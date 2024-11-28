SinyallerBölümler
Kin Chong Cheong

Passive Retirement

Kin Chong Cheong
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
1 / 816 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 493%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
237 (77.45%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (22.55%)
En iyi işlem:
36.17 USD
En kötü işlem:
-9.63 USD
Brüt kâr:
1 083.17 USD (51 770 pips)
Brüt zarar:
-180.14 USD (11 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (43.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.99 USD (15)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
52.40%
Maks. mevduat yükü:
9.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
54.04
Alış işlemleri:
178 (58.17%)
Satış işlemleri:
128 (41.83%)
Kâr faktörü:
6.01
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.53 USD (2)
Aylık büyüme:
14.25%
Yıllık tahmin:
172.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
16.71 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.15% (16.64 USD)
Varlığa göre:
39.90% (203.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 904
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 40K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +43.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 daha fazla...
Passive Retirement:
More than 10% average return per month with minimal drawdown.
İnceleme yok
