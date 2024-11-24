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Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading

Adrian Lara Carrasco
Adrian Lara Carrasco

Adrian Lara Carrasco

4.8 (11)
Привет, я Адриан, генеральный директор и разработчик Bot Pulse Trading. Мы являемся компанией, которая специализируется на разработке высококачественных советников и инструментов для торговли. Мы хотим, чтобы наши клиенты исследовали финансовую свободу, занимались реальной торговлей и внедряли
26 продуктов 2 сигнала 3 комментария
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 8%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 117
Прибыльных трейдов:
1 660 (53.25%)
Убыточных трейдов:
1 457 (46.74%)
Лучший трейд:
12 110.74 USD
Худший трейд:
-4 282.50 USD
Общая прибыль:
449 735.89 USD (2 014 359 pips)
Общий убыток:
-441 995.97 USD (1 642 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 066.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 291.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.59%
Макс. загрузка депозита:
63.86%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
2 442 (78.34%)
Коротких трейдов:
675 (21.66%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
270.93 USD
Средний убыток:
-303.36 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-3 845.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 291.04 USD (3)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.20%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 823.21 USD
Максимальная:
24 620.75 USD (19.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.85% (21 344.52 USD)
По эквити:
10.52% (11 008.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 642
USDJPY 483
XAUUSD 473
GDAXI 470
WS30 462
GBPUSD 257
EURUSD 189
SP500 114
GBPJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX -22K
USDJPY -4.7K
XAUUSD 16K
GDAXI 5.2K
WS30 14K
GBPUSD -3.8K
EURUSD 989
SP500 3.1K
GBPJPY -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 105K
USDJPY 6.2K
XAUUSD 158K
GDAXI 88K
WS30 1.8K
GBPUSD -2.2K
EURUSD 2.3K
SP500 15K
GBPJPY -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 110.74 USD
Худший трейд: -4 283 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 066.16 USD
Макс. убыток в серии: -3 845.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.66 × 2347
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
еще 26...
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Only investigation porpouse
Нет отзывов
2025.08.03 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 21:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 17:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 00:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 08:25
Share of trading days is too low
2024.11.25 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.25 07:13
Share of trading days is too low
2024.11.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bot Pulse Trading
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
108K
USD
90
93%
3 117
53%
97%
1.01
2.48
USD
20%
1:200
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