
54.04
Long Trade:
178 (58.17%)
Short Trade:
128 (41.83%)
Fattore di profitto:
6.01
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.53 USD (2)
Crescita mensile:
14.25%
Previsione annuale:
172.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
16.71 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.15% (16.64 USD)
Per equità:
39.90% (203.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|306
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|904
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|40K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +43.88 USD
Massima perdita consecutiva: -12.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
Non ci sono recensioni
