Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 FIBOGroup-MT5 Server 0.00 × 9 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 1492 ICMarketsEU-MT5-2 0.49 × 92 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Exness-MT5Real8 0.67 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Tradeview-Live 0.67 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 0.78 × 15523 Coinexx-Live 0.79 × 120 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.87 × 30 Axiory-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real15 1.03 × 100 Exness-MT5Real3 1.04 × 46 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 387 53 daha fazla...