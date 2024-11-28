SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Passive Retirement
Kin Chong Cheong

Passive Retirement

Kin Chong Cheong
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
1 / 816 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 493%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
237 (77.45%)
Loss Trade:
69 (22.55%)
Best Trade:
36.17 USD
Worst Trade:
-9.63 USD
Profitto lordo:
1 083.17 USD (51 770 pips)
Perdita lorda:
-180.14 USD (11 454 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (43.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.99 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
52.40%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
54.04
Long Trade:
178 (58.17%)
Short Trade:
128 (41.83%)
Fattore di profitto:
6.01
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.53 USD (2)
Crescita mensile:
14.25%
Previsione annuale:
172.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
16.71 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.15% (16.64 USD)
Per equità:
39.90% (203.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 904
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 40K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +43.88 USD
Massima perdita consecutiva: -12.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
Non ci sono recensioni
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.03 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 10:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Passive Retirement
39USD al mese
493%
1
816
USD
512
USD
43
100%
306
77%
52%
6.01
2.95
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.