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Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
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Xiaoyu Huang

4.6 (10)
10多年MT开发经验
专注于MQL5、大额资金长期稳定盈利
✔️ 清晰好用的顶底指标 ©: https://www.mql5.com/zh/market/product/96760
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交易:
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盈利交易:
1 416 (72.57%)
亏损交易:
535 (27.42%)
最好交易:
20.73 USD
最差交易:
-20.70 USD
毛利:
958.70 USD (86 885 pips)
毛利亏损:
-817.98 USD (68 217 pips)
最大连续赢利:
25 (7.79 USD)
最大连续盈利:
33.22 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.07%
最大入金加载:
89.37%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.77
长期交易:
1 078 (55.25%)
短期交易:
873 (44.75%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
0.68 USD
平均损失:
-1.53 USD
最大连续失误:
6 (-18.80 USD)
最大连续亏损:
-34.87 USD (4)
每月增长:
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年度预测:
0.24%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
11.52% (79.60 USD)
净值:
8.72% (55.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 262
GBPJPY 241
EURJPY 218
AUDUSD 188
AUDJPY 183
EURGBP 176
GBPUSD 115
EURUSD 105
EURAUD 97
USDCHF 52
AUDCHF 45
EURCAD 39
USDCAD 24
GBPAUD 23
CHFJPY 21
CADJPY 21
EURNZD 20
NZDJPY 20
AUDCAD 15
NZDCHF 15
GBPNZD 14
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUDNZD 10
EURCHF 8
GBPCHF 6
CADCHF 5
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 21
GBPJPY -26
EURJPY 19
AUDUSD 21
AUDJPY 45
EURGBP 18
GBPUSD 15
EURUSD 31
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 10
EURCAD -10
USDCAD -1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY -4
AUDCAD -3
NZDCHF -21
GBPNZD -11
GBPCAD -7
NZDUSD 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
GBPCHF 5
CADCHF -9
NZDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -74
GBPJPY -89
EURJPY 2.1K
AUDUSD 1.5K
AUDJPY 6.2K
EURGBP 1.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 909
EURCAD -850
USDCAD 112
GBPAUD 258
CHFJPY 663
CADJPY 1.5K
EURNZD 514
NZDJPY -591
AUDCAD -36
NZDCHF -468
GBPNZD -1.2K
GBPCAD -312
NZDUSD 339
AUDNZD 170
EURCHF 235
GBPCHF 227
CADCHF -822
NZDCAD 152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +20.73 USD
最差交易: -21 USD
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ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
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OneRoyal-Server
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VTMarkets-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
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VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
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2026.08.11 19:33
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2026.08.05 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 09:19
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2026.07.10 16:57
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2026.06.24 20:36
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2026.06.19 15:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.17 23:14
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2026.06.17 12:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 10:08
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2026.06.16 06:04
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2026.06.05 11:59
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2026.05.30 20:19
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2026.05.20 15:30
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2026.05.18 09:56
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2026.04.23 17:59
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2026.04.06 13:04
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2026.01.14 19:31
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2026.01.13 01:09
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72%
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