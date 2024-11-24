SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bot Pulse Trading VIP
Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading VIP

Adrian Lara Carrasco
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 642
Kârla kapanan işlemler:
906 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
736 (44.82%)
En iyi işlem:
5 865.66 USD
En kötü işlem:
-4 282.50 USD
Brüt kâr:
190 459.53 USD (753 993 pips)
Brüt zarar:
-176 146.41 USD (609 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 066.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 291.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
85.46%
Maks. mevduat yükü:
63.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
1 224 (74.54%)
Satış işlemleri:
418 (25.46%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
8.72 USD
Ortalama kâr:
210.22 USD
Ortalama zarar:
-239.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 198.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 291.04 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.66%
Yıllık tahmin:
-8.04%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 823.21 USD
Maksimum:
21 344.18 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.85% (21 344.52 USD)
Varlığa göre:
10.52% (11 008.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 296
USDJPY 290
GBPUSD 255
GDAXI 229
WS30 210
XAUUSD 188
EURUSD 168
GBPJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX -3.3K
USDJPY 9.6K
GBPUSD -3.5K
GDAXI 5.2K
WS30 3.4K
XAUUSD 1.9K
EURUSD 1.6K
GBPJPY -502
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 55K
USDJPY 13K
GBPUSD -2.1K
GDAXI 64K
WS30 -438
XAUUSD 13K
EURUSD 3.3K
GBPJPY -918
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 865.66 USD
En kötü işlem: -4 283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 066.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 198.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.66 × 2326
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
Premium Ticaret Sinyalimizle Finansal Potansiyelinizi Açığa Çıkarın!


Ticaret oyununuza seviye atlatmaya ve finansal piyasalarda benzersiz bir başarı elde etmeye hazır mısınız? Daha fazla aramayın! Özel ticaret sinyalimiz, sektör uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmış olup, size en doğru ve zamanında içgörüler sunar. İşte ticaret sinyalimizin her kuruşa değer olmasının nedenleri:

Hassasiyet ve Doğruluk: Sinyalimiz, en son algoritmalar ve derinlemesine piyasa analizi temel alınarak oluşturulmuştur ve size en doğru ve güvenilir bilgileri sağlar.

Gerçek Zamanlı Güncellemeler: Anında bildirimler ve gerçek zamanlı güncellemelerle önde kalın, doğru zamanda bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Uzman Görüşleri: Finansal piyasalarda başarıya ulaşmış deneyimli tüccar ve analistlerin uzmanlığından yararlanın.

Kapsamlı Analiz: Teknik göstergeler, trend tahminleri ve risk yönetimi stratejileri dahil olmak üzere ayrıntılı piyasa analizine erişim sağlayın.

Kanıtlanmış Sonuçlar: Premium ticaret sinyalimizle portföylerini dönüştürmüş başarılı tüccarların topluluğuna katılın.

Bu fırsatı kaçırmayın, kârınızı maksimize edin ve finansal hedeflerinize ulaşın. Şimdi abone olun ve başarılı bir ticaret yolculuğuna ilk adımı atın!

Ticaret Yaptığımız Semboller:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • XAU/USD
  • NASDAQ
  • US30 / DOWJONES
  • DAX / GER40


Ayarlamak istediğiniz başka bir şey varsa bana bildirmekten çekinmeyin! 



İnceleme yok
2025.08.03 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 21:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 17:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 00:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 08:25
Share of trading days is too low
2024.11.25 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.25 07:13
Share of trading days is too low
2024.11.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bot Pulse Trading VIP
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
114K
USD
44
87%
1 642
55%
85%
1.08
8.72
USD
20%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.