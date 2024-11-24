- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 642
Kârla kapanan işlemler:
906 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
736 (44.82%)
En iyi işlem:
5 865.66 USD
En kötü işlem:
-4 282.50 USD
Brüt kâr:
190 459.53 USD (753 993 pips)
Brüt zarar:
-176 146.41 USD (609 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 066.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 291.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
85.46%
Maks. mevduat yükü:
63.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
1 224 (74.54%)
Satış işlemleri:
418 (25.46%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
8.72 USD
Ortalama kâr:
210.22 USD
Ortalama zarar:
-239.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 198.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 291.04 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.66%
Yıllık tahmin:
-8.04%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 823.21 USD
Maksimum:
21 344.18 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.85% (21 344.52 USD)
Varlığa göre:
10.52% (11 008.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|296
|USDJPY
|290
|GBPUSD
|255
|GDAXI
|229
|WS30
|210
|XAUUSD
|188
|EURUSD
|168
|GBPJPY
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|-3.3K
|USDJPY
|9.6K
|GBPUSD
|-3.5K
|GDAXI
|5.2K
|WS30
|3.4K
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-502
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|55K
|USDJPY
|13K
|GBPUSD
|-2.1K
|GDAXI
|64K
|WS30
|-438
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-918
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 865.66 USD
En kötü işlem: -4 283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 066.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 198.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Premium Ticaret Sinyalimizle Finansal Potansiyelinizi Açığa Çıkarın!
Ticaret oyununuza seviye atlatmaya ve finansal piyasalarda benzersiz bir başarı elde etmeye hazır mısınız? Daha fazla aramayın! Özel ticaret sinyalimiz, sektör uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmış olup, size en doğru ve zamanında içgörüler sunar. İşte ticaret sinyalimizin her kuruşa değer olmasının nedenleri:
• Hassasiyet ve Doğruluk: Sinyalimiz, en son algoritmalar ve derinlemesine piyasa analizi temel alınarak oluşturulmuştur ve size en doğru ve güvenilir bilgileri sağlar.
• Gerçek Zamanlı Güncellemeler: Anında bildirimler ve gerçek zamanlı güncellemelerle önde kalın, doğru zamanda bilinçli kararlar almanızı sağlar.
• Uzman Görüşleri: Finansal piyasalarda başarıya ulaşmış deneyimli tüccar ve analistlerin uzmanlığından yararlanın.
• Kapsamlı Analiz: Teknik göstergeler, trend tahminleri ve risk yönetimi stratejileri dahil olmak üzere ayrıntılı piyasa analizine erişim sağlayın.
• Kanıtlanmış Sonuçlar: Premium ticaret sinyalimizle portföylerini dönüştürmüş başarılı tüccarların topluluğuna katılın.
Bu fırsatı kaçırmayın, kârınızı maksimize edin ve finansal hedeflerinize ulaşın. Şimdi abone olun ve başarılı bir ticaret yolculuğuna ilk adımı atın!
Ticaret Yaptığımız Semboller:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- XAU/USD
- NASDAQ
- US30 / DOWJONES
- DAX / GER40
Ayarlamak istediğiniz başka bir şey varsa bana bildirmekten çekinmeyin!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
44
87%
1 642
55%
85%
1.08
8.72
USD
USD
20%
1:200