- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 951
盈利交易:
1 416 (72.57%)
亏损交易:
535 (27.42%)
最好交易:
20.73 USD
最差交易:
-20.70 USD
毛利:
958.70 USD (86 885 pips)
毛利亏损:
-817.98 USD (68 217 pips)
最大连续赢利:
25 (7.79 USD)
最大连续盈利:
33.22 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.07%
最大入金加载:
89.37%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.77
长期交易:
1 078 (55.25%)
短期交易:
873 (44.75%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
0.68 USD
平均损失:
-1.53 USD
最大连续失误:
6 (-18.80 USD)
最大连续亏损:
-34.87 USD (4)
每月增长:
0.02%
年度预测:
0.24%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
0.39 USD
最大值:
79.60 USD (25.89%)
相对跌幅:
结余:
11.52% (79.60 USD)
净值:
8.72% (55.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|262
|GBPJPY
|241
|EURJPY
|218
|AUDUSD
|188
|AUDJPY
|183
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|105
|EURAUD
|97
|USDCHF
|52
|AUDCHF
|45
|EURCAD
|39
|USDCAD
|24
|GBPAUD
|23
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|21
|EURNZD
|20
|NZDJPY
|20
|AUDCAD
|15
|NZDCHF
|15
|GBPNZD
|14
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|8
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|21
|GBPJPY
|-26
|EURJPY
|19
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|45
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|31
|EURAUD
|25
|USDCHF
|-2
|AUDCHF
|10
|EURCAD
|-10
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|-4
|AUDCAD
|-3
|NZDCHF
|-21
|GBPNZD
|-11
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|-9
|NZDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-74
|GBPJPY
|-89
|EURJPY
|2.1K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDJPY
|6.2K
|EURGBP
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|28
|AUDCHF
|909
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|-850
|USDCAD
|112
|GBPAUD
|258
|CHFJPY
|663
|CADJPY
|1.5K
|EURNZD
|514
|NZDJPY
|-591
|AUDCAD
|-36
|NZDCHF
|-468
|GBPNZD
|-1.2K
|GBPCAD
|-312
|NZDUSD
|339
|AUDNZD
|170
|EURCHF
|235
|GBPCHF
|227
|CADCHF
|-822
|NZDCAD
|152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.73 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.79 USD
最大连续亏损: -18.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
66%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
274
50%
1 951
72%
8%
1.17
0.07
USD
USD
12%
1:200