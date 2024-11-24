SegnaliSezioni
Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading VIP

Adrian Lara Carrasco
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 642
Profit Trade:
906 (55.17%)
Loss Trade:
736 (44.82%)
Best Trade:
5 865.66 USD
Worst Trade:
-4 282.50 USD
Profitto lordo:
190 459.53 USD (753 993 pips)
Perdita lorda:
-176 146.41 USD (609 448 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 066.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 291.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.46%
Massimo carico di deposito:
63.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
1 224 (74.54%)
Short Trade:
418 (25.46%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
8.72 USD
Profitto medio:
210.22 USD
Perdita media:
-239.33 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 198.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 291.04 USD (3)
Crescita mensile:
-0.66%
Previsione annuale:
-8.04%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 823.21 USD
Massimale:
21 344.18 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.85% (21 344.52 USD)
Per equità:
10.52% (11 008.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 296
USDJPY 290
GBPUSD 255
GDAXI 229
WS30 210
XAUUSD 188
EURUSD 168
GBPJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -3.3K
USDJPY 9.6K
GBPUSD -3.5K
GDAXI 5.2K
WS30 3.4K
XAUUSD 1.9K
EURUSD 1.6K
GBPJPY -502
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 55K
USDJPY 13K
GBPUSD -2.1K
GDAXI 64K
WS30 -438
XAUUSD 13K
EURUSD 3.3K
GBPJPY -918
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 865.66 USD
Worst Trade: -4 283 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 066.16 USD
Massima perdita consecutiva: -1 198.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.66 × 2326
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
14 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bot Pulse Trading VIP
30USD al mese
14%
0
0
USD
114K
USD
44
87%
1 642
55%
85%
1.08
8.72
USD
20%
1:200
Copia

