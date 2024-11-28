SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Passive Retirement
Kin Chong Cheong

Passive Retirement

Kin Chong Cheong
0 avis
Fiabilité
43 semaines
1 / 816 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 493%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
306
Bénéfice trades:
237 (77.45%)
Perte trades:
69 (22.55%)
Meilleure transaction:
36.17 USD
Pire transaction:
-9.63 USD
Bénéfice brut:
1 083.17 USD (51 770 pips)
Perte brute:
-180.14 USD (11 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (43.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.99 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
52.40%
Charge de dépôt maximale:
9.23%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
54.04
Longs trades:
178 (58.17%)
Courts trades:
128 (41.83%)
Facteur de profit:
6.01
Rendement attendu:
2.95 USD
Bénéfice moyen:
4.57 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.53 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.84%
Prévision annuelle:
252.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.76 USD
Maximal:
16.71 USD (2.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.15% (16.64 USD)
Par fonds propres:
39.90% (203.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 904
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 40K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.17 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +43.88 USD
Perte consécutive maximale: -12.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
Aucun avis
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.03 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 10:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Passive Retirement
39 USD par mois
493%
1
816
USD
512
USD
43
100%
306
77%
52%
6.01
2.95
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.