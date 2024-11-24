- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 642
Profit Trade:
906 (55.17%)
Loss Trade:
736 (44.82%)
Best Trade:
5 865.66 USD
Worst Trade:
-4 282.50 USD
Profitto lordo:
190 459.53 USD (753 993 pips)
Perdita lorda:
-176 146.41 USD (609 448 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 066.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 291.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.46%
Massimo carico di deposito:
63.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
1 224 (74.54%)
Short Trade:
418 (25.46%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
8.72 USD
Profitto medio:
210.22 USD
Perdita media:
-239.33 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 198.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 291.04 USD (3)
Crescita mensile:
-0.66%
Previsione annuale:
-8.04%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 823.21 USD
Massimale:
21 344.18 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.85% (21 344.52 USD)
Per equità:
10.52% (11 008.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|296
|USDJPY
|290
|GBPUSD
|255
|GDAXI
|229
|WS30
|210
|XAUUSD
|188
|EURUSD
|168
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|-3.3K
|USDJPY
|9.6K
|GBPUSD
|-3.5K
|GDAXI
|5.2K
|WS30
|3.4K
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-502
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|55K
|USDJPY
|13K
|GBPUSD
|-2.1K
|GDAXI
|64K
|WS30
|-438
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-918
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 865.66 USD
Worst Trade: -4 283 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 066.16 USD
Massima perdita consecutiva: -1 198.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 139
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.66 × 2326
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 295
Sblocca il tuo potenziale finanziario con il nostro segnale di trading premium!
Sei pronto a migliorare il tuo gioco di trading e raggiungere un successo senza pari nei mercati finanziari? Non cercare oltre! Il nostro segnale di trading esclusivo è meticolosamente realizzato da esperti del settore per fornirti le intuizioni più accurate e tempestive. Ecco perché il nostro segnale di trading vale ogni centesimo:
• Precisione e Accuratezza: Il nostro segnale si basa su algoritmi all'avanguardia e un'analisi di mercato approfondita, garantendo che tu riceva le informazioni più precise e affidabili.
• Aggiornamenti in Tempo Reale: Rimani avanti con notifiche istantanee e aggiornamenti in tempo reale, permettendoti di prendere decisioni informate al momento giusto.
• Intuizioni degli Esperti: Approfitta dell'esperienza di trader e analisti esperti che hanno una comprovata esperienza di successo nei mercati finanziari.
• Analisi Completa: Accedi a un'analisi di mercato dettagliata, inclusi indicatori tecnici, previsioni di tendenza e strategie di gestione del rischio.
• Risultati Provati: Unisciti a una comunità di trader di successo che hanno già trasformato i loro portafogli con il nostro segnale di trading premium.
Non perdere questa opportunità per massimizzare i tuoi profitti e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Iscriviti ora e fai il primo passo verso un prospero viaggio di trading!
Simboli che commerciamo:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- XAU/USD
- NASDAQ
- US30 / DOWJONES
- DAX / GER40
Sentiti libero di farmi sapere se c'è qualcos'altro che vorresti regolare!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
44
87%
1 642
55%
85%
1.08
8.72
USD
USD
20%
1:200