- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
526
盈利交易:
407 (77.37%)
亏损交易:
119 (22.62%)
最好交易:
39.80 USD
最差交易:
-20.41 USD
毛利:
1 918.87 USD (89 661 pips)
毛利亏损:
-351.53 USD (21 822 pips)
最大连续赢利:
18 (43.88 USD)
最大连续盈利:
93.65 USD (12)
夏普比率:
0.41
交易活动:
65.88%
最大入金加载:
16.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
46.28
长期交易:
283 (53.80%)
短期交易:
243 (46.20%)
利润因子:
5.46
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
4.71 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
3 (-33.76 USD)
最大连续亏损:
-33.76 USD (3)
每月增长:
6.20%
年度预测:
75.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.76 USD
最大值:
33.87 USD (1.83%)
相对跌幅:
结余:
4.65% (33.94 USD)
净值:
68.35% (401.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|526
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.80 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.88 USD
最大连续亏损: -33.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
1 905%
1
11K
USD
USD
695
USD
USD
87
99%
526
77%
66%
5.45
2.98
USD
USD
68%
1:500