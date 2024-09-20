SinyallerBölümler
Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
225 hafta
0 / 0 USD
30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 64%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 845
Kârla kapanan işlemler:
1 332 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
513 (27.80%)
En iyi işlem:
20.73 USD
En kötü işlem:
-20.70 USD
Brüt kâr:
914.84 USD (80 545 pips)
Brüt zarar:
-784.16 USD (64 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (7.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.22 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
10.07%
Maks. mevduat yükü:
89.37%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
1 008 (54.63%)
Satış işlemleri:
837 (45.37%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-1.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.87 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.94%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
79.60 USD (25.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (79.20 USD)
Varlığa göre:
8.72% (55.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 251
GBPJPY 234
EURJPY 212
AUDUSD 184
EURGBP 174
AUDJPY 169
GBPUSD 112
EURUSD 103
EURAUD 96
USDCHF 52
AUDCHF 38
EURCAD 38
USDCAD 23
GBPAUD 20
CADJPY 19
CHFJPY 16
NZDJPY 14
AUDCAD 13
NZDCHF 12
GBPNZD 12
AUDNZD 10
GBPCAD 10
EURNZD 8
EURCHF 7
NZDUSD 7
CADCHF 5
GBPCHF 5
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 18
GBPJPY -23
EURJPY 21
AUDUSD 22
EURGBP 18
AUDJPY 41
GBPUSD 14
EURUSD 32
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 9
EURCAD -11
USDCAD -1
GBPAUD 0
CADJPY 9
CHFJPY -1
NZDJPY -3
AUDCAD -6
NZDCHF -19
GBPNZD -11
AUDNZD 1
GBPCAD -6
EURNZD 7
EURCHF 3
NZDUSD 0
CADCHF -9
GBPCHF 5
NZDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -551
GBPJPY 213
EURJPY 2.4K
AUDUSD 1.5K
EURGBP 1.6K
AUDJPY 5.4K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 2.1K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 809
EURCAD -979
USDCAD -19
GBPAUD 205
CADJPY 1.3K
CHFJPY 276
NZDJPY -490
AUDCAD -426
NZDCHF -318
GBPNZD -1.3K
AUDNZD 170
GBPCAD -135
EURNZD 733
EURCHF 226
NZDUSD 53
CADCHF -822
GBPCHF 162
NZDCAD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.73 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 299
FPMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.38 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 17:23
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 2.29% of days out of 1222 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PeakBottom EA Live
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
1K
USD
225
50%
1 845
72%
10%
1.16
0.07
USD
11%
1:200
