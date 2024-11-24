信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bot Pulse Trading
Adrian Lara Carrasco

Bot Pulse Trading

Adrian Lara Carrasco
Adrian Lara Carrasco

Adrian Lara Carrasco

4.8 (11)
大家好，我是 Adrian，Bot Pulse Trading 的首席执行官和开发者，我们是一家专注于开发高质量 EA 和交易工具的公司，我们希望我们的客户研究金融自由，进行真实交易，并实施真实的交易基础
26 产品 2 信号 3 评论
0条评论
可靠性
90
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 8%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 131
盈利交易:
1 668 (53.27%)
亏损交易:
1 463 (46.73%)
最好交易:
12 110.74 USD
最差交易:
-4 282.50 USD
毛利:
450 858.86 USD (2 021 210 pips)
毛利亏损:
-443 120.00 USD (1 644 503 pips)
最大连续赢利:
20 (1 066.16 USD)
最大连续盈利:
20 291.79 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.59%
最大入金加载:
63.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.31
长期交易:
2 455 (78.41%)
短期交易:
676 (21.59%)
利润因子:
1.02
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
270.30 USD
平均损失:
-302.88 USD
最大连续失误:
11 (-3 845.68 USD)
最大连续亏损:
-8 291.04 USD (3)
每月增长:
2.35%
年度预测:
28.47%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
13 823.21 USD
最大值:
24 620.75 USD (19.72%)
相对跌幅:
结余:
19.85% (21 344.52 USD)
净值:
10.52% (11 008.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 644
USDJPY 484
XAUUSD 476
GDAXI 472
WS30 465
GBPUSD 257
EURUSD 189
SP500 117
GBPJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX -22K
USDJPY -4.6K
XAUUSD 16K
GDAXI 5.2K
WS30 14K
GBPUSD -3.8K
EURUSD 989
SP500 3.1K
GBPJPY -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 106K
USDJPY 6.5K
XAUUSD 163K
GDAXI 88K
WS30 1.4K
GBPUSD -2.2K
EURUSD 2.3K
SP500 15K
GBPJPY -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 110.74 USD
最差交易: -4 283 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 066.16 USD
最大连续亏损: -3 845.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.66 × 2347
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Only investigation porpouse
没有评论
2025.08.03 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 21:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 17:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 00:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 08:25
Share of trading days is too low
2024.11.25 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.25 07:13
Share of trading days is too low
2024.11.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bot Pulse Trading
每月30 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
90
93%
3 131
53%
97%
1.01
2.47
USD
20%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载