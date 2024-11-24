- Прирост
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Всего трейдов:
3 117
Прибыльных трейдов:
1 660 (53.25%)
Убыточных трейдов:
1 457 (46.74%)
Лучший трейд:
12 110.74 USD
Худший трейд:
-4 282.50 USD
Общая прибыль:
449 735.89 USD (2 014 359 pips)
Общий убыток:
-441 995.97 USD (1 642 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 066.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 291.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.59%
Макс. загрузка депозита:
63.86%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
2 442 (78.34%)
Коротких трейдов:
675 (21.66%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
270.93 USD
Средний убыток:
-303.36 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-3 845.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 291.04 USD (3)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.20%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 823.21 USD
Максимальная:
24 620.75 USD (19.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.85% (21 344.52 USD)
По эквити:
10.52% (11 008.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|642
|USDJPY
|483
|XAUUSD
|473
|GDAXI
|470
|WS30
|462
|GBPUSD
|257
|EURUSD
|189
|SP500
|114
|GBPJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|-22K
|USDJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|16K
|GDAXI
|5.2K
|WS30
|14K
|GBPUSD
|-3.8K
|EURUSD
|989
|SP500
|3.1K
|GBPJPY
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|105K
|USDJPY
|6.2K
|XAUUSD
|158K
|GDAXI
|88K
|WS30
|1.8K
|GBPUSD
|-2.2K
|EURUSD
|2.3K
|SP500
|15K
|GBPJPY
|-2.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 110.74 USD
Худший трейд: -4 283 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 066.16 USD
Макс. убыток в серии: -3 845.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.66 × 2347
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
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Only investigation porpouse
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
90
93%
3 117
53%
97%
1.01
2.48
USD
USD
20%
1:200