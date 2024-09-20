- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 950
Profit Trades:
1 415 (72.56%)
Loss Trades:
535 (27.44%)
Best trade:
20.73 USD
Worst trade:
-20.70 USD
Gross Profit:
957.82 USD (86 820 pips)
Gross Loss:
-817.95 USD (68 217 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (7.79 USD)
Maximal consecutive profit:
33.22 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
8.07%
Max deposit load:
89.37%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
1.76
Long Trades:
1 077 (55.23%)
Short Trades:
873 (44.77%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
0.07 USD
Average Profit:
0.68 USD
Average Loss:
-1.53 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-18.80 USD)
Maximal consecutive loss:
-34.87 USD (4)
Monthly growth:
-0.06%
Annual Forecast:
-0.68%
Algo trading:
50%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.39 USD
Maximal:
79.60 USD (25.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.52% (79.60 USD)
By Equity:
8.72% (55.09 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|262
|GBPJPY
|241
|EURJPY
|218
|AUDUSD
|188
|AUDJPY
|183
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|105
|EURAUD
|97
|USDCHF
|52
|AUDCHF
|45
|EURCAD
|39
|USDCAD
|24
|GBPAUD
|23
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|21
|EURNZD
|20
|NZDJPY
|20
|AUDCAD
|15
|NZDCHF
|15
|GBPNZD
|14
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|8
|CADCHF
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|21
|GBPJPY
|-26
|EURJPY
|19
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|45
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|31
|EURAUD
|25
|USDCHF
|-2
|AUDCHF
|10
|EURCAD
|-10
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|-4
|AUDCAD
|-3
|NZDCHF
|-21
|GBPNZD
|-11
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-9
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-74
|GBPJPY
|-89
|EURJPY
|2.1K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDJPY
|6.2K
|EURGBP
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|28
|AUDCHF
|909
|EURCAD
|-850
|USDCAD
|112
|GBPAUD
|258
|CHFJPY
|663
|CADJPY
|1.5K
|EURNZD
|514
|NZDJPY
|-591
|AUDCAD
|-36
|NZDCHF
|-468
|GBPNZD
|-1.2K
|GBPCAD
|-312
|NZDUSD
|339
|AUDNZD
|170
|EURCHF
|235
|CADCHF
|-822
|GBPCHF
|162
|NZDCAD
|152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +20.73 USD
Worst trade: -21 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +7.79 USD
Maximal consecutive loss: -18.80 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
65%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
273
50%
1 950
72%
8%
1.17
0.07
USD
USD
12%
1:200