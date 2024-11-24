- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 131
盈利交易:
1 668 (53.27%)
亏损交易:
1 463 (46.73%)
最好交易:
12 110.74 USD
最差交易:
-4 282.50 USD
毛利:
450 858.86 USD (2 021 210 pips)
毛利亏损:
-443 120.00 USD (1 644 503 pips)
最大连续赢利:
20 (1 066.16 USD)
最大连续盈利:
20 291.79 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.59%
最大入金加载:
63.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.31
长期交易:
2 455 (78.41%)
短期交易:
676 (21.59%)
利润因子:
1.02
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
270.30 USD
平均损失:
-302.88 USD
最大连续失误:
11 (-3 845.68 USD)
最大连续亏损:
-8 291.04 USD (3)
每月增长:
2.35%
年度预测:
28.47%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
13 823.21 USD
最大值:
24 620.75 USD (19.72%)
相对跌幅:
结余:
19.85% (21 344.52 USD)
净值:
10.52% (11 008.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|644
|USDJPY
|484
|XAUUSD
|476
|GDAXI
|472
|WS30
|465
|GBPUSD
|257
|EURUSD
|189
|SP500
|117
|GBPJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|-22K
|USDJPY
|-4.6K
|XAUUSD
|16K
|GDAXI
|5.2K
|WS30
|14K
|GBPUSD
|-3.8K
|EURUSD
|989
|SP500
|3.1K
|GBPJPY
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|106K
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|163K
|GDAXI
|88K
|WS30
|1.4K
|GBPUSD
|-2.2K
|EURUSD
|2.3K
|SP500
|15K
|GBPJPY
|-2.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 110.74 USD
最差交易: -4 283 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 066.16 USD
最大连续亏损: -3 845.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.66 × 2347
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
Only investigation porpouse
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
90
93%
3 131
53%
97%
1.01
2.47
USD
USD
20%
1:200