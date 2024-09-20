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Signals / MetaTrader 5 / PeakBottom EA Live
Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
Xiaoyu Huang

Xiaoyu Huang

4.6 (10)
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
Focus on MQL5 and long-term stable profitability with large funds
17 products 5 signals 4 topics 144 comments
0 reviews
Reliability
273 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 65%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 950
Profit Trades:
1 415 (72.56%)
Loss Trades:
535 (27.44%)
Best trade:
20.73 USD
Worst trade:
-20.70 USD
Gross Profit:
957.82 USD (86 820 pips)
Gross Loss:
-817.95 USD (68 217 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (7.79 USD)
Maximal consecutive profit:
33.22 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
8.07%
Max deposit load:
89.37%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
1.76
Long Trades:
1 077 (55.23%)
Short Trades:
873 (44.77%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
0.07 USD
Average Profit:
0.68 USD
Average Loss:
-1.53 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-18.80 USD)
Maximal consecutive loss:
-34.87 USD (4)
Monthly growth:
-0.06%
Annual Forecast:
-0.68%
Algo trading:
50%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.39 USD
Maximal:
79.60 USD (25.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.52% (79.60 USD)
By Equity:
8.72% (55.09 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 262
GBPJPY 241
EURJPY 218
AUDUSD 188
AUDJPY 183
EURGBP 176
GBPUSD 115
EURUSD 105
EURAUD 97
USDCHF 52
AUDCHF 45
EURCAD 39
USDCAD 24
GBPAUD 23
CHFJPY 21
CADJPY 21
EURNZD 20
NZDJPY 20
AUDCAD 15
NZDCHF 15
GBPNZD 14
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUDNZD 10
EURCHF 8
CADCHF 5
GBPCHF 5
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 21
GBPJPY -26
EURJPY 19
AUDUSD 21
AUDJPY 45
EURGBP 18
GBPUSD 15
EURUSD 31
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 10
EURCAD -10
USDCAD -1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY -4
AUDCAD -3
NZDCHF -21
GBPNZD -11
GBPCAD -7
NZDUSD 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
CADCHF -9
GBPCHF 5
NZDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -74
GBPJPY -89
EURJPY 2.1K
AUDUSD 1.5K
AUDJPY 6.2K
EURGBP 1.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 909
EURCAD -850
USDCAD 112
GBPAUD 258
CHFJPY 663
CADJPY 1.5K
EURNZD 514
NZDJPY -591
AUDCAD -36
NZDCHF -468
GBPNZD -1.2K
GBPCAD -312
NZDUSD 339
AUDNZD 170
EURCHF 235
CADCHF -822
GBPCHF 162
NZDCAD 152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +20.73 USD
Worst trade: -21 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +7.79 USD
Maximal consecutive loss: -18.80 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
20 more...
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No reviews
2026.08.05 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 15:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.17 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 12:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 02:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.09 14:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 20:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 09:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.14 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
PeakBottom EA Live
30 USD per month
65%
0
0
USD
1K
USD
273
50%
1 950
72%
8%
1.17
0.07
USD
12%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.