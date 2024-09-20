SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PeakBottom EA Live
Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
0 avis
Fiabilité
225 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 64%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 845
Bénéfice trades:
1 332 (72.19%)
Perte trades:
513 (27.80%)
Meilleure transaction:
20.73 USD
Pire transaction:
-20.70 USD
Bénéfice brut:
914.84 USD (80 545 pips)
Perte brute:
-784.16 USD (64 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (7.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.22 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
10.07%
Charge de dépôt maximale:
89.37%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
1 008 (54.63%)
Courts trades:
837 (45.37%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.69 USD
Perte moyenne:
-1.53 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-18.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.87 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.94%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.39 USD
Maximal:
79.60 USD (25.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.48% (79.20 USD)
Par fonds propres:
8.72% (55.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 251
GBPJPY 234
EURJPY 212
AUDUSD 184
EURGBP 174
AUDJPY 169
GBPUSD 112
EURUSD 103
EURAUD 96
USDCHF 52
AUDCHF 38
EURCAD 38
USDCAD 23
GBPAUD 20
CADJPY 19
CHFJPY 16
NZDJPY 14
AUDCAD 13
NZDCHF 12
GBPNZD 12
AUDNZD 10
GBPCAD 10
EURNZD 8
EURCHF 7
NZDUSD 7
CADCHF 5
GBPCHF 5
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 18
GBPJPY -23
EURJPY 21
AUDUSD 22
EURGBP 18
AUDJPY 41
GBPUSD 14
EURUSD 32
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 9
EURCAD -11
USDCAD -1
GBPAUD 0
CADJPY 9
CHFJPY -1
NZDJPY -3
AUDCAD -6
NZDCHF -19
GBPNZD -11
AUDNZD 1
GBPCAD -6
EURNZD 7
EURCHF 3
NZDUSD 0
CADCHF -9
GBPCHF 5
NZDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -551
GBPJPY 213
EURJPY 2.4K
AUDUSD 1.5K
EURGBP 1.6K
AUDJPY 5.4K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 2.1K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 809
EURCAD -979
USDCAD -19
GBPAUD 205
CADJPY 1.3K
CHFJPY 276
NZDJPY -490
AUDCAD -426
NZDCHF -318
GBPNZD -1.3K
AUDNZD 170
GBPCAD -135
EURNZD 733
EURCHF 226
NZDUSD 53
CADCHF -822
GBPCHF 162
NZDCAD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.73 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7.79 USD
Perte consécutive maximale: -18.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 299
FPMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.38 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
12 plus...
Aucun avis
2025.10.09 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 17:23
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 2.29% of days out of 1222 days of the signal's entire lifetime.
