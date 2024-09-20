- Büyüme
İşlemler:
1 845
Kârla kapanan işlemler:
1 332 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
513 (27.80%)
En iyi işlem:
20.73 USD
En kötü işlem:
-20.70 USD
Brüt kâr:
914.84 USD (80 545 pips)
Brüt zarar:
-784.16 USD (64 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (7.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.22 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
10.07%
Maks. mevduat yükü:
89.37%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
1 008 (54.63%)
Satış işlemleri:
837 (45.37%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-1.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.87 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.94%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
79.60 USD (25.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (79.20 USD)
Varlığa göre:
8.72% (55.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|251
|GBPJPY
|234
|EURJPY
|212
|AUDUSD
|184
|EURGBP
|174
|AUDJPY
|169
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|103
|EURAUD
|96
|USDCHF
|52
|AUDCHF
|38
|EURCAD
|38
|USDCAD
|23
|GBPAUD
|20
|CADJPY
|19
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|NZDCHF
|12
|GBPNZD
|12
|AUDNZD
|10
|GBPCAD
|10
|EURNZD
|8
|EURCHF
|7
|NZDUSD
|7
|CADCHF
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|-23
|EURJPY
|21
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|18
|AUDJPY
|41
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|32
|EURAUD
|25
|USDCHF
|-2
|AUDCHF
|9
|EURCAD
|-11
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|0
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|-1
|NZDJPY
|-3
|AUDCAD
|-6
|NZDCHF
|-19
|GBPNZD
|-11
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|-6
|EURNZD
|7
|EURCHF
|3
|NZDUSD
|0
|CADCHF
|-9
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-551
|GBPJPY
|213
|EURJPY
|2.4K
|AUDUSD
|1.5K
|EURGBP
|1.6K
|AUDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|2.1K
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|28
|AUDCHF
|809
|EURCAD
|-979
|USDCAD
|-19
|GBPAUD
|205
|CADJPY
|1.3K
|CHFJPY
|276
|NZDJPY
|-490
|AUDCAD
|-426
|NZDCHF
|-318
|GBPNZD
|-1.3K
|AUDNZD
|170
|GBPCAD
|-135
|EURNZD
|733
|EURCHF
|226
|NZDUSD
|53
|CADCHF
|-822
|GBPCHF
|162
|NZDCAD
|21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.73 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 299
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
BCS5-Real
|4.38 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
